Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

После терактов в Брюсселе, совершенных столь любимыми на Западе противниками Асада и Каддафи, ЕС всё труднее использовать терроризм во внешних политических целях, то есть против России, Сирии, Ирана и их союзников. Всё примитивнее восточно-европейская информационная война против России, заставляющая их хозяев всё сильнее затыкать свой нос, чтобы не вдыхать результаты их усердия.

Визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Белоруссию, где он «обратил внимание президента Лукашенко на то, что оба наши народа были жертвами преступлений и террора», а белорусов и поляков история не разделяет, а объединяет, так как они «стали жертвами репрессий со стороны других», а также предложил совместно с Минском заняться украинским урегулированием, может в потенции стать раздражающим фактором в отношениях между Варшавой и Москвой на восточном направлении.

После терактов в Анкаре израильтяне и турки продолжили переговоры по нормализации двусторонних отношений, что вызывает тревогу на фоне международного давления на Ливан, спровоцированного Саудовской Аравией и ее союзниками из стран Персидского залива. Не исключено, что Тель-Авив будет использовать сближение с Анкарой, чтобы ослабить ирано-турецкий диалог, который назревает в условиях возрождаемой из пепла курдской государственности…

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

55

+5

5

25

+5

35

+5

25

+5

35

— 5

80

+5

85

80

35

45

+5

25

85

+5

75

+5

Скандинавия

Скандинавия

55

80

40

— 5

70

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

25

+5

20

60

+10

10

+5

80

+5

«Малая Европа»

«Малая Европа»

70

+5

40

30

55

+5

80