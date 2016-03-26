



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин

Шестнадцать лет назад, 26 марта 2000 года президентом России был избран Владимир Владимирович Путин. Он получил поддержку 39.740.467 граждан РФ (52,94%). Его ближайшие конкуренты на выборах Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский получили 21.928.468 (29,21%) и 4.351.450 (5,80%) голосов соответственно. Выборы прошли в связи с добровольной отставкой Бориса Ельцина, объявленной им в телевизионном эфире 31 декабря 1999 года.

Получив подтверждение своего мандата на выборах 2004 года (49.565.238 — 71,31%), на своем посту В.В.Путин проработал два президентских срока до весны 2008 года, когда президентом России по предложению Путина был избран Дмитрий Медведев (Путин стал на этот срок председателем правительства РФ). За годы своего президентства Д. Медведев провел ряд ярких реформ и принял ряд ярких внешнеполитических решений, которые убедительно продемонстрировали, что Путин не только формально, но и фактически уступил ему первенство в управлении государством. Несмотря на то, что официальные представители Д. Медведева неоднократно заявляли о его намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок, в сентябре 2011 года было принято решение на очередных выборах в 2012 году вновь выдвинуть кандидатом в президенты В.В.Путина. На выборах 4 марта 2012 года В.В.Путин получил 45.602.075 (63,60%) голосов. Его ближайшие соперники Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров набрали 12.318.353 (17,18%) и 5.722.508 (7,98%) голосов соответственно.

31 декабря 1999 года. Б.Ельцин прощается с В.Путиным

Когда 23−24 апреля 1999 года в одной из редких тогда социальных сетей появился и затем исчез анонимный лозунг «ПУТИН — НАШ ПРЕЗИДЕНТ», это не было воспринято даже как шутка: тогдашний недавний директор ФСБ и новоназначенный секретарь Совета Безопасности Владимир Путин никак не проявлял своих президентских и даже премьерских амбиций.

В последефолтной, кризисной России, дошедшей до финансового банкротства в результате либеральных реформ 1992−1998 гг., явными кандидатами власти на смену Борису Ельцину считались мэр Москвы Юрий Лужков и премьер-министр Евгений Примаков. Близкий к мэру Москвы певец Олег Газманов пел об этом специальную песню «На заре»:

Где-то в городе идет снег,

Превращаясь на щеках в дождь.

И не кончится никак век,

И не сменится никак вождь.

По логике политической борьбы того времени, президентские амбиции Ю. Лужкова обеспечивало его движение «Отечество», а перспективы Е. Примакова — движение его сторонников из числа региональных вождей «Вся Россия». Им пришлось объединить свои усилия после того, как — на фоне агрессии де-факто независимой Ичкерии в Дагестане — Б. Ельцин назначил премьер-министром России Путина, и премьерская чехарда, начатая увольнением Виктора Черномырдина в марте 1998 года и продолженная всё более частой сменой Черномырдина — Сергеем Кириенко, Кириенко — Черномырдиным, Черномырдина — Примаковым, Примакова — Сергеем Степашиным, наконец, закончилась.

Предвыборная кампания 2000 года. И.о. президента РФ Владимир Путин на Северном флотев Чечне. 2000

Появление премьера Путина там, где накануне не увидел ничего опасного премьер Степашин, впервые публично показало России ответственную власть, у которой для демонстрации своих сил, как оказалось позднее, в распоряжении не оставалось даже достаточного личного состава Вооруженных Сил, и единственное, чем она тогда обладала, была голая государственная воля.

Голая государственная воля там, где кремлевские советники, ныне более чем комфортно пребывающие в оппозиции в свободных телевизионных эфирах государственного ТВ и снимающие жирные сливки с государственного вещания, поначалу изображалась как трудное для понимания «путинское большинство», — пока не стало окончательно ясно, что речь идет не о «путинском», а об обычном общенациональном, внепартийном большинстве, которому имя — консенсус. И которому нет смысла придумывать ничего лишнего в именование.

Владимир Путин приносит присягу как Президент Россйиской Федерации. 7 мая 2000

26 марта 2000 года Путин появился во главе государства не как «отец нации», не как архаичный и патриархальный вождь, к роли которого демонстративно не готовился и не был готов, а как ожидаемый защитник ослабленной и поставленной в очередь для «гуманитарной» агрессии и оккупации Запада против Югославии новой цели для «воспитания» и «просвещения». Для России, стоявшей в очереди на разбирательство внешней инквизиции, появление Путина было ожидаемым и неожиданным.

Его служба России — до сих пор неожиданная удача.