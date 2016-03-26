Джон Керри приехал к Владимиру Путину, чтобы наметить вместе с ним будущую политическую карту Сирии, на которой не найдется места для Башара Асада, утверждает баскская газета El Correo, отмечая, что именно Россия должна помочь сирийскому лидеру принять правильное решение. Вряд ли это будет легко, считает автор публикации, так как Россия от ухода Асада больше потеряет, чем приобретет, ибо изначально делала ставку на сохранение режима нынешнего президента САР. Хотя Америка и стала с меньшей интенсивностью, чем раньше, капать России на мозги по поводу отставки Башара, это условие Госдепа все равно остается ключевым для достижения консенсуса на переговорах в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Испании

Как сообщает издание, Керри считает, что перемирие уже принесло много позитива, значительно сократив число ежедневно гибнущих людей, и теперь у Асада есть возможность объявить о проведении выборов, которые можно назначить уже на 13 апреля.

«Сергей Лавров отметил, что обе стороны договорились оказывать давление на стороны конфликта, чтобы ускорить процесс политического урегулирования и впоследствии начать прямые переговоры в Женеве между правительственной делегацией и всем спектром оппозиции».

По словам El Correo Владимир Путин и Джон Керри сошлись во мнении, что Исламское Государство, Ан-Нусра и другие организации, признанные террористическими, подлежат уничтожению.

Россия и США рассчитывают, что Сирия получит новую Конституцию уже в августе нынешнего года, — информирует La Razón. — По крайней мере, это следует из заявления главы Госдепартамента на пресс-конференции в Москве после марафона встреч Керри с российскими политиками. Обе стороны призвали к скорейшему началу прямых переговоров между режимом Асада и сирийской оппозицией.

Каталонская La Vanguardia сочла главной в визите Керри в Кремль другую составляющую. Которая, по ее мнению, и для России более важна, чем сирийское урегулирование.

По мнению La Vanguardia,глава Госдепа подчеркнул, что санкции с Москвы будут сняты только в том случае, если она выполнит все условия Минска 2 по урегулированию кризиса в восточной части Украины. Главный американский дипломат подчеркнул, что украинская сторона сделала почти все, что от нее требовалось для реализации договоренностей, а сепаратисты практически не прекращают военные действия. «Они продолжают стрелять, в том числе и из тяжелой артиллерии, не позволяют наблюдателям от ОБСЕ осуществлять свои функции в регионе, не освобождают заложников. Мы считаем, что Россия способна повлиять на оппозиционеров, чтобы они выполнили минские соглашения», — цитирует газета американского политика, указывая при этом, что «он пообещал продолжать оказывать всемерную помощь и поддержку киевскому правительству».

«Господин Керри выразил понимание беспокойства, проявляемого Владимиром Путиным по поводу того, что в Сирии воюет несколько тысяч чеченцев и их возможного возвращения в Россию. Главный американский дипломат заявил, что США и Россия могут внести основной вклад в битву против терроризма, как это было во Второй Мировой войне».

Россия сохраняет контингент своих «Рэмбо» в Сирии, — сообщает El Confidencial — Несмотря на то, что Владимир Путин объявил о выводе российских подразделений с территории этой страны, группы спецназа для ведения разведывательных действий там остается. Ее бойцы будут заниматься определением целей для воздушных атак, а также обеспечением безопасности авиабазы.

АВС на минувшей неделе посвятила России два материала. В первом из них скороговоркой прошлась по теме приговора украинской наводчице Надежде Савченко, сообщив, что она приговорена к 22 годам лишения свободы, США и ЕС призывают к ее немедленному освобождению, адвокат подсудимой вообще не считает ее виновной, а сама она объявляет процесс фарсом. Дальше констатации этих фактов газета не пошла, чем только подтвердила, что процесс над Савченко — уже отработанный материал, прессе не интересный: выжать ничего нового из него нельзя ни сейчас, ни в будущем.

Куда больше внимания газета уделила тому, что «Финляндия и Россия закрывают границы, чтобы остановить поток беженцев в Евросоюз».

«Арктика (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) становится новым основным маршрутом движения нелегалов на территорию ЕС, — подчеркивает издание. — И решение Финляндии и России как нельзя кстати, особенно на фоне того, что Евросоюз и Турция на днях договорились перекрыть южный «вход» для беженцев». Сообщение выдержано в сдержанно-корректном тоне, однако между строк при этом читается благодарность «этим русским» за их стремление уберечь Европу от нового «нашествия с Востока».

El País, обычно живо интересовавшаяся судьбой летчицы-наводчицы, на этот раз, как и АВС, отреагировала довольно сухо на завершение судебного процесса, ограничившись перечислением того, что было инкриминировано Савченко и цитированием мнения последней, что «переговоры между Москвой и Киевом пройдут быстро и она скоро окажется на родине».

Издание сообщает, что президент Украины Порошенко настаивает на том, что летчица должна быть освобождена в соответствии с Минскими соглашениями, и предлагает обменять ее на двух российских военных, захваченных Киевом и обвиняемых в агрессии против Украины.

Значительно больше места и внимания издание уделило двум персонам — Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану, поскольку именно от них теперь, по мнению El País, зависит, захлестнет ли Европу новая волна беженцев.

«Перекрыть пути новой волне — это теперь зависит в большей степени не от реализации каких-то идей Меркель, а от поведения двух совершенно недемократических фигур — Путина и Эрдогана, царя и султана. Меркель считает удачным свое предложение запирать вновь прибывающих в лагерях для беженцев в Греции и отправлять затем их в Турцию. Но ради реализации этого плана ей придется пойти на соглашение с турецким султаном, попирающим свободу прессы, нарушающим права человека и европейские стандарты.

Ради того, чтобы в Сирии сохранялось шаткое перемирие, канцлеру придется верить Путину и соглашаться на его условия. Внешняя политика должна, конечно, основываться на реалиях происходящего, но вопрос: насколько реальным является воплощение этой идеи Меркель в смысле удерживания в нужных рамках двух этих антидемократичных деятелей?»