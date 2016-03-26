Британские пэры включились в процесс признания геноцида христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке со стороны ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), что грозит привести к серьезным политическим последствиям международного характера. 21 марта в Палате лордов прошли дебаты по принятию «поправки 121», которая запускала бы механизм, заставляющий британское правительство признать, что нападения ДАИШ на христиан, езидов и иные меньшинства, являются геноцидом, и обязывающий власти выполнить свои обязательства в качестве страны, подписавшей Конвенцию о геноциде 1948 года. Сама по себе «поправка 121» вводила положение о том, что лицо, в отношении которого были совершены преступные деяния, подпадающие под определение «геноцид», имеет право на получение убежища в Соединенном Королевстве. А решение, принадлежит ли группа, представитель которой ищет убежища, к жертвам геноцида, должен вынести Высокий суд Ее Величества правосудия Англии после рассмотрения имеющихся фактов.

crimea-news.org Объединение усилий США и России по борьбе с ДАИШ может стать таким же историческим шагом как создание антигитлеровской коалиции

В случае принятия поправки и соответствующего вердикта Верховного суда, премьер-министр Дэвид Кэмерон был бы загнан в угол. Однако пэры проголосовали 148 голосами против 111 за после того, как консервативное правительство, о чем писали некоторые британские газеты, надавило на однопартийцев в Палате лордов. Почему? Ведь еще в октябре прошлого года Кэмерон поддержал представленный пэрам доклад «Гонимые и забытые? Доклад об угнетенных за свою веру христиан в 2013−15 годах», подготовленный Папским благотворительным фондом «Помощь церкви в нужде». Как заявил премьер, «каждый день по всему миру христиане систематически подвергаются дискриминации, их даже изгоняют из своих домов за их веру… ни один верующий не должен жить в страхе, именно поэтому (британское) правительство обязуется содействовать религиозной свободе и терпимости в стране и во всем мире». При этом в докладе говорилось, что «страх геноцида — во многих случаях хорошо обоснованный — вызвал массовый исход христиан, в частности, с Ближнего Востока и части Африки». Запретное слово прозвучало, британский лидер его и не поддержал, но и не дезавуировал. В феврале-марте этого года с осуждением геноцида христиан и иных религиозных меньшинств выступили ПАСЕ, Европейский парламент, нижняя палата Конгресса США и государственный секретарь США Джон Керри. Но только не официальный Лондон.

Чтобы пойти дальше, прежде всего, напомним, что говорил Керри на брифинге от 17 марта: «По моему мнению, ДАИШ в районах, находящихся под его контролем, несет ответственность за геноцид в отношении езидов, христиан и мусульман-шиитов, а в некоторых случаях также против суннитов, курдов и других меньшинств. ДАИШ убивает христиан, потому что они христиане; езидов, потому что они езиды; шиитов, потому что они шииты. У меня нет сомнений, что если ДАИШ удастся установить так называемый халифат, он будет стремиться уничтожить все, что осталось от этнической и религиозной мозаики в когда-то процветающем регионе». И важное: госсекретарь сообщил, что Вашингтон решительно поддерживает усилия по сбору, документированию и анализу «доказательства зверств» и сделает все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Что предполагает начало судебного процесса против «Исламского государства» либо в рамках Международного уголовного суда (МУС), либо создание особого международного трибунала под это конкретное дело. По словам прокурора МУС Фату Бенсуды, она готова начать рассмотрение вопроса о признании геноцида со стороны ДАИШ в Ираке и Сирии, однако не может сделать это на законных основаниях без запроса от Совета Безопасности ООН, поскольку Багдад и Дамаск не ратифицировали Римский статут, учредивший Международный уголовный суд.

