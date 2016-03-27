Повышение доступности медицинской помощи жителям малых городов и поселений так и осталось в проектах реформаторов. Чем дальше от МКАД, тем скромнее «укладка» (набор лекарств) сотрудника скорой и набор государственных медицинских услуг. Однако здоровье людей не крепнет с бездорожьем. Не пора ли реально сократить путь народа к государственному здравоохранению?

Qfl247 «Здравствуйте, мы ваши реформаторы. Жить вы теперь будете в ледяной пустыне»

Медицина в городах-спутниках: четверть терапевта на район

В период бума строительства многоэтажного жилья вокруг крупных городов (2004−2007 и 2010−2012) застройщики гарантировали покупателям квартир полный набор социальных благ, полагающихся современному микрорайону. В первую очередь это — поликлиники, больницы, школы и детские сады, а также — супермаркеты, стадионы, ветеринарные клиники и дворцы культуры.

Однако — вместо жилых районов и поселков с современной инфраструктурой и наличием рабочих мест в «чистом поле» выросли спальные кварталы с повышенной плотностью застройки, без нормальной инфраструктуры и государственной системы здравоохранения.

Коснулась эта проблема многих «малых» городов, в том числе и городов-спутников Москвы, откуда люди утром уезжают на работу в Москву, а поздно вечером возвращаются, отстояв по два часа в пробках в каждую сторону — на автобусах, маршрутках или собственных автомобилях, или штурмуя электрички.

С введением в строй новых жилых кварталов обнаружилась неприятная тенденция: для полноценной жизни они никак не предназначены. Поликлиники и больницы — в проекте или на начальной стадии строительства, окончания которого ждут годами. Врачей и медсестер в государственных лечебных учреждениях не хватает, мало того, их невозможно разместить ближе к пациентам. Просто негде. Введения в строй новых поликлиник ждут годами.

В связи с таким положением новоселы стараются «прикрепиться» по ОМС к городам поблизости, где вопрос с медпомощью решен. Таким образом, увеличивается загруженность медиков в изначально благополучных местах. Их мощности не рассчитаны на такое количество пациентов. Очередь к специалистам увеличивается с двух до трех недель, а запись из «живой очереди» в самой поликлинике эту самую очередь и создает. Так происходит в подмосковном Чехове и Подольске, вокруг которых появилась целая плеяда новых поселков, даже не оснащенных ФАПами (фельдшерско-акушерскими пунктами).

В Новом Ступино (город-новостройка в Московской области, с преимущественно малоэтажными домами, таун-хаусами и коттеджами в 106 км от Москвы) фельдшерско-акушерский пункт имеется. Но пациенты — новоселы, не привыкшие к жизни в глухих деревнях и рассчитывать на одного фельдшера, в том числе и родители с маленькими детьми, ездят лечиться в Домодедово, Михнево и Ступино, расположенные за 20−25 км от Нового Ступино.

На собственной машине до поликлиники ехать не так уж долго, особенно, если не случилось природных катаклизмов, мешающих въезду и выезду автотранспорта на трассу. Однако, чтобы выехать на трассу М4, например, надо преодолеть отнюдь не идеальные дороги вдоль деревень и поселков. Весной они могут быть размыты, зимой водителей ждут другие неудобства.

Однако не у всех жителей Нового Ступино есть собственная машина. Чтобы добраться до врача, они пользуются общественным транспортом, включая электричку, и тратят на дорогу в сторону поликлиники и обратно не менее3 часов. Так что едут туда только по неотложной необходимости, и о профилактике серьезных заболеваний среди населения говорить не приходится. Повезло тем, у кого на работе есть ДМС и обязательная диспансеризация.

Из-за этого новоселы проходят флюорографию, например, в среднем раз в 2 года. И это — в лучшем случае, а уж вакцинироваться против гриппа и других заболеваний предпочитают в частном порядке, причем далеко не все. И, разумеется, большая часть работающего населения работает в Москве и ближнем Подмосковье.

