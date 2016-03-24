Мэрия польского города Пененжно во главе с бургомистром Казимиром Кейдо распорядилась окончательно разрушить мемориал на месте гибели генерала Ивана Черняховского. Когда минувшей осенью польские чиновники совершили первый акт вандализма, сняв со стелы бронзовый профиль Черняховского, то многие посчитали, что бургомистр оставил себе хитрый ход для манёвра. Барельефа нет, но памятник вроде как есть. Таким образом оставалась надежда, что рано или поздно, путём переговоров, мемориал возродится (МИД России убедил даже неугомонного бизнесмена из Магнитогорска не возить в Польшу 30 тонн зерна в обмен на барельеф полководца).

ИА REGNUM Процесс уничтожения памятника генералу Черняховскому в Пененжно

Но вчера калининградцы, случайно заехавшие в Пененжно, увидели процесс тотального уничтожения памятника истории. Ободранная стела ещё высится, но уже расколото её бетонное основание. Обрушено изваяние, символизирующее собой пятерых солдат, охраняющих смертельно раненного командующего армией. Венки и цветы, которые месяц назад возложили россияне и поляки, разбросаны, а лампадки опрокинуты.

Зачистка мемориала ставит вопрос о том, достойны ли пененжневцы имени своего города? Или теперь справедливее вернуться к историческому названию? Когда поляки, жившие в этой местности, как нацменьшинство были отправлены в концлагеря и расстреляны. То есть вернуться к названию Мельзак. Мучной мешок по-немецки.

Объясню логику «переименования», но сначала — исторический экскурс. Во время Восточно-Прусской операции малочисленный Мельзак стал одним из очагов немецко-фашистской обороны, которую переломили наши солдаты под командованием генерала армии И. Д. Черняховского. Взятие этого города отметил лично главнокомандующий И. В. Сталин своим приказом № 282 от 17 февраля 1945 года. Читаем в приказе:

«Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая сжимать кольцо окружения восточно-прусской группировки противника, штурмом овладели городами Вормдитт и Мельзак — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. Сегодня, 17 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим названными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий».

Как Красная армия ломала хребет гитлеровцам под Мельзаком, читаем в мемуарах немецкого танкиста Ганса Рефельда, служившего в элитной дивизии вермахта «Великая Германия» (его фронтовой дневник красноречиво называется «В ад с «Великой Германией»):

«В ясную погоду на юго-западе у Цинтхена, в котле Мельзак — Хайлигенбайль — Цинтхен, идёт бой. Мы смотрим туда в бинокли и видим, как там по обеим сторонам дороги взрываются снаряды. Непрерывно ревут реактивные установки «катюши» и наши шестиствольные миномёты. У меня создаётся впечатление, что русские там атакуют. Уж очень они активны! Видимо, русские заняли там часть территории. Однако у нас Иваны пока ещё не начинали атаковать».

Дальше все мы знаем историю. В 1945 году немецкий Мельзак, как и сотни населённых пунктов Восточной Пруссии, был включён в состав Польской Народной Республики. Включены с согласия Советского Союза (вспомним знаменитые слова Сталина, адресованные Черчиллю: «Что касается Вашего заявления полякам, что Польша могла бы значительно раздвинуть свои границы на западе и севере, то, как Вы знаете, мы с этим согласны…»).

Два послевоенных года Мельзак поляки именовали Манковоры, переведя на польский язык «мешок муки». Современное имя город получил в 1947 году. (Кстати, переименованием городов и посёлков в «значительно раздвинутой» Польше занималось созданное ведомство, которое сами поляки не без гордости нарекли Министерством государственного управления и отвоёванных (выделенный шрифт — мой) земель. Ну это так, к слову). Так вот, город назвали в честь главного редактора «Ольштынской газеты» Северина Пененжного, расстрелянного нацистами в феврале 1940 года.

В этой истории много символизма. Пан Северин сгинул в нацистском лагере «Хохенбрух», располагавшемся на территории современной Калининградской области. Журналист Пененжны был арестован нацистами в первые месяцы Второй мировой войны как представитель низшей, славянской расы, а «Ольштынская газета» была запрещена как издание польского меньшинства в Вармии.

Не скажу за всю Польшу, но жители Пененжно наверняка знают, что в Калининградской области, в болотистом полесье Славского района, есть мемориал, установленный на месте гибели Северина Пененжного и его соотечественников. Именно символическое место гибели, как в случае и с Черняховским, и с Пененжным, определяет отношение государства, народа к своей памяти. В Калининградской области мраморный крест и памятная доска польским жертвам «Хохенбруха» содержатся в хорошем состоянии (см. фотогалерею). Сам памятник, безусловно, охраняется Российским государством. В Польше же, как видим, применяется тактика «выжженной земли».

Я повторяю вопрос: достойны ли жители имени своего города, названного в честь несломленного героя, после того как надругались над памятью другого героя, отдавшего жизнь, чтобы освободить тысячи поляков, в том числе из нацистских лагерей, разбросанных по всей Восточной Пруссии? Если целый город презрел память погибших от рук фашистов Северина Пененжного и Ивана Черняховского, если город предал память целого поколения ПНР, то выходит, что Мельзак вернулся. Предлагаю коллегам, соратникам и читателям впредь называть Пененжно «мельзаком». Или «мучным мешком».

На мой взгляд, наивно сваливать вину на одного мэра-русофоба. Ведь война с памятником фактически поддержана жителями Пененжно. Во-первых, их молчанием и невмешательством, а во-вторых, голосами, когда в 2014 году бургомистр Кейдо успешно переизбрался на свой пост.

Что же касается нашего с вами будущего, то лучше всех сегодня сказал Константин Рокоссовский, внук легендарного полководца Советского Союза и Польши К. К. Рокоссовского, которого именовали «маршалом двух народов»:

«Стелу можно сломать, но место останется. Святое место, политое кровью советского генерала и его солдат. И люди всё равно придут туда поклониться им».