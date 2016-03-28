Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

После терактов в Брюсселе, совершенных столь любимыми на Западе противниками Асада и Каддафи, ЕС всё труднее использовать терроризм во внешних политических целях, то есть против России, Сирии, Ирана и их союзников. Всё примитивнее восточно-европейская информационная война против России, заставляющая их хозяев всё сильнее затыкать свой нос, чтобы не вдыхать результаты их усердия.

Визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Белоруссию, где он «обратил внимание президента Лукашенко на то, что оба наши народа были жертвами преступлений и террора», а белорусов и поляков история не разделяет, а объединяет, так как они «стали жертвами репрессий со стороны других», а также предложил совместно с Минском заняться украинским урегулированием, может в потенции стать раздражающим фактором в отношениях между Варшавой и Москвой на восточном направлении.

После терактов в Анкаре израильтяне и турки продолжили переговоры по нормализации двусторонних отношений, что вызывает тревогу на фоне международного давления на Ливан, спровоцированного Саудовской Аравией и ее союзниками из стран Персидского залива. Не исключено, что Тель-Авив будет использовать сближение с Анкарой, чтобы ослабить ирано-турецкий диалог, который назревает в условиях возрождаемой из пепла курдской государственности…

Страны бывшего СССР

55

▲ +5

5

25

▲ +5

35

▲ +5

25

▲ +5

35

▼ — 5

80

▲ +5

85

80

35

45

▲ +5

25

85

▲ +5

75

▲ +5

Скандинавия

55

80

40

▼ — 5

70

Большой Ближний Восток

25

▲ +5

20

60

▲ +10

10

▲ +5

80

▲ +5

«Малая Европа»

70

▲ +5

40

30

55

▲ +5

80