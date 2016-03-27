Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20—26 марта стали: Христос воскрес; теракты в бельгийской столице и что с этим делать; почему интеграция курдов в Турции потерпела неудачу; католики США призывают мир восстановить Сирию; власти Крыма не дают в Симферополе приходу Католической церкви землю под строительство церкви и другое.

kremlin.ru

Сегодня, 27 марта, католический мир празднует Пасху.

Вечером 26 марта папа Римский Франциск возглавил в ватиканской базилике Всенощное пасхальное бдение, передает Radio Vaticana (Ватикан). Во время торжественной литургии понтифик окрестил 12 неофитов из Италии, Албании, Камеруна, Южной Кореи, Индии и Китая. Среди принявших крещение были южнокорейский посол в Италии и его супруга. Свою проповедь папа начал с комментария к евангельскому чтению о женах-мироносицах. Именно они принесли скорбящим и разочарованным апостолам весть о Воскресении возлюбленного Учителя. Слова женщин показались тогда апостолам «пустыми»; имел сомнения и Петр, но все же он не мог оставаться в стенах сумрачного дома; страх и бессмысленные разговоры ни к чему не приводят. Забыв о себе, Петр выбрал надежду. Проблемы и трудности будут всегда, отметил Франциск, но в эту ночь необходимо осветить их светом Воскресшего, в определенном смысле «евангелизировать» их. Тьма и страх не должны завладеть сердцами: мы ведь слышали слова ангела о том, что Господа уже нет в гробнице, «Он воскрес»!

О воскресении Христовом, моральном старении современного общества и рисках веры пишет главный редактор портала AsiaNews (Рим, Италия) отец Бернардо Червеллера. «Несколько недель назад, разговаривая с молодым нехристианином всего лишь 22 лет, я был поражен его пессимизмом, — пишет отец Бернардо. — Он сказал: «Нет идеалов, а когда они появляются, все их предают». Чахлая жизни молодежи является общей чертой для Италии и Европы, но не только: безработица, неуверенность, трудности в создании семьи оказывают большое влияние везде. Наш мир погружается в своего рода застой, который характеризуется отсутствием идеалов и импульсов, в своего рода, как сказал папа Франциск молодым мексиканцам, преждевременную и дряхлую старость, что является преддверием смерти. Этот усталый мир нуждается в воскресении Христа. Потеряв себя через самонадеянный «прометеизм», который провозглашал свою способность принести справедливость, равенство, процветание, мир во мире, мы теперь пожинаем нездоровые плоды коррупции, диктатур, бездонного социального неравенства, неоднозначных «новых прав», больших и малых войн. Фактически сорваны все предохранители бесконечных социальных конфликтов, которые могут привести к уничтожению самого мира. Нам нужны свидетели Воскресения. В христианской проповеди существует сила, что вдыхает жизнь даже там, где преобладает смерть, и эта сила является даром присутствия Христа среди верующих, который пересекает долины слез, чтобы принести признаки надежды. Но для того, чтобы это случилось, мир должен принять риск веры в Него.

Однако в Европе пасхальная радость была омрачена террористическими атаками в Брюсселе. Католическая пресса пристально следила за этими событиями, пытаясь понять, что привело к этому исходу и что следует делать для предотвращения подобного. Европейский союз попал в ловушку пацифизма, считает глава отделения Польского общества геополитики в Жешуве Анджей Запаловский. В интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) он отмечает, что «богатая Европа ведет себя как скряга: ограниченное финансирование армии, большая забота о соблюдении процедур в отношении преступников, чем беспокойство о защите граждан». Европа разоружена. Довольно просто подкупить чиновника из ЕС и въехать в учреждение на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Европейские политики так и не поняли, с чем им приходится иметь дело. Реакцией на теракты в Брюсселе снова стали призывы к проведению демонстраций. А на самом деле нужно изменить законы и закрыть «радикальные мечети», лишить гражданства имамов, проповедующих ненависть, вести оперативный контроль за подозрительными районами. Эксперт уверен в том, что осенью этого года волна террора будет расти. Сейчас идет «ассимиляции» прибывших террористов. После, вероятно, можно ждать начала действий, которые заставят исламские общины в Европе, самоопределиться. Первым симптомом этого станет убийство мусульман, стремящихся к ассимиляции с Западом.

