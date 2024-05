Александр Горбаруков ИА REGNUM

Характерной чертой этих выборов в США является то, что постепенно все большую роль в них начинает играть символический смысл происходящих событий. Что, впрочем, не удивительно, если учесть, что главными темами этих выборов являются холодная война с Россией и всевозможные конфликты на Большом Ближнем Востоке, в том числе, битва в окрестностях горы Мегиддо, в Священном Писании упоминаемой как Армагеддон — место финальной битвы добра со злом.

Удивительным является то, что символическое значение дат, выбираемых террористами для своих акций, является явно не мусульманским. Например, теракт в Париже происходит на пятницу 13-го, памятную на Западе в связи с делом Тамплиеров, аэробус с российскими туристами взрывают над Египтом в «день всех святых» известный также как Хэллоуин, а 11 сентября с 1572 года является днем празднования католиками не только битвы при Лепанто, но и Варфоломеевской ночи.

Начало этому символизму положила Хиллари Клинтон, начав свою избирательную кампанию на постаменте памятника Рузвельту в городе Нью-Йорк. Она сразу заявила, что, став президентом, она не допустит «второй Ялты». И в данном случае ей можно верить, так как всю свою жизнь она борется с Ялтой первой — миропроектом Франклина Делано Рузвельта, который в феврале 1945 года стал основой Ялтинских соглашений, целью которых было предотвратить новую мировую войну, в том числе холодную.

А недавно ее символизм, полный лицемерия и цинизма, получил новую почву в штате Миссури, который в 1950-х стал символом террора тех, кто пришел к власти в США в результате госпереворота Трумена. Именно в Миссури, в районе Сент-Луиса Пруитт-Айгоу социальные программы развития американских городов, начатые Рузвельтом, были демонстративно пущены под откос, став символом террора власть имущих против народа, «осмелившегося» проголосовать за Франклина Делано Рузвельта в 1940 году.

Именно это голосование сделало Америку одним из создателей антигитлеровской коалиции, но после внезапной смерти Рузвельта его социальными программами занялись его враги, и дело не ограничилось Пруитт-Айгоу. Началась масштабная зачистка Голливуда и рузвельтовского Госдепартамента от тех, кто поддерживал и осуществлял политику сотрудничества с СССР, архитектором которой был этот действительно великий американский президент. Именно эта зачистка превратила Голливуд в фабрику наркотических грез для всего мира, а Госдепартамент в генератор холодной войны и орган управления ею. Воспоминание об этой зачистке до сих пор заставляет американскую интеллигенцию мрачнеть и дрожать как зайцы, услышавшие вдалеке волчий вой. Волчий вой тех, кто сейчас стоит за спиной у Хиллари Клинтон.

Эти старые волки, не особо скрываясь, открыто говорили тогда и продолжают говорить сейчас, что США во Второй мировой войне неправильно выбрали себе союзников, что они должны были сражаться вместе с Гитлером против СССР, и есть очень серьезные основания полагать, что 8 мая 1945 года ими был заключен сепаратный мир с гитлеровской Германией. Особый ужас этому празднику «победы» придавало то, что США в тот момент уже обладали ядерным оружием, и только героизм советских воинов сделал падение гитлеровской Германии столь стремительным, что сепаратный мир стал невозможным, а план «Немыслимое» немыслимым. А следующий день 9 мая стал настоящим праздником настоящей Победы, победы над образом ада на земле, который мы отмечаем до сих пор.

А ведь все могло обернуться по-другому! Подготовка планов нападения «союзников» на СССР уже вступила тогда в свою завершающую стадию, и на советские города, половина который и так уже стояла в руинах, могли обрушиться атомные бомбы. Но как сказал Франклин Делано Рузвельт в своей инаугурационной речи, в первый раз взяв в руки руль государства, почти уничтоженного Великой депрессией: «Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself…». То есть: «Единственное, чего нам следует бояться — это самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует необходимые усилия по превращению отступления в наступление…»

И американский народ в 1933 году сумел преодолеть свой ужас перед экономическим кризисом, а в 1952 году перед неонацистами Маккарти. Можно только сожалеть, что в России ничего не известно о слушаньях в сенате США сенатора Маккарти против Армии США, которые остановили победное шествие черного миропроекта Запада. Армия США победила так называемую комиссию по антиамериканской деятельности! Правда, победила она не без помощи МиГов-15бис и МиГов-17, доказавших на Корейском полуострове, что американские бомбардировщики, приказы которым отдают враги народов, победивших Гитлера, просто не долетят до своих целей. И, как сейчас выясняется, американская армия, в 1952 году пинком под зад выкинувшая на помойку сенатора Маккарти, в 2016 году готова дружно проголосовать за Дональда Трампа и губернатора Сандерса.

Между тем, сегодня два главных кандидата на пост президента США от обеих политических партий — республиканской и демократической — расходятся по множеству вопросов, но говоря о внешней политике, дружно приходят к выводу, что необходимо не только остановить безумие американских интервенций, но и начать налаживать настоящее, а не тактическое сотрудничество с Россией. Даже Кейсик, видя популярность этих идей, изменил свою риторику, и только Хиллари Клинтон продолжает делать ставку на холодную войну.

Причем заявления Трампа и Сандерса совсем не значат, что они ставят российские интересы выше интересов Америки, а американская армия им помогает. Это даже не означает, что они будут считаться с российскими интересами так, как с интересами СССР считался Рузвельт. Но Трамп, например, в силу своего характера будет с ними считаться как торговец и коммерсант: знание интересов партнера на переговорах дорогого стоит, а умение считаться с этими интересами при заключении сделок стоит еще дороже.

