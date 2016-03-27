«Президент Путин добился необычайного успеха в плане реконструкции исторических образов: взял в плен молодую «коммандос», объявил виновной, осудил. В результате получил национальную героиню соседней страны и влиятельного лидера тех, кого числит своими врагами. Теперь у него есть вылепленная лично им Жанна д’Арк, — язвительно сообщает Times. — Между Надеждой Савченко, украинской военнослужащей и Орлеанской девой, причисленной к лику святых, лежат пятьсот лет, но похожи они до чрезвычайности.

svit24.net Флаг ЕС и Великобритании

Обе стали символами борьбы с оружием в руках за национальное освобождение. Обе использовали зал суда в качестве трибуны и осудили своих противников. Обеих порицали из побуждений сексизма: за ношение мужского военного мундира и на войне, где место только мужчинам. И обе моментально обрели политическую святость и вызвали подъем духа своих народов, что явилось неприятной неожиданностью для захватчиков. И те впоследствии пожалели об этом».

Автор текста Бен Макинтайр уверен, что Савченко, отбывая срок российской тюрьме станет бельмом на глазу у власти РФ, но и обмен ее на кого-нибудь (журналист полагает, что на двух российских военных, находящихся в руках СБУ) не решит проблемы, а то и усугубит ее. «Савченко вернется на Украину в качестве символа сопротивления, станет фигурой, способной объединить страну».

Dailу Express демонстрирует классику жанра «игра в заголовки». Издание привлекает внимание читателя титулом «Ядерная война в Европе, весьма вероятно, произойдет в ближайшее время, как следствие того, что отношения с Россией стали еще более напряженными, уверен экс-глава МИД РФ Игорь Иванов». Однако кликнувшего на статью посетителя портала ждет сильное разочарование: в тексте столь сильные выражения отсутствуют, а говорится лишь о том, что «Иванов, ныне глава мозгового центра правительства России считает, что риск международного столкновения с применением ядерного оружия сегодня выше, чем в 1980 году».

По информации издания, Иванов, выступая в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел Украины и Польши и законодателями из США (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) обронил: «У нас меньше ядерных боеголовок, но при этом риск их использования повышается».

«Йенс Столтенберг уже предупреждал Россию относительно ее тактики запугивания своих соседей атомным оружием, — пишет Daily Express. — Однако мистер Иванов объяснил действия его страны наращиванием США и Европой количества своих ракетных установок. Штаты и ЕС, в свою очередь говорят, что устанавливаемые ими ракеты предназначены для защиты от иранской угрозы, а на Россию ничего нацеливаться не будет. Иванов пообещал, что как только в Польше начнут устанавливать новые системы ПРО (должны быть развернуты в 2018 г.), Россия развернет свои ракетные установки в Калининградской области. И добавил, что теперь у России такая судьба — быть лидером великой Евразии, простирающейся от Белоруссии до китайской границы. Иванов озвучил намерения Москвы всего через день после того, как Путин выступил с тонко завуалированной угрозой ядерным оружием для Запада».

«Иванов дал понять, что у России и Евросоюза разные мнения относительно Украины и, возможно, они не будут совпадать еще несколько десятилетий, — утверждает автор. — Москва, по словам экс-главы МИДа РФ не собирается быть «восточной окраиной несостоявшейся великой Европы». А мистер Путин за несколько дней до этого прямо сообщил, что хотя и заплатил высокую цену за поддержку Асада и сохранение влияния России в регионе, все же считает, что военная операция в Сирии стоила того. В чужой стране его армия прошла более эффективную подготовку, чем в любых учениях, проводимых на своей земле».

Успех Путина в Сирии — в его стратегии, которую Запад не в состоянии понять и предугадать, считает журнал Prospect-magazine.

«Кремленология — это на самом деле не наука, а игра. Для тех, кто просто решил поразвлекаться, потренировать свои мозги. Это — угадайка: кому-то удалось правильно спрогнозировать, кому-то — нет. Настоящим экспертом в сфере кремленологии быть нельзя, потому что, говоря о планах, целях и будущих действиях России нет оснований считать, что ты знаешь действительно, что произойдет.

