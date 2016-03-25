



khamenei.ir Али Хаменеи

Новруз. Праздник и политика

20 марта, в первый день нового года по солнечному календарю (Новруз), с ежегодным обращением к народу выступил верховный лидер Али Хаменеи. Традиционно местом выступления стал священный город Мешхед. Подробная информация и репортаж о мероприятии размещены на сайте рахбара — Khamenei.ir. В отличие от новогодних поздравлений на Западе, в Иране заявления носят политический характер, основное внимание уделяется развитию страны на предстоящий год. Вот как звучит главный лозунг наступившего года, выдвинутый рахбаром Ирана: «Экономика сопротивления: меры и действия».

Он предложил дорожную карту в экономике: развитие внутреннего производства; минимизация иностранных закупок, которые ослабляют мощь внутреннего производства; контроль за финансами, поступающими из-за границы; развитие инновационной экономики; при взаимодействии с иностранными партнерами в нефтехимической сфере принципиальное условие — передача технологий Ирану; борьба с коррупцией; поддержка малого и среднего предпринимательства. «Конечно, можно расширить список предложений. Но если реализовать перечисленные меры, то у нас начнется прорывное движение вперед, в сторону прогресса. Мы сможем сделать нашу экономику самодостаточной и минимизировать влияние санкций», — подчеркнул лидер ИРИ.

Хаменеи в очередной раз высказал недовольство курсом правительства, которое нацелено на инвестиции и развитие экономических отношений с западными странами. «Некоторые предлагают по аналогии с ядерным соглашением — СВПД — продолжить переговоры с США и по другим вопросам. Таким образом они надеются решить проблемы, стоящие перед экономикой и народом. Они называют такую стратегию СВПД 2,3,4 и так далее. Логика подобного мышления заключается в том, чтобы Иран постепенно сдавал позиции в вопросах безопасности, исламского строя. В конечном итоге они ведут нас к отказу от поддержки народов в Палестине, Йемене, Бахрейне. И подобно некоторым арабским режимам хотят пойти на сделку с Израилем в угоду американским интересам», — завил рахбар.

Верховный лидер отдельно остановился на информационно-пропагандистской войне западных СМИ против ракетных учений в Иране. «Если действовать согласно желанию и требованиям США, то Иран должен отказаться от укрепления своей обороноспособности. Персидский залив находится за тысячи километров от США. Однако они периодически проводят здесь военные учения. И теперь они поднимают вой вокруг военных маневров, которые мы проводим у себя дома и в своей зоне безопасности. Если мы отступим перед Америкой, враг шаг за шагом будет продвигаться вперед, и дело дойдет до того, что Исламская Республика Иран лишиться содержания и останется лишь её внешнее обличие», — полагает Хаменеи.

Отметив успехи иранской дипломатии, он высказал недовольство тем, как Вашингтон выполняет свои обязательства по соглашению. «США дали обязательства по СВПД на бумаге, однако на деле не выполняют их. Сегодня мы по-прежнему испытываем трудности в проведении банковских операций, деньги Ирану до сих пор не возвращены. Это связано с тем, что западные государства находятся под влиянием американцев и боятся их», — пояснил верховный лидер.

Рахбар отреагировал на видеопоздравление президента США Барака Обамы (по случаю Новруза), размещенное на официальном сайте Белого дома. «Американские политики и министерство финансов, используя различные схемы на практике, сохраняют санкции в отношении Ирана и угрожают ввести новые. С другой стороны, они накрывают в Белом доме «хафт син» и в новогоднем послании по случаю Новруза «беспокоятся» о занятости иранской молодежи. Причина такой двуличности США состоит в том, что им по-прежнему не знаком бдительный иранский народ. Наш народ прекрасно знает все тайные методы и цели своих врагов. Мы не имеем никаких проблем с американским народом, как и ни с каким другим народом, но мы противостоим враждебной политике США», — уточнил Хаменеи.