Хотя об «Исламском государстве Ирака и Леванта» мир услышал только в июне 2014 года, нельзя не понимать, что международное расследование преступлений ДАИШ, к проведению которого призвал госсекретарь США, должно также ответить на вопрос, кто способствовал появлению и укреплению этой джихадистской организации. Как уже сообщало ИА REGNUM, в частности, с такой постановкой вопроса выступил главный редактор информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews отец Бернардо Червеллера. В своей редакционной колонке ватиканский эксперт указал, что ни для кого не секрет, как на возникновение ДАИШ отразилось решение Вашингтона после вторжения в Ирак в 2003 году вывести за скобки любое участие в жизни страны функционеров правящей партии БААС. Маргинализация соратников Саддама Хусейна, включая судей, солдат и чиновников, создала благоприятную почву для зарождения движения джихадистов, которое получило подпитку со стороны изгнанных баасистов. Со словами отца Бернардо перекликается выступление в ходе дебатов по «поправке 121» баронессы Николсон, которая напомнила, что до геноцида христиан была история «геноцида в отношении, по крайней мере, одного из религиозных меньшинств Ирака — езидов. Это началось в 2003 году и продолжалось в 2004 и 2006 годах», а пик пришелся на 2007 год.

Если Международный уголовный суд в ходе слушания по делу ДАИШ начнет исследовать нюансы военной операция США и стран-союзников против Ирака, предпринятой в 2003 году с целью свержения правительства Саддама Хусейна, кто знает, какие выводы будет сделаны в отношении занимавших в то время пост американского президента Джорджа Буша-младшего и британского премьера Энтони Блэра, а также генералитета, руководства разведки и дипломатов? В отличие от США, которые в бытность администрации Буша-младшего под предлогом защиты своих военнослужащих полностью отказались от Римского статута, Великобритания является государством-участником МУС, что влечет для британских политиков не только репутационные последствия. В этом смысле отказ кабинета Кэмерона поддержать признание геноцида христиан и других религиозных меньшинств понятен и логичен. Ясно, что Лондон не будет и инициатором вынесения этого вопроса на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Таковой, по словам баронессы Николсон, сегодня может стать Франция. Париж еще год назад выступал с этой идеей. 27 марта 2015 года в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Жертвы нападений и преследований по этническим или религиозным мотивам» Лоран Фабиус, на тот момент — французский министр иностранных дел, предложил «бороться с безнаказанностью» тех, кто «совершил военные преступления и преступления против человечности», считая, что они «должны быть привлечены к ответственности». Институтом, который бы мог осуществить правосудие, Фабиус назвал Международный уголовный суд.

В случае внесения Парижем в СБ ООН предложения о признании геноцида христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке со стороны ДАИШ и последующей передачей дела в МУС противникам этой инициативы остается только использовать право вето. Скорее всего, британский представитель так и поступит. А Вашингтон? Будучи на этой неделе в Москве госсекретарь Керри сравнил ситуацию с распространением международного терроризма со Второй мировой войной, а объединение усилий США и России по борьбе с ДАИШ, по его мнению, может стать историческим шагом, таким же как создание антигитлеровской коалиции. «Мир столкнулся с кризисом небывалых масштабов. В прошлом веке, когда Советский Союз и США вместе воевали во Второй мировой войне и когда Россия потеряла жизни 30 миллионов человек — это был исключительный вклад в борьбу с фашизмом. Поэтому, если мы сможем показать такую же общую приверженность в деле борьбы с жестоким экстремизмом, мы сможем внести значительный совместный вклад в историю. И я полагаю, это и должно лечь в основу наших общих усилий», — заявил Керри в интервью телеканалу «Россия-24». Не исключено, это означает, что американский представитель в ООН будет поддерживать идею проведения процесса против ДАИШ в Международном уголовном суде. Иначе придется предпринимать усилия по учреждению нового судебного органа, раз уж речь зашла об аналогиях со Второй мировой войной, по примеру Нюрнбергского трибунала. Однако у администрации Обамы осталось немного времени до прекращения срока полномочий, можно и не успеть.