Единственным эффективным способом бороться с терроризмом является проникновение в террористические ячейки и целенаправленный контроль за ними, заявил Vatican insider (Турин, Италия) итальянский писатель Марчелло Фоа, возглавляющий швейцарскую издательскую группу TIMedia. Говоря о случившемся в Брюсселе, он задается вопросом: не может ли быть так, что терроризм, по крайней мере, отчасти вызван «нашим неправильным выбором»? Запад уже пятнадцать лет занимается тем, что Джордж Буш в 2001 году назвал «войной с терроризмом». Результаты этой войны катастрофичны. Мир сегодня гораздо менее безопасный, чем тогда, а воинствующий исламский фундаментализм становится все более популярным в арабском мире. Нестабильность в Ираке, свержение режимов, которые были друзьями Запада, бедствия в Сирии привели к сотням тысяч смертей. А ДАИШ стало куда более мощным, чем десять лет назад была «Аль-Каида» (обе эти организации запрещены в России — ИА REGNUM). Риторика джихадистов носит антизападный характер, но это конфликт внутри самой исламской среды. Нужно быть очень осторожными в оценке антихристианского характера роликов ДАИШ и не всегда принимать на веру подлинность некоторых видео. История терроризма показывает, что любые атаки имеют краткосрочные и долгосрочные цели. Джихадисты — и это краткосрочная цель — хотят напугать европейцев, что им удалось. Остается понять долгосрочную цель. По мнению эксперта, вряд ли ДАИШ хочет сделать из Европы «исламское государство». «Пока я не нахожу ответа, — говорит Фоа. — Однако он имеет решающее значение для выбора правильных средств борьбы с ужасом терроризма».

В Бельгии признанные властями религиозные общины пользуются особым правовым режимом, рассказывает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) профессор канонического права Университета Милана Сильвио Феррари. Это дает им возможность, например, преподавать религию в школе за счет госбюджета. Среди признанных религий — и это уникальное событие в Европе — есть даже агностицизм. Одной из признанных религий в стране является ислам. Однако мусульманское сообщество фрагментировано, трудно определить организацию, которая могла бы от их имени вступать в общение с государством. В итоге дело свелось к созданию Exécutif des Musulmans de Belgique, нечто вроде совета исламской веры. Правительство приняло «Устав исламского священнослужителя», в котором перечислило его права и обязанности. Проповедь имама не имеет права идти против «Конституции и законов бельгийского народа» и должна быть совместимой с ценностями ислама, а сам имам обязан воздерживаться от любых форм подстрекательства к ненависти. Но в итоге, подчеркивает профессор, как и во Франции, нельзя достоверно утверждать, что Exécutif des Musulmans de Belgique в полной мере представляет все существующие общины.

Бельгия стала вертепом европейских джихадистов, констатирует La Croix (Париж, Франция). Из этой страны в Ирак и Сирию выехало больше всего добровольцев, чтобы сражаться на стороне боевиков. Если во Франции таковых приходится 18 человек на миллион населения, то в Бельгии — целых 40. Почему? Причин много. Мусульманская бельгийская община живет хуже остальных. Уровень безработицы среди выходцев из Северной Африки в Бельгии достигает 25,5% против среднего показателя в 8,5%. «Это создает ощущение, что они отвергаются как граждане, у них нет будущего в стране», — утверждает профессор Гентского университета и эксперт по джихадизму Рик Кулсейт. На этой «почве безнадежности» радикализация может протекать быстро. Все родители детей, убежавших воевать в Сирию, говорили, что их радикализация заняла всего несколько месяцев. Микаэль Приво, бельгийский исламовед, указывает и на другую причину — влияние Саудовской Аравии. Некогда король Бодуэн по причинам, в основном экономическим, сдал Эр-Рияду в долгосрочную аренду на 99 лет место под Великую мечеть. Это было в 1967 году. Великая мечеть заполнила пустоту и стала ориентиром для местных мусульманских общин. Но ее «ислам» предлагает видение мира, где немусульмане не имеют такого же значения, как другие. После терактов в Париже в ноябре прошлого года политики критиковали саудовское влияние на ислам в Бельгии. После того, что случилось в Брюсселе, критика получит больший вес.

