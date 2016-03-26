В центре внимания СМИ Армении в уходящую неделю находилась тема возможной встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева на полях предстоящего саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне. Исходя из собственной редакционной политики, каждое отдельное взятое СМИ трактовало цели и последствия возможной встречи по-своему. Другую тему для СМИ преподнес визит министра иностранных дел Грузии в Ереван. Не обошлось, конечно, и без критики энергетической сферы республики, находящейся под «коррупционным контролем» российского капитала.

ИА REGNUM

Возможная встреча с противоречивой повесткой

Обращаясь к теме возможной встречи президентов Армении и Азербайджана на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, газета «Айкакан жаманак» пишет: «Сформировался фон, не исключающий встречу президентов двух стран. Такие оптимистичные прогнозы делают и отечественные эксперты. Однако наши дипломатические источники сообщают, что официальный Ереван имеет иную повестку по вопросу Нагорного Карабаха и довольно долгое время работает в этом направлении. Согласно нашему источнику, по собственно карабахскому вопросу переговоры не ведутся, поскольку на переговорном столе нет ни одного документа, относительно которого стороны могли бы обмениваться мнениями, пытаться найти компромисс. А без предмета переговоров не может быть и самих переговоров. В ходе же встреч высокого уровня прения больше ведутся о том, какой из документов, ранее фигурировавший в процессе переговоров, должен быть взят за основу нового этапа. С другой стороны, как известно, группа конгрессменов обратилась в администрацию президента США с тремя конкретными предложениями по Карабаху — отвести снайперов с передовой линии, внедрить системы мониторинга режима прекращения огня и разместить наблюдателей ОБСЕ на передовых позициях с целью предотвращения инцидентов. По словам нашего источника, на данном этапе официальный Ереван склонен больше внимания обращать на эти предложения, а не на собственно суть переговоров по Карабаху», — пишет газета.

Ильхам Алиев несколько раз подверг резкой критике сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обвиняя их в отстаивании интересов армянской стороны, пишет газета «Жаманак». В связи с этим газета приводит слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что Азербайджан, скорее всего, обвиняет не Россию. «Баку сегодня отвергает предложения США по внедрению механизмов контроля режима прекращения огня, из чего можно заключить, что Алиев недоволен позицией именно США. Тем более, что его отношения с Москвой, судя по развивающимся отношениям в сфере вооружений, остаются дружественными. Тем не менее, Алиев поедет на саммит в Вашингтон, поскольку не может игнорировать приглашение Обамы и еще остается шанс наладить отношения с Вашингтоном. Дело в том, что несмотря на сотрудничество с РФ, Алиев прекрасно понимает, что не стоит в каком-либо вопросе полагаться на Москву. Алиев попытается использовать свои отношения с РФ в торге с Западом. Получится у него что-либо выторговать или нет — другой вопрос. Судя по текущей ситуации, Алиеву хотя бы удается отвергать механизм контроля режима прекращения огня, поскольку он свяжет ему руки и не позволит набирать очки на расшатывании ситуации на передовой», — пишет газета, добавляя, что против внедрения этого механизма выступает лишь Россия.

«Внедрение механизмов контроля режима прекращения огня ничего серьезного не даст. Если даже его внедрят, Азербайджан нарушит, как должны отреагировать, ввести санкции против Баку? — задается вопросом газете «168 жам» политолог Армен Бадалян. — Азербайджан — один из поставщиков газа странам Европы, близится к концу строительство железной дороги Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, которая свяжет Европу с Средней Азией и Дальним Востоком. Европа, естественно, не намерена серьезно напрягать свои отношения с Баку. В лучшем случае, если механизм будет внедрен и Азербайджан продолжит нарушать режим, его призовут не делать этого, но никаких серьезных последствий для Азербайджана не будет. Напряжение на передовой, блокада коммуникаций, отсутствие отношений — все это результат нерешенности карабахского конфликта. Необходимо лечить болезнь, а не устранять его последствия. Это невозможно».

Пиар-акция к визиту

Газета «Грапарак» пишет, что в правительстве Армении основательно готовятся к встрече в Ереване премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. «Медведев прибудет в Ереван 7 апреля, хотя в правительстве не могут дождаться его с декабря прошлого года. Российский премьер прибудет в Ереван не только для участия в саммите премьер-министров стран Евразийского экономического союза, но и с рабочим визитом, в связи с чем пребывает на день раньше. Визит интересен также тем, что в его ходе будет объявлено о снижении цены на российский газ, но не при «живом присутствии» армянского премьера Овика Абрамяна, а президента Сержа Саргсяна. «Общак» решил, что пиар-последствия этой темы принадлежат исключительно президенту. Премьер-министры иных стран ЕАЭС во главе Тиграна Саркисяна прибудут в Ереван на следующий день», — пишет издание.

Фасад армяно-грузинских отношений или пожар на костях

20 марта в Тбилиси сгорел кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), построенный по инициативе грузинского Патриарха Ильи Второго в 1995—2002 гг. на месте армянского храма и одноименного кладбища Ходживанк, пишет газета «Айоц ашхар». «Общеизвестно, что волею исторической судьбы Тбилиси 19 века стал «культурной столицей» восточных армян, во многом благодаря усилиям которых город был застроен и получил европейский вид. Сколь бы ни была важной задача духовных и политических лидеров независимой Грузии построить Кафедральный собор, только основанное на ненависти и зависти воображение могло выбрать место для будущего храма на территории Ходживанка. Хотя сам храм Ходживанк, основанный армянскими паломниками в 17 веке, был разрушен с подачи Берии в 30-х гг. прошлого века, Пантеон армянских деятелей культуры сохранялся до 60-х гг., а окончательно был уничтожен уже при независимости. В 1990-ые годы перед нашими равнодушными взглядами было совершено преступление, которому не была дана оценка ни тогдашними властями, ни интеллигенцией Армении», — пишет автор статьи.