Пока жители Нового Ступино ждут ввода в строй поликлиники, вызов доктора на дом возможен только из платного медцентра. Не важно, идет речь о ребенке или о взрослом человеке, об эпидемии гриппа или ложном крупе у ребенка, когда родители не могут определиться: вызывать скорую или неотложку. Хотя стоит учитывать, что частные вызовы на дом врачей доступны только работающим семьям и пенсионерам.

Многие российские врачи, побывавшие за границей, считают «вызов доктора на дом» — пережитком советского прошлого. Исключение составляют только лежачие больные, которых сложно транспортировать на прием к специалисту. То ли дело — неотложка или скорая, когда пациенту действительно очень плохо.

Однако они совершенно не учитывают, что транспортная доступность и вопрос с транспортировкой пациента к специалисту в странах с развитой инфраструктурой решен и для инвалидов. Общественный транспорт приспособлен для них, да и муниципалитеты выделяют тяжелым пациентам специальные автобусы, которые с определенной регулярностью привозят их в медцентры к специалистам и отвозят обратно.

То ли дело в российской глубинке, где даже условно здоровому пациенту до врача добраться тяжело. Да и врачу к пациентам попасть порой очень непросто, служебный транспорт для таких поездок практически не выделяют. А воспользоваться собственным — по бездорожью доктору и фельдшеру не позволяет… низкий оклад. Выход тут один — организация службы земских докторов, которые согласятся жить поблизости от проблемных участков.

Новое Ступино со всеми перечисленными неудобствами расположено в 106 километрах от Москвы, а подмосковный Дзержинский со всеми аналогичными Ступино проблемами — всего в 20 км.

Центр города, некогда считавшегося самым зеленым в Московской области, застраивали вполне симпатичными многоэтажками в расчете на «авось». Так как там отмечается дефицит всего: парковок, новых детских садов и школ, поликлиник и больниц. Вероятно, деньги у застройщиков закончились еще до того, как пришла очередь социальных объектов.

Заметим, что большая часть жителей города работают в Москве, предприятия и НИИ, которые и делали Дзержинский наукоградом, сокращают, как, например, это недавно произошло в НИИ приборостроения. Или вовсе закрывают, и люди предпенсионного возраста, которые первыми становятся жертвами кризиса, не могут пользоваться услугами платных врачей в самом Дзержинском или в Москве.

Таким образом, на участок из новостроек в городской поликлинике приходится «одна четвертая» терапевта, которая от своей нагрузки захлебывается. Но подкрепления пока не обещают. Вероятно, и в Дзержинском скоро будут вводить поквартально службу земских докторов.

Мораторий на новостройки — передышка для доктора?

Ситуация когда дома построили, а о нуждах жильцов забыли, характерна не только для маленького Дзержинского или «дальнего» Нового Ступина, но даже для столицы Московской области — города Красногорска, и для комплексов, которые начали строиться еще до прихода к власти губернатора Андрея Воробьева.

Жители района Павшинской поймы, против застройки которой годами боролись защитники Красногорска, свою поликлинику ждут 10 лет. Все это время они прикреплены к центральной городской поликлинике № 2, рассчитанной на 90 тысяч человек. Но услугами ЛПУ пользуются 200 тысяч жителей, то есть нагрузка поликлиники превышена в 2 раза.

Детская поликлиника, курирующая этот район, также захлебывается от возросшего количества пациентов. Тем временем строительство огромной поликлиники на Павшинском бульваре превратилось в безнадежный долгострой.

Застройщик района и не отказывается от своих обязательств перед городом, но и выполнить их не в состоянии. Он пытается достроить те высотки, которые должен был сдать в ближайшее время по договору с собственниками жилья. Предположим, новые дома он, наконец, сдаст, и население района еще увеличится. Очередь в поликлинике от этого меньше не станет.