По мнению сирийского католического архиепископа Жака Бехнама Хиндо, теракты в Брюсселе, где пострадали невинные люди, стали «сбором» того, что «сеяли» на протяжении последних лет в Сирии и Ираке европейские державы, передает Agenzia Fides (Ватикан). Еще до недавнего времени, заметил монсеньор, некоторые европейские лидеры ждали падения сирийского президента Башара Асада, называли «умеренными мусульманами» джихадистов из «Фронта аль-Нусра» и требовали от России того, чтобы она бомбила только ДАИШ. Кроме того, многие западные правительства продолжают до сих пор сохранять привилегированные отношения с Саудовской Аравией и эмиратами Аравийского полуострова. Тем самым они обеспечили этим странам возможность создавать фонды и мечети по всей Европе, в частности, в Бельгии, где проповедовался ваххабизм — идеология, которая служит основой для джихадистских групп. А ответ ЕС на волну беженцев показывает слабость и растерянность Европы, ставшей заложником Турции, подчеркнул архиепископ.

Интеграция курдов в Турции потерпела неудачу, делает вывод Terrasanta.net (Милан, Италия). Издание напоминает, что переговоры Анкары с осужденным пожизненно лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом привели к тому, что тот в 2013 году приказал вооруженному крылу организации сложить оружие в пользу демократического и мирного урегулирования. Но сегодня гражданская война между турецким правительством и курдами возобновилась с новой силой. Турецкий журналист Мурат Чинар убежден, что Анкара могла бы добиться мира, если бы выразила готовность сотрудничать с Оджаланом. Вовлечение курдской общины в парламентскую систему, создание автономии в юго-восточных вилайетах страны способствовало бы стабилизации страны. Проблема в авторитарных и националистических амбициях турецкого президента Реджепа Эрдогана. Его политика опирается на суждение, что курдское население не является единым, оно делится на группы. Более состоятельные будто бы никогда не были особенно заинтересованы в автономии, а тех, кто сейчас проживает в Стамбуле и Анкаре, конфликт затрагивает косвенно. После парламентских выборов в Турции, состоявшихся 7 июня 2015 года, курдское население было убеждено, что появился шанс на лучшее будущее, продолжает Чинар. Прокурдская Партия мира и демократии (ПМД) виделась как инструмент для выстраивания сосуществования и интеграции. Курды были готовы отказаться от независимости. Но новая военная кампания против них разрушила мечты. Анкара отправила курдам сообщение: Турция не хочет вас. И это пробудило желание отделиться и встать на путь федерализации или получения независимости.

