



детские-раскраски.рф Остатки ликвидности

Заявление представителей ЦБ РФ и Минфина о ситуации с ликвидностью в российском банковском секторе.

Умеренное снижение евро.

Банкротство канадской нефтяной компании, использовавшей сланцевые (высокозатратные) технологии.

18 марта и 24 марта (на съезде РСПП) глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что в 2016 году в российским банковском секторе произойдет переход от структурного дефицита к профициту ликвидности на фоне активных расходований средств Резервного фонда. Эта мера приведет к снижению ставок межбанковского кредитования в РФ, которые могут переместиться из зоны «ключевая ставка +1 п.п.» в зону «ключевая ставка — 1 п.п.», то есть на данный момент из 11−12% в область 10−11%, что фактически будет означать реальное смягчение денежно-кредитных условий в РФ даже при сохранении без изменений ключевой процентной ставки! В будущем для регулирования уровня ликвидности регулятор будет абсорбировать ликвидность с помощью проведения депозитных аукционов и продажи собственных облигаций коммерческим банкам РФ.

25 марта замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о том, что, по идее, именно ЦБ РФ должен регулировать ликвидность в РФ, но Минфин в этом ему может помочь (для того, чтобы во втором полугодии 2016 года все же сохранился дефицит ликвидности в банковском секторе и не было такого, чтобы межбанковские ставки были ниже уровня прогнозируемой инфляции, иначе — это финансовый пузырь). Он отметил, что есть методы регулирования ликвидности через размещение депозитов Федерального казначейства (для сохранения дефицита — под более высокий процент — предположим, не под минимальные 10,7%, как было на этой неделе, а, например, под 10,8%) и регулирование, в том числе, через ставку взноса системы страхования вкладов (которая, как мы думаем, повысится).

Сейчас банки отчисляют в Фонд страхования вкладов 0,1% от среднеквартальных остатков по депозитам физлиц. Помимо этого, банки, превышающие средние ставки по вкладам, должны делать дополнительные отчисления (эта долгожданная для крупных банков мера, которая приостановила перераспределение рынка вкладов к менее крупным и проводящим более агрессивную политику банкам, фактически вступила в действие лишь в 4 кв. 2015 года).

На этой неделе, несмотря на произошедшие теракты в Брюсселе, пара EUR/USD снизилась незначительно — с 1,1275 до 1,1170. Сломить ее стойкость не смогли даже заявления, как минимум пяти представителей ФРС США, которые намекали на возможное повышение в апреле базовой процентной ставки в США. Сейчас фьючерсы на ставку по федеральным фондам в США сигнализируют лишь о 10% вероятности ее повышения в следующем месяце. Пока инфляционные ожидания в США существенно не усилятся, доллар США не сможет перехватить инициативу у евро (ЕЦБ после существенного смягчения в марте монетарной политики в еврозоне, вероятно, воздержится от такой меры в ближайшие месяцы).

На этой неделе канадская нефтяная компания «Terra Energy Corp» объявила о банкротстве после того, как 18 марта получила от банка «Canadian Western Bank» уведомление с требованием о полном погашении долга на сумму 15,9 млн канадских долларов в срок до 28 марта. Как мы видим, кредитор не стал выдавать очередной кредит (который бы покрыл прошлую задолженность) компании, добывавшей сланцевую нефть, но работавшей последние несколько месяцев в убыток. Это знаковое событие для нефтегазового сектора не только Канады, но и США. В 2016 году корпоративные дефолты в сланцевой индустрии Северной Америки будут только расти, а вслед за этим и цены на нефть.