Визит высокопоставленного чиновника из Польши прошел в дружелюбной атмосфере, даже несмотря на то, что в эти же дни окружной суд Варшавы приговорил гражданина Белоруссии к четырем годам тюрьмы за шпионаж. В прошлые годы подобный инцидент мог бы омрачить двухсторонние переговоры, но только не сегодня. В настоящее время у белорусского руководства на повестке дня стоит задача не защиты интересов своих граждан, а получения от Европы финансовой помощи.

belta.by Александр Лукашенко на уборке картофеля

Начать стоит с того, что Ващиковского в Минске ждали и белорусские власти, и оппозиционеры. И каждая из стороны возлагала определенные надежды на приезд польского министра иностранных дел. В итоге, оказалось, что глава внешней политики Польши так и не удосужился ответить на главный вопрос — какова дальнейшая стратегия Варшавы и Брюсселя в отношении Белоруссии. Ни белорусские власти, ни их оппоненты не услышали от Ващиковского какого-либо определенного заявления на эту тему, кроме обычных слов о готовности к «поиску взаимовыгодных решений абсолютно по всем вопросам, включая самые чувствительные», а также желании Варшавы «искать друзей поблизости».

Конечно, дипломатические переговоры Ващиковского и его белорусского коллеги Владимира Макея, по всей видимости, и не могли носить более конкретного характера, так как в Белоруссии основу внешнеполитической доктрины определяет один человек — Александр Лукашенко. Однако при этом необходимо отметить, что темы, которые были подняты главами внешнеполитических ведомств Белоруссии и Польши свидетельствуют об одном довольно неприятном для белорусов факте — Европа пока не планирует напрямую инвестировать в экономику Белоруссии, чего так хотят в Минске.

Дело в том, что главными вопросами в переговорах Макея и Ващиковского были не проблемы двухстороннего товарооборота, как это было накануне в разговоре между Александром Лукашенко и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, а вопросы трансграничного сотрудничества. Сегодня именно эта тема вынесена в качестве заглавной в рамках Программы сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина», принятой Европейской Комиссией в прошлой году (предполагаемый бюджет программы более €183 млн.). В прошлые годы белорусская сторона крайне пассивно участвовала в подобных проектах, что было связано с безынициативностью местных чиновников. И вполне вероятно, что и в этот раз все могло бы пойти по старому лекалу, если бы отношение ЕС к своим инициативам в Восточной Европе не стало более щепетильным. Теперь Брюссель возлагает на них достаточно большие надежды, рассчитывая с их помощью совместить деятельность государственных органов управления и институтов так называемого гражданского общества: по правилам Еврокомиссии, получить гранты могут только некоммерческие организации совместно с органами госуправления. Это значит, что нынешняя миссия Ващиковского вполне могла быть связана с попыткой простимулировать белорусов активнее участвовать в предлагаемых Брюсселем программах, взамен прямой финансовой помощи. Как это будет воспринято в Минске, покажет ближайшее время, однако в любом случае, это совсем не то, на что рассчитывали в белорусской столице.

Видимо, чтобы хоть как-то компенсировать разочарование белорусов от финансового блока вопросов, Ващиковский решил предложить Белоруссии совместную работу на международной арене и, в первую очередь по вопросу урегулирования украинского кризиса. И здесь польский министр попал в точку. По его словам, Александр Лукашенко оказался готов инициировать смену формата переговоров по Донбассу. И это при том, что белорусский президент неоднократно заявлял, что никогда не будет вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине. По всей видимости, политические амбиции все же сыграли с Лукашенко злую шутку, и сегодня в Минске готовы предложить свои услуги гораздо шире, чем просто создание условий для переговоров. Правда, в то, что белорусы действительно станут активными участниками процесса, верится с большим трудом, так как Белоруссия не имеет сколько-нибудь существенного положения на международной арене. Впрочем, как и Польша. Однако приходится признать, что поляки все же смогли потешить самолюбие Лукашенко, при этом сделав еще один шаг в сторону укрепления своих позиций в республике. Во всем остальном нынешний визит Ващиковского оказался для белорусских властей абсолютно безрезультатным. Конечно, если в кулуарах стороны сумели обсудить вопросы реэкспорта польской продукции в Россию, то тогда визит польского министра можно признать «конструктивными», но доступной информации об этом на сегодняшний день нет.

Не принес приезд Ващиковского хороших новостей и белорусской оппозиции, которой пришлось довольствоваться лишь словами поддержки и своеобразной демонстрацией прежней политики Варшавы по отношению к Белоруссии и ее нынешнему руководству. В последнем случае речь идет о том, что польский министр в «День памяти Хатынской трагедии» 22 марта посетил урочище Куропаты под Минском, а не Хатынь. Там он не только встретился с представителями оппозиции и возложил венки, но и произнес речь, наполненную неприязнью к советскому прошлому, а через это и к нынешней России. Это единственное, что досталось белорусской оппозиции от Ващиковского. К слову, тема исторического прошлого поднималась и на встрече польского министра и белорусского главы государства. По словам дипломата, он «обратил внимание президента Лукашенко на то, что оба наши народа были жертвами преступлений и террора», а белорусов и поляков история не разделяет, а объединяет, так как они «стали жертвами репрессий со стороны других». Кто такие другие, в данном случае, абсолютно понятно.

В целом, необходимо отметить, что нынешний визит польского министра иностранных дел в Минск вряд ли можно считать из ряда вон выходящим событием. Польша по-прежнему рассматривает Белоруссию в качестве «Kresy Wschodnie» (польское название территорий нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, с 1918 года по 1939 год, входившие в состав Польши, прим. — ИА REGNUM ), а значит, считает вправе требовать со стороны Брюсселя своеобразного мандата на «работу» с республикой. Поэтому говорить об искренности двухсторонних отношений, сегодня рано, так как в Варшаве вряд ли рассчитывают, что при Лукашенко смогут вырвать Белоруссию из зоны влияния России. Иначе поляки вряд ли бы с прошлого года стали готовить комплексный план укрепления военных частей на востоке и северо-востоке своей страны. Впрочем, Минск такая «дружелюбная» политика западного соседа мало интересует. Для Белоруссии вопросы геополитики уже давно отошли на второй план, уступив место поиску денег, необходимых для выживания.