Мир должен восстановить Сирию, пишет в редакционном комментарии National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В 2011 году, до того, как началась гражданская война, Сирия имела население чуть более 21 млн человек. Сегодня: 4,6 млн сирийцев, проживающих за пределами Сирии в качестве беженцев; 6,6 млн перемещенных, половина из них дети; 13,5 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи; 250.000 сирийцев были убиты и более миллиона ранены. Более 25% школ страны уничтожены, более 1,2 миллиона домов повреждены и 400.000 разрушено. Почти две трети больниц и поликлиник уничтожены или существенно повреждены. 700 медицинских работников были убиты. Мировое сообщество должно вмешаться. В первую очередь требуется остановить поток беженцев. Для этого потребуется два решения. Во-первых, мировое сообщество должно щедро профинансировать гуманитарную помощь Сирии и ее ближайшим соседям. Во-вторых, мировое сообщество должно защитить гражданское население. Чтобы беженцы могли вернуться, понадобится оказать долгосрочную поддержку восстановлению инфраструктуры Сирии. Построить и отремонтировать школы, больницы и дома, куда могли бы вернуться мигранты. Возрождение страны не может не сопровождаться политической реформой. Башар Асад утратил доверие народа, его нужно заменить. Это не произойдет так быстро, как некоторым хотелось бы, но переходный период при международной поддержке пора запустить. Перестройка Сирии не будет дешевой, но она обойдется меньше того, что Вашингтон и Москва тратят в настоящее время на боевые действия: $11,5 млн в день США (в 2015 году) и $7,5 млн в день Россия. На встрече международных доноров в Лондоне в феврале этого года ООН получила рекордные $10 млрд в виде обязательств по оказанию гуманитарной помощи и на долгосрочное восстановление Сирии. Это внушительная сумма, но мы должны сделать больше.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa «вычисляет» Путина. Издание обращается к объявленному российским президентом частичному выводу военной группировки из Сирии и находит в этом четыре посыла. Первый: это подтверждение того, что Россия является игроком, которого нельзя игнорировать, глобальная сила, которая хочет и может вмешиваться в международные кризисы так же, как и Соединенные Штаты, и, возможно, даже больше них. Второй: говоря о том, что «миссия была выполнена», Путин ясно дал понять всему миру и даже Асаду, каковы были условия этой миссии, цели и пределы «прямого вмешательства». Как уже догадались некоторые аналитики, главной целью России не было ДАИШ, ослабленное, но не побежденное. Однако в основе стратегии Путина и не безоговорочная поддержка Асада, который не нашел необходимой поддержки, когда заявил о своем намерении восстановить контроль над всей сирийской территорией. Третий: Кремль считает необходимым сохранить единство сирийского государства и свои военные базы в регионе. При этом Москва больше не говорит, что Асад должен обязательно быть частью будущего Сирии, хотя, конечно, Россия не допустит, чтобы нынешний сирийский истеблишмент удалился автоматически. Именно здесь мы видим сообщение, адресованное, прежде всего, США, это демонстрация гибкости и готовности вести переговоры (возможно) открыто. А для России — сигнал, призванный продемонстрировать не только эффективность, но и надежность президента. Путин вернул России статус великой державы, он знает, как выбрать цели и как достичь, не ввергая свои войска в неизвестные авантюры. Путин не хочет рисковать созданием «нового Афганистана» не только потому, что не намерен разочаровывать своих сторонников, но и потому, что очень хорошо знает, что казна государства не может позволить длительного военного присутствия. И, наконец, четвертый посыл обращен к двум важным соперникам на Ближнем Востоке — Ирану и Саудовской Аравии. Они должны согласиться на приведение в порядок (читай «раздел») региона. Россия и (в меньшей степени) США готовы вмешаться, чтобы предотвратить полный распад Ближнего Востока и установление гегемонии вместо баланса между двумя региональными державами, но они не готовы сделать сами всю грязную работу. Если Иран и Саудовская Аравия хотят стабильности, то должны непосредственно участвовать в этом. Так что, Путин выходит победителем? Допустим, что расчеты его не всегда срабатывают, но по сравнению с лидерами других крупных держав он, безусловно, имеет лучшее представление о том, каковы национальные интересы его страны и как их достичь. Не всегда президент России делает правильные ходы в первом раунде, но, как правило, после прочие игроки покидают место, чтобы восстановиться.

24 марта в Симферополе настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви в Симферополе отец Даниил Мисленцев вышел на одиночный пикет к зданию городской администрации, требуя предоставить землю под строительство храма, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). В руках священник держал распятие и плакат с надписью «католики не марсиане, а жители Симферополя». В настоящее время симферопольские католики собираются на молитву в небольшом домике. Вопрос о предоставлении участка под строительство храма не решался ни до воссоединения полуострова с Россией, ни после. «Два месяца назад я лично встречался с главными представителями власти как Симферополя, так и Крыма. Последняя встреча с главой города принесла обещание «за неделю решить вопрос о предоставлении земли». К сожалению, ни через неделю, ни через месяц со стороны городских властей не было сделано ничего, — рассказал отец Даниил. — Весь Великий пост прихожане круглосуточно молились о тех, от кого зависит решение этого вопроса, но они видят, что некоторым коммерческим организациям и другим конфессиям ничего не мешает строиться даже в парковой зоне. Люди начали собираться, чтобы устроить митинг под администрацией, откликнулись католики из других приходов Крыма. Я, как настоятель, оказался в нелегком положении — ни в коем случае я не хочу никаких конфликтов, поэтому уговорил людей, что выйду сам, с единичным протестом, а все пусть усиленно за меня молятся. Хочу подчеркнуть, что никаких преследований со стороны правоохранительных органов в отношении меня не было. Через 15 минут после начала моего единичного протеста вышел ответственный по делам религий и пригласил на беседу в свой кабинет. Ничего нового я не услышал. Боюсь, что больше не смогу сдерживать возмущение своих прихожан». Католический приход в Симферополе был зарегистрирован в 1996 году. За год приобретен частный дом, переделанный под часовню, которая в настоящее время едва вмещает всех верующих. Также Симферополь является местом пребывания епископа, который возглавляет католиков Крыма.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.