А Сандерс уже сейчас прямо во время теледебатов объясняет, что роль Генри Киссинджера была деструктивной по отношению к США и, в конечном счете, привела к появлению ИГИЛ. Причем, говоря это, он явно обращается не только к американским избирателям, но и к девочке Альбине, открытым текстом объясняя ей, что Киссинджер сделал с разрядкой то же, что его ученица Хиллари Клинтон сделала с «перезагрузкой», и что поэтому ничего хорошего нельзя ожидать от состоявшегося незадолго до этого визита Киссинджера в Москву.

Конечно, положение головы при рассмотрении этой точки зрения вызывает болезненные ощущения в шейных позвонках и мышцах, но парадоксальным образом без нее невозможно сформулировать интересы России в геополитических схватках, сегодня определяющих облик мира завтра. Для того чтобы понять это, достаточно вспомнить слова Ральфа Ингерсолла — американского журналиста и создателя американского СМЕРШа на Европейском театре военных действий, получившего название Армии Привидений:

«Даже мыслящие американцы пошли на войну с полученным из вторых рук или же вовсе приблизительным представлением о философии фашизма. Кое-кто из журналистов, популярный президент, несколько профессоров да двое-трое политических деятелей — вот от кого они услышали о сущности фашизма, о том, куда может привести антисемитизм. Но мало кто из американцев действительно верил этим людям. Во всяком случае, рассказам о Германии, неузнаваемой после десяти лет фашизма, верили единицы. Единицы отдавали себе отчет в том, что немцы создали настоящее рабовладельческое государство и намеревались переделать весь остальной мир по этому подобию. Я пишу обо всем этом и снова испытываю то же угнетенное состояние духа, как в те дни. У меня нет уверенности, что мы действительно усвоили преподанный нам урок, за который было уплачено такой дорогой ценой».

Те, кто сегодня хотят посадить Хиллари Клинтон в Белый дом, по сути, обворовали тогда американский народ от осознания своей причастности к величайшему свершению в истории человечества, и заменили это ложной гордостью борьбы с тоталитарными, авторитарными или просто неугодными режимами. До недавнего времени американцы искренне верили в то, что их армия освобождала иракцев от Саддама Хусейна, ливийцев от Каддафи, сербов от Милошевича, а русских от «диктатуры Путина».

И все это — во имя демократии, во имя торжества свободы. Именно в этом состоит религия неоконов, которую они пытаются навязать Америке и всему миру. И это может и должно всплыть на теледебатах между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. И всплывет, если Хиллари станет номинантом. А там надо будет вспоминать поддержку исламистов в Косово и Боснии, Шамиля Басаева на Северном Кавказе, и напоминание Клинтонам о наличии у России ядерной триады, прозвучавшее в ответ на их угрозы из уст Бориса Николаевича Ельцина, который начинал с искреннего восхищения США. И в результате все сведется к вопросу «Who lost Russia?», в смысле «Кто превратил демократическую Россию во врага американской демократии?»

Этот вопрос очень заботил американскую интеллигенцию в 1990-х, когда семейство Клинтонов начинало направлять человечество на тот путь, по которому оно идет сейчас. А в конце этого пути растут такие грибы, что напоминание Ельцина будет не лишним показывать в США по телевизору каждый день. Но американцы все равно ничего не поймут, пока они не вспомнят моральные уроки Второй мировой войны, о которых пишет Ральф Ингерсолл. А без этого Хиллари Клинтон со свойственным ей мастерством превратит вопрос «Кто потерял Россию?» в вопрос «Кто ее не дожал?». И выяснится, что потерял Россию Джордж Буш-младший, когда увидел душу в глазах Владимира Путина и ослабил давление на Путина, позволив ему восстановить государство Российское и его союзников — армию и флот.

И вот несколько дней тому назад, накануне голосования в пяти штатах, в том числе в Миссури, президент Обама дал интервью журналу «Атлантик», в котором заявил, что он гордится тем, что в 2013 году не поддался на давление Хиллари Клинтон и отказался санкционировать бомбежки асадовской Сирии. Причем отдельные моменты этого интервью представляют собой намек на готовность президента США открыто заявить, что Хиллари Клинтон дала зеленый свет бомбежкам Ливии вопреки его мнению и мнению вице-президента Байдена.

Собственно об этом уже давно известно из материалов расследования Конгрессом США инцидента в Бенгази, но отсюда уже недалеко до признания вины Запада в Ливийской трагедии изначально. Именно поэтому об этом не напишут в газетах, как и о том, что оружие Каддафи, захваченное исламистами в Ливии, было переправлено в Ирак и Сирию, став основой «Исламского Государства», запрещенного на территории РФ.

А вот в избирательной кампании, суть которой в борьбе с ИГИЛ и с Хиллари Клинтон, американцам об этом обязательно скажут. Им необходимо вспомнить свое великое прошлое, и то, кого они победили в мае 1945 года, и кто был их старшим союзником во Второй мировой, вынесшим на себе основную тяжесть войны, и в чем был смысл Ялтинского мира, образ которого впервые возник в голове американского президента Франклина Делано Рузвельта. А без этого любая «перезагрузка» отношений с Россией обязательно окажется «перегрузкой», а разрядка международной напряженности в передышку Запада перед новым витком холодной войны, которая на этот раз обязательно окажется горячей. Очень горячей. И совсем не факт, что Россия на этот раз согласится на такую разрядку.