Обращаясь к визиту министра иностранных Грузии Михеила Джанелидзе в Ереван, газета «Жаманак» анализирует армяно-грузинские отношения в том числе вне актуальной, текущей региональной повестки. «В последнее время правительство Грузии пытается вести довольно гибкую и многовекторную внешнюю политику. Сохраняя хорошие отношения с одной стороны с Турцией и Азербайджаном, с другой — с Ереваном, Тбилиси предпринимает шаги в деле определенной нормализации грузино-российских напряженных отношений, а также налаживания сотрудничества с Ираном. Наглядным примером стали недавние переговоры Грузии с Россией и Ираном по газовым вопросам. В этом плане отношения с Арменией важны для Грузии с учетом тесного политического и экономического сотрудничества Еревана с Москвой и политического сотрудничества — с Ираном. Да, армяне и грузины тысячелетиями жили бок о бок, соседствовали, и дипломаты не перестают твердить об этом. Но эта оценка верна лишь на бытовом или народном уровне. В действительности, в армяно-грузинских отношениях нет глубины ни в политической, ни в экономической, ни, к примеру, в научной сферах. В Армении очень слабо развито грузиноведение. Как мы видели, в нашей стране трудно найти специалиста, который синхронно переводил бы речь грузинских политических деятелей, хотя бы не препятствуя развитию двусторонних отношений», — пишет автор издания.

Брендовый Трамп

Газета «Жаманак» «отличным примером» сотрудничества американского истеблишмента с Азербайджаном считает строительство гостиницы Trump Luxury Hotel в Баку, которая связана с именем республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа. «Казалось бы инвестиции в сотни миллионы долларов должны способствовать развитию экономики Азербайджана. Но реальность в другом. Трамп не был бы Трампом, если по примеру европейцев не воспользовался бы возможностями идиотской политики Баку. Оказывается, Трамп ни цента не вложил в проект, он всего лишь согласился на использование своего имени в названии гостиницы за определенную ежегодную плату. В рамках предвыборной кампании Трамп опубликовал декларацию о доходах, из которой становится понятно, что за использование своего имени в названии Бакинской гостиницы он получает ежегодно $2,5 млн. Реальным собственником гостиницы является сын министра транспорта Азербайджана Анар Мамедов. Он параллельно развитию экономического кризиса и ослаблению политических позиций отца свернул финансирование лоббистских организаций в Вашингтоне», — пишет газета.

Активизируются по причине азербайджанского лобби

Газета «Грапарак» считает, что Армения после трехлетней почти что заморозки отношений с Украиной намерена их активизировать — в скором времени Ереван посетит глава комиссии по внешним отношениям Верховной Рады. «Связано ли намерение активизировать отношения с Украиной с визитом верховного комиссара Евросоюза Могерини? — спросили мы высокопоставленного чиновника МИД. «Нет, не связано. Армения сама выбирает свои внешнеполитические приоритеты, просто на Украине такой высокий уровень дезинформации об Армении, который обусловлен действиями Баку, что нам необходимо серьезно задуматься в этом направлении», — заявил чиновник газете.

Киловатты, кубометры…

Газета «Жаманак» обращается к теме присутствия российского капитала в энергосистеме Армении. «Только за прошлые 1−2 месяца правительство приняло ряд решений, которые сугубо политические или содержат коррупционные риски. К примеру, было решено позаимствовать у Всемирного банка $30 млн для погашения долгов частной компании «Электрические сети Армении» (ЭСА). К слову, необходимо отметить, что будучи в собственности у российской стороны ЭСА в первую очередь покрывала свои задолженности перед российской Разданской ТЭС. Решением от 10 марта правительство компании «Газпром Армения» были предоставлены налоговые льготы. Сохранение за российской стороной контроля над всей энергетической системой Армении гарантирует безграничные коррупционные возможности для этой сферы, поскольку Россия сама является полностью коррумпированной страной, в особенности, ее сфера энергетики, с которой сотрудничество без коррупционных рисков невозможно. Сохранение за Россией контроля над почти всей энергосистемой Армении означает также сохранение серьезного политического рычага. Когда Армения вступала в ЕАЭС, ее сторонники в качество главного своего аргумента приводили то, что цена на газ будет снижена. И действительно, цена была сокращена с $184 до $165 за 1 тысячу кубометров. Но подвох в том, что цену «Газпром» снизил для своей армянской «дочки» «Газпром Армения», а потребители все продолжают платить за газ по $330 за 1 тысячу кубометров, что выше стоимости газа для многих потребителей Европы», — пишет внештатный автор газеты, допуская ряд смысловых ошибок.

Продолжая тему, газета «Чорорд ишхануцюн» приводит слова главы Госкомиссии по регулированию сферы общественных услуг Роберта Назаряна, заявившего, что неуместно проводить сравнения между ценами на газ и электроэнергию для потребителей Армении, Украины и Белоруссии, поскольку в последних странах тарифы субсидируются государством. «Потребителей особо не интересует вопрос субсидий в тех или иных странах, их интересует, сколько он лично платит. И чтобы понять, сколько платят, к примеру, белорусы, приведем несколько цифр. В отопительный сезон белорусские потребители платят за газ 18,4 тысячи драмов за 1 тысячу кубометров (в Армении — 156 тысяч, или в 8,7 раз больше), за электроэнергию платят 28−35 драмов за 1 кВт/ч в зависимости от объема потребления (38−48 — в Армении), за 1000 литров воды белорусы платят 34 драмов (170 драмов — в Армении), за 1 литр бензина — 270 драмов (в Армении — 380) и так далее», — пишет газета.