Еще один пример: застройка одного из самых экологически чистых городов Подмосковья — Звенигорода, с населением 20 845 человек. Многоэтажки в городе растут — и в историческом центре, и на окраинах. Однако пациентов обслуживают только одна больница и две поликлиники. Причем в одной из поликлиник (ул.Герцена, 13) — и детское, и взрослое отделение умещаются в одном здании. Возможно, проект был изначально рассчитан на врачей общей практики, которые будут лечить всю семью. Однако жители жалуются, что педиатров не хватает.

В Звенигороде давно также специализированная пульмонологическая больница №45. Но госпитализируют туда пациентов со всего Московского региона, а потому нужд города она не перекрывает.

Невзирая на то, что большинство малых городов и поселений Московской области испытывают дефицит врачей и медсестер, их по-прежнему умудряются сокращать. Вероятно, заветная «четверть врача на участок» является неким стандартом, которого стремятся достигнуть чиновники для сохранения бюджета.

Сократили врача-терапевта в совхозе «Коломенский» (Коломенский район), ощущается их нехватка в Бронницах (Раменский район Московской области), в Жуковском. В Балашихе участковые терапевты работают уже на пределе сил, так как им расширяют участки за счет тех же новостроек. Например, в нагрузку к микрорайону Балашиха-1 на одном из участков прибавились жители улиц 1 мая и Авиаторов.

В результате губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел мораторий на жилую застройку… Химок, Балашихи и Одинцово. Остальные города так и остаются объектами стихийной застройки без расчета на нужды населения и заботы о его здоровье. Напрашивается вывод: строительство инфраструктуры должно начинаться раньше возведения жилья. Например, по схеме — завершающая стадия больницы, детсада и школы — нулевой цикл жилого здания. Иначе не преодолеть ни проблемы со здравоохранением, ни транспортный коллапс.

Тульская область: пациенты «на вывоз»

Коечный фонд в Тульской области начали сокращать еще с 2000 года. Процесс интенсифицировался при недавно покинувшем свою должность губернаторе Владимире Груздеве. В соответствии с «Постановлением правительства Тульской области от 20.08.2013 № 429 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области на 2013—2020 годы», за три последних года были реорганизованы 9 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). В среднем на один ФАП для оказания медицинской помощи прикреплено 570 человек. Таким образом, число прикрепленного населения на один ФАП увеличилось за последние три года на 6,8%. Скольким человекам реально оказывалась помощь в ФАПах и насколько эффективно был сделан ремонт — также не сообщается. За 10 предыдущих лет (с 2000 по 2010 год) в Тульской области число больниц уменьшилось со 129 до 110, детских поликлиник — с 93 до 72, фельдшерско-акушерских пунктов с — 557 до 378. За три года проведена реструктуризация, то есть сокращение 2992 коек… Также в документе ведется речь об организации неких домовых хозяйств, где населению окажут первую доврачебную помощь, и за наличием медикаментов «в укладках» которых следит местный департамент здравоохранения. Начинание — прекрасное, но распространено явно не везде.

Так, ИА REGNUM уже неоднократно писало о ситуации со здравоохранением в Заокском районе Тульской области: о сокращении там числа работающих врачей, сокращенном рабочем дне фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных доисторической техникой и оборудованием, об остром дефиците аптек везде, кроме райцентра.

Напомним, что аптек, в которых есть хотя бы необходимый набор медикаментов и перевязочных средств для первой помощи при травмах, ожогах, повышении температуры, нет даже рядом с ФАПами в деревнях Теряево и Пахомово. Кстати, добраться до ФАПов без собственного транспорта жителям соседних с ними деревень — проблематично, а работают ФАПы примерно до часу дня.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM жители Заокского района не раз возмущались тем, что местная администрация не стремится улучшить состояние центральной районной больницы, а также укрепить ее квалифицированными кадрами. В Заокском не хватает педиатров, хирургов, анестезиологов, а те, что остались, выкладываются из последних сил.

Однако оперировать некому, и все экстренные случаи и даже плановая госпитализация перекладывается на Алексинскую и Серпуховскую городские больницы. Зато в Заокском возвели шикарный Дом культуры, который, конечно, нужен, но отнюдь не в первую очередь. Но, как выяснилось, есть районы Тульской области, которые по неудобству намного опередили граничащий с Подмосковьем Заокский район.