«Предсказать, как поведет себя Россия, — невозможно, это всегда загадка, больше того — головоломка, нет — тайна за семью печатями», — это сказал еще Черчилль. С той поры ничего не изменилось», — размышляет журналист Роберт Фрай. Корреспондент подчеркивает, что из трех партий — Крым, Сирия и Украина — Кремль выиграл две первые, а в последней добился, как минимум, ничьей. Не такой уж плохой результат, в особенности, когда западные обозреватели, военные и политические, предрекали России экономический крах по причине введения санкций за аннексию Крыма и усиление этого краха в силу «застревания» в Сирии, как это было с СССР в Афганистане».

Запад, по мнению Фрая, опять не угадал, что будет делать Россия, и какими методами она этого будет добиваться. При этом Евросоюз, существование которого — под угрозой из-за возможного выхода из альянса Великобритании, дает советы России, как себя вести, но не знает, что делать «со своими институтами, разрушающимися под напором мигрантов». «Плюс опасный популизм в Европе и вялая, по мнению Обамы, внешняя политика США. Нет, Москва намного более дальновидна, чем кто-либо», — завершает Фрай свою статью.

«Выход Великобритании из Евросоюза наиболее выгоден России, — убеждена Times. — Именно иностранный лидер, восседающий в Кремле, больше других прикладывает усилий к этому. Он в одностороннем порядке изменил границы Европы и теперь настроен запугать всю дипломатию демократических стран. Расставание Британии с ЕС станет его крупной победой. Он финансирует пропаганду разобщения стран альянса и поддерживает материально продвижение самых опасных фигур, которые участвуют в политической жизни Старого Света.

Путин нарушает принципы международного этикета, один из принципов которого запрещает угрожать другому государству и предпринимать попытки расчленить его подрывными действиями и прямой агрессией. Крым тому пример» (такое ощущение, что Великобритания и США все время после Второй мировой войны исключительно боролись за соблюдение международного этикета и права — прим. ИА REGNUM ).

Внешняя политика России создает угрозу мировому порядку и не признает международное право. Точно так же, как европейские ультраправые, озабоченные борьбой за ущемляемое иммигрантами коренное население. Если британская дипломатия откажется согласовывать свои действия с дипломатией ЕС, — это будет как раз то, чего Путин и добивается. Как бы и чем бы ни завершился референдум, британские граждане должны помнить, что Путин стремится сбить их с правильного пути своей пропагандой и не должны поддаваться ее воздействию», — подводит итог всему сказанному журналист Оливер Кэмм.

Guardian, выступая на эту же тему, приводит слова министра энергетики Великобритании Эмбер Радд, заявившей, что «в случае выхода страны из ЕС счета за энергию вырастут на 500 миллионов фунтов, Россия поднимет цены на газ». Газета отмечает, что сторонники Brexit назвали ее слова абсурдом, а лидер кампании «Голосуйте за выход» Мэттью Эллиот сообщил, что, наоборот, «ЕС только обеспечивает нам рост расходов и обходится в 350 миллионов фунтов в неделю».

Разъяснений позиций и математических выкладок в их обоснование ни одной из сторон предъявлено не было. По свидетельству Guardian, Радд, в черновике статьи, с которой она собирается выступить в этом же издании, содержится призыв к «блоку государств с 500-миллионным населением (имеется в виду ЕС — прим. ИА REGNUM ) заставить Путина играть по нашим правилам — если мы будем вместе, то устоим против газового шантажа, порознь же — падем».

Беспокойство Эмбер Радд о снабжении Великобритании газом, преданные гласности Guardian, вольно или невольно гаситFinancial Times.

На ее страницах анализирует возможное развитие ситуации бывший вице-президент нефтедобывающей компании ВР Ник Батлер. По мнению эксперта, «вопрос о газовом шантаже сам по себе некорректен и годится в качестве темы только для авторов «кошмарных сценариев». Россия, считает он, зависит от поставок газа в Европу нисколько не меньше, чем Европа нуждается в этих поставках. Закупаемые Евросоюзом у Москвы объемы — это не только 60% европейского импорта газа, но и 90% объема, продаваемого «Газпромом» на экспорт. Так что вентиль не перекроют. По контрактам с Китаем Кремль начнет получать доход не раньше 2025 года, значит «поворот на Восток» Путина — просто театральный жест для тех, кто не в теме».

По информации, приведенной в статье Батлером, спрос на газ в Европе за последние 10 лет снизился на 20%. А те страны ЕС, которые 100% газа закупают у России, могут без него обойтись, поскольку привыкли использовать другие энергоносители. «Газ — это не то оружие, которым русские могут поставить Европу на колени», резюмирует аналитик Financial Times.