Новый ЦИК

Новым председателем ЦИК РФ стала бывшая уполномоченная по правам человека Элла Памфилова. Именно под ее руководством Центризбирком проведет выборы в Государственную думу в сентябре 2016 года и президентские выборы в 2018 году.

Первое заседание обновленного состава ЦИК состоялось 28 марта. На нем были выбраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь комиссии. На заседании члены ЦИК выдвинули двух кандидатов на пост главы ЦИК: экс-омбудсмена Эллу Памфилову и депутата Госдумы Сергей Сироткина. Кандидатуру Памфиловой представил бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев, который уже второй срок будет работать в составе ЦИК. Он особо отметил, что Элла Памфилова, имея богатый политической опыт, осталась «беспартийной» и потому сможет «померить всех нас разных», пишет «Коммерсант». Кандидатуру Эллы Памфиловой поддержал Евгений Колюшин, который с 1994 года избирается в ЦИК от КПРФ.

Сергей Сироткин выдвинул свою кандидатуру сам. За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК. Заместителем председателя ЦИК избран Николай Булаев, секретарем стала Майя Гришина.

Элла Памфилова, а также Борис Эбзеев, депутат Госдумы Василий Лихачев, замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Кинев и представитель «Патриотов России» в ЦИК Евгений Шевченко вошли в ЦИК в составе президентской пятерки. В «пятерке» Совфеда — Антон Лопатин, Майя Гришина, Сиябшах Шапиев, экс-депутат Госдумы Александр Клюкин и сенатор от Рязанской области Николай Булаев. В список членов ЦИК от Госдумы вошли депутаты Валерий Гальченко, Николай Левичев, Сергей Сироткин, а также действующие члены Центризбиркома Евгений Колюшин и Валерий Крюков.

Всероссийский центр изучения общественного мнения успел провести опрос (12−13 марта), результаты которого показали, что у тех, жителей России кто знает Эллу Памфилову, она вызывает положительные либо нейтральные эмоции. Каждый пятый из числа опрошенных (19%) положительно воспринимает идею назначения Памфиловой на должность главы ЦИК.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Абрамов, назначение Памфиловой — правильное решение. Он объяснил это тем, что качественно изменился состав ЦИК и более идеального кандидата на пост главы ЦИК, чем Элла Памфилова, он не видит. «Как сказала сама Памфилова, «вся ее деятельность и биография — на виду». И, более того, ничем не запятнана. Что тут скажут недруги из-за «бугра» на результаты выборов?! Только разведут руками — демократия торжествует, — считает Абрамов. — В результатах предстоящих выборов никто не сомневается. Доверие к президенту крайне высоко, а, соответственно, и к партии власти тоже. На такой волне неважно, кто подсчитает голоса. Главное — народ верит. А что остается делать в кризис? — только верить и надеяться».

Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»), комментируя назначение Памфиловой, отметил: «Доверие к Элле Александровне — полное».

Элла Памфилова, русский Бэтмен

Добавим, уже после заседания ЦИК Памфилова заявила журналистам, что намерена встретиться с прошлыми главами ЦИК, в частности, Владимиром Чуровым и Александром Вешняковым.

«Хочу в ближайшее время пригласить Владимира Евгеньевича и бывших председателей комиссии, в том числе Александра Вешнякова… Я полагаю, что советы с ними тоже будут для меня небесполезны», — отметила она и добавила, что надеется, что они поделятся с ней «лучшими моментами своего опыта».

Памфилова также пообещала кардинальные изменения в работе ЦИК. Причем, по ее словам, изменений стоит ждать еще до выборов в Госдуму. «У нас нет времени на раскачку», — подчеркнула она и уточнила, что ЦИК России не будет «просто механическим исполнителем законов».

«Вброс»

Кремль предупредил о готовящемся «информационном вбросе» против президента РФ Владимира Путина. СМИ, которые будут порочить имя президента РФ, грозят судебные разбирательства.

Как заявил 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ряд зарубежных и российских СМИ на ближайшие дни готовят очередной информационный вброс, претендующий на «объективность» и на сенсационность. Он подчеркнул, что пресс-служба Кремля получила «весьма елейно-любезные запросы, но составленные в допросной манере», со стороны организации, «которая именует себя международным консорциумом журналистских расследований». По его словам, в Германии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других государствах будут опубликованы «очередные опусы», аудитории попытаются представить некое «журналистское расследование».

Песков уточнил, что информационным атакам могут подвергнутся президент и его семья: «Коллеги из разных СМИ разослали по очень многим адресатам, естественно, как вы можете догадаться, речь идет о Путине лично, речь идет о попытках добраться до его семьи информационно, речь идет о друзьях детства Путина, о бизнесменах — Ковальчук, Ротенберг, других».

По его мнению, речь может пойти и «о каких-то офшорных компаниях, о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза и не видел».

Песков подчеркнул: «Если какие-то искажения, какая-то ложь, и какие-то беспочвенные обвинения будут касаться лично главы государства, то, безусловно, мы обладаем всем арсеналом юридических средств и в национальном, и в международном плане, для защиты чести и достоинства нашего президента».

«Оба пилота кричали от ужаса и отчаяния»

28 марта издание «Коммерсант» опубликовало новые данные о расследовании причин катастрофы самолета Боинг 737−800 компании Fly Dubai в аэропорту Ростова-на-Дону. После расшифровки самописцев доминирующей в расследовании стала версия об ошибке пилотов, выяснили журналисты: «При попытке поднять самолет после неудачного захода на посадку пилотирующий летчик, видимо, слишком сильно задрал нос машины, обеспечив таким образом потерю ею скорости и сваливание. В кабине из-за этого возник конфликт: напарник кричал пилоту: «Куда летишь? Стоять!», однако все его попытки «перетянуть» штурвал лишь усугубили ситуацию».

Напомним, что экипаж рейса FZ981 дважды пытался приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону. Как показали данные самописцев, оба захода пилоты совершали в автоматическом режиме, но им мешали погодные условия, кроме того, плохо работал так называемый автомат тяги.

Экипаж ушел на третий круг. «На высоте около 270 м, не долетев при этом около 6 км до взлетно-посадочной полосы, один из летчиков нажал клавишу TOGA (Take off. Go around), задающую машине команду для ухода на второй круг, и отключил автопилот, взяв управление машиной на себя. В предстоящем подъеме пилотам нужно было уже самостоятельно задавать тангаж, или угол наклона носа самолета, ориентируясь на так называемые директорные стрелки на приборе», — отмечает «Коммерсант».

По данным экспертов, экипаж не учел специфику перехода самолета из режима посадки в режим набора высоты, пилотам помешала усталость или отсутствия опыта. Как сообщается, они согласовали свои действия только тогда, когда оба почувствовали отрицательные перегрузки. Однако к этому времени было уже поздно — неуправляемый «Боинг» несся к земле. «В оставшиеся до столкновения несколько секунд оба пилота лишь кричали от ужаса и отчаяния», — ссылаясь на данные расшифровки, сообщил «Коммерсант».

Напомним, катастрофа произошла 19 марта. На борту находились 62 человека, в том числе семь членов экипажа. Никто не выжил.

Шойгу «проводили» истребители НАТО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 марта прибыл в Калининградскую область с целью проверить организацию боевой подготовки и ход строительства объектов учебно-боевой и социальной инфраструктуры в соединениях и воинских частях группировки в регионе.

По информации Минобороны, самолет Шойгу над нейтральными водами Балтики сопровождали истребители НАТО. Они находились на удалении около двух километров, уточнили в ведомстве.