Ранее с новогодним обращение к нации выступил и президент ИРИ Хасан Рухани. «СВПД — победа иранского народа и прочная база для экономического рывка. СВПД-2 — наш национальный план совместных действий, который начинается с примирения, единения и сочувствия. Именно моральное преображение позволит нам достигнуть экономических результатов. Я надеюсь и уверен, что благодаря совместным усилиям внутри страны и конструктивному взаимодействию с миром нам удастся достигнуть процветания и экономических успехов», — заявил президент. Он также поздравил всех иранцев и другие народы, отмечающие этот праздник.

22 марта заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана Масуд Джазаери в интервью агентству FarsNews прокомментировал выступление Хаменеи. «Обращение верховного лидера в первую очередь адресовано правительству. Вооруженные силы готовы принимать активное участие в экономике сопротивления и реализации целей, заявленных нашим лидером», — подчеркнул генерал. Джазаери отметил, что «президенту известны достижения армии и КСИР в создании баллистических ракет». «Это доказывает возможность самостоятельного развития Ирана без иностранных инвестиций», — приводит слова генерала FarsNews. На протяжении недели в иранских СМИ на фоне затишья, связанного с празднованием Новруза, идет активное обсуждение тезисов Хаменеи.

Военно-морские амбиции Тегерана

17 марта в портовом городе Хорремшехр открылась выставка достижений ВМС Ирана. В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные иранские военные, которые продемонстрировали ракетные комплексы, радарные системы, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и корабли. В кулуарах своим мнением с журналистами (о стратегических целях иранских морских сил) поделился командующий ВМС Хабибулла Сайяри.

«Наша флотилия уже патрулировала Красное, Средиземное и Китайское моря, а также воды Индийского и Тихого океанов. В будущем мы планируем расширить свое присутствие и в Атлантическом океане. В новом году ВМФ продолжат техническое обновление флота, будут повышать обороноспособность и международный авторитет Ирана», — приводит слова контр-адмирала агентство IRNA.

О готовности выполнить любой приказ верховного лидера и возможном противостоянии с США высказался командующий ВМФ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. «Более 100 судов КСИР патрулируют воды Персидского залива. Нашим врагам в Вашингтоне это известно. США понимают, что любые военные действия против Ирана нанесут им большой урон. Поэтому они не рискнут напрямую вступить с нами в конфликт», — заявил Фадави агентству FarsNews.

В январе 2015 г. произошло унизительное для США задержание силами КСИР двух военных катеров в территориальных водах Ирана. Конфликт удалось разрешить — после расследования американских военных отпустили. Однако весь мир облетели кадры стоящих на коленях американских военных. Ранее командующий ВМФ КСИР сообщил о планах увековечить это событие памятником на острове Харк, вблизи которого произошло задержание.

Энергодиалог Ирана и Индии

22 марта стало известно о предстоящем визите в Тегеран министра нефти и газа Индии Дхарменда Прадхана. Как сообщает FarsNews, визит ожидается в первой половине апреля. В состав индийской делегации войдут управляющий директор Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) Нарендра Кумар Верма и председатель India Oil Corp. (IOC) Б. Ашок. Ожидается, что главной темой переговоров станет вопрос о разработке крупного иранского газового месторождения Farzad-B, также стороны обсудят развитие порта Чахбехар и строительство там промышленных объектов.

«Наш основной интерес в Иране — разведка и добыча энергоресурсов. У нас есть старые договоренности с Тегераном. Хочу отметить, что Индия была одной из немногих стран, которая продолжала покупать иранскую нефть в сложный для исламской республики период санкций», — передает слова министра FarsNews.

ONGC обнаружила месторождение Farzad-B в 2008 г. В 2010 г. индийской компанией был представлен генеральный план развития месторождения. Тем не менее Нью-Дели, опасаясь введения санкций со стороны США, не рискнул подписывать с Тегераном контракт. Для развития проекта потребуется от $3−5 млрд инвестиций. По данным Иранской национальной газовой компании, разведанные запасы месторождения составляют 21,7 трлн кубических футов, из них извлекаемых — 12,8 трлн.