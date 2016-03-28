После терактов в ЕС: ненависть к РФ всё самоубийственней: Рейтинг ИА REGNUM
Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
После терактов в Брюсселе, совершенных столь любимыми на Западе противниками Асада и Каддафи, ЕС всё труднее использовать терроризм во внешних политических целях, то есть против России, Сирии, Ирана и их союзников. Всё примитивнее восточно-европейская информационная война против России, заставляющая их хозяев всё сильнее затыкать свой нос, чтобы не вдыхать результаты их усердия.
Визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Белоруссию, где он «обратил внимание президента Лукашенко на то, что оба наши народа были жертвами преступлений и террора», а белорусов и поляков история не разделяет, а объединяет, так как они «стали жертвами репрессий со стороны других», а также предложил совместно с Минском заняться украинским урегулированием, может в потенции стать раздражающим фактором в отношениях между Варшавой и Москвой на восточном направлении.
После терактов в Анкаре израильтяне и турки продолжили переговоры по нормализации двусторонних отношений, что вызывает тревогу на фоне международного давления на Ливан, спровоцированного Саудовской Аравией и ее союзниками из стран Персидского залива. Не исключено, что Тель-Авив будет использовать сближение с Анкарой, чтобы ослабить ирано-турецкий диалог, который назревает в условиях возрождаемой из пепла курдской государственности…
Страны бывшего СССР
55
▲ +5
5
25
▲ +5
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▲ +5
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▲ +5
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▼ — 5
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▲ +5
85
80
35
45
▲ +5
25
85
▲ +5
75
▲ +5
Скандинавия
55
80
40
▼ — 5
70
Большой Ближний Восток
25
▲ +5
20
60
▲ +10
10
▲ +5
80
▲ +5
«Малая Европа»
70
▲ +5
40
30
55
▲ +5
80