Всего в 100 км от Ясной поляны — в Чернском районе Тульской области (население — 24 тысячи человек, 8 тысяч из них живут в городах), который граничит с Орловской областью, с доступностью медицинской помощи совсем беда.

— Сначала закрыли больницу в Полтевском сельском поселении, в которой также располагался местный роддом, — рассказала ИА REGNUM одна из местных жительниц. — Она, по мнению комиссии, не соответствовала санитарным нормам, туалет в роддоме был на улице. Потом «оптимизировали» больницу в райцентре — в Черни.

Город Чернь находится в 104 км к югу от Тулы, в нем живет 7 тысяч человек. Теперь вместо больницы в Черни — обычный медпункт, а всех пациентов по скорой везут в Плавск, расположенный за 37 км от Черни, если ехать по прямой. Ну, а по бездорожью и все 50−60!

К сожалению, все дороги этого района при съезде с основной трассы можно смело назвать «направлениями». И скорая быстро доехать туда не может, а, учитывая очень скудный набор медикаментов в укладке скорой, оказать эффективную помощь пациенту на месте она просто не в состоянии. Разве что — все сотрудники СМП района являются светилами военно-полевой хирургии и асами оказания помощи любыми подручными средствами.

— По деревням раз в полгода катается машина для обследования населения, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Ш. — одна из жительниц района. — Большая часть пожилых людей из округи к ним просто не попадают из-за состояния здоровья и отсутствия дорог. У кого есть силы и деньги, едут в Мценск — к платным врачам. Все, что расположено далее 150−200 км от Москвы и 50 км — от крупных областных центров, нормальной медицинской помощью похвастаться не может. Аптеки есть только в Черни. Дальше — только почты и остатки администраций.

В дополнение к этим безрадостным фактам недавно случилась еще одна бредовая история: женщина из соседней с нами деревни попросила мою собеседницу отвезти ее с маленькой дочкой в Чернь, так как у девочки болел зуб.

Автобус в этих местах ходит по весьма странному расписанию: в Чернь — в 7:40, обратно — в 15:40. (Таким же своеобразием отличается расписание междугородних автобусов в Заокском районе — прим. Авт.). Такси в эти края ходит неохотно, особенно — зимой, а потому те, у кого есть машина, стараются помогать соседям.

— До Черни мы ее довезли, зуб ей вылечили, а на обратном пути — почти у самой деревни — нас перехватили сотрудники ГИБДД, заметив, что ребенок едет в машине без автокресла, — рассказывает Анна. — Но нам оно не нужно, а у матери ребенка попросту нет машины. Что делать? Ребенок — без автокресла, штраф — 3000. У меня детей нет. Девочка находится с мамой. Скорость у нас по бездорожью — 30−40 км в час. Таскать автокресло в машине на случай «а вдруг ребенок?» никогда в голову не приходило. Как поступить? Как человек или законопослушный гражданин? Если человек, надо отвезти ребенка к врачу, тем более, ты знаешь, что транспорта не будет вообще, если гражданин — по закону нельзя без кресла… Но пешком расстояние в 35 километров до Черни по зимнему бездорожью мама с ребенком не одолеют! Мы обсудили это с сотрудниками ГИБДД и на первый раз нам простили. Но теперь на нашем переезде они дежурят постоянно.

Что можно сказать в заключение? Нормальную организацию здравоохранения в отдаленных поселениях может обеспечить только постоянная связь представителей Депздрава с местным населением, а также — с Росавтодором.

Ведь проблемы с дорогами бьют, прежде всего, по здоровью жителей отдаленных районов и учреждений местного здравоохранения. Реальную картину происходящего может дать только выезд на места и постоянные проверки истинного положения дел. Ну, и строительство или сокращение неэффективных больниц и ФАПов в соответствии с реальными потребностями людей.