Специальный представитель Германии в ОБСЕ Гернот Эрлер и сопредседатели Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик (США), Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрие (Франция) выступили с очередным заявлением: «Мы поддерживаем призыв личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика, который призвал стороны строжайшим образом соблюдать режим перемирия в ходе праздников Пасхи и Новруза. Мы призываем стороны создать условия, чтобы народы региона смогли отметить эти праздники в мирных условиях». При этом американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик в интервью радиостанции «Голос Америки» уточнил, что попытки нарушить режим прекращения огня вызывают беспокойство». По его словам, «наибольшую озабоченность вызывают жертвы среди мирного населения, и мы осуждаем использование тяжелой артиллерии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган. Объятия

Напомним, что на вопрос армянского журналиста, попросившего прокомментировать заявления Ильхама Алиева в адрес сопредседателей Минской группы ОБСЕ, споуксмен МИД России Мария Захарова ответила: «Вы уточните в Баку, кого из сопредседателей они имели в виду. Мы не можем принимать эти слова в свой адрес. Долгие годы Россия доказывала свои искренние, добросовестные цели. Мы всем сердцем желаем урегулирования карабахского конфликта». А что другое могла заявить госпожа Захарова? В этой связи некоторые армянские СМИ детализируют ситуацию. По их сведениям, говоря о том, что Азербайджан имеет в виду каких-то конкретных сопредседателей, Захарова подразумевает США, так как именно они сделали предложение, от которого отказался Баку. Речь идет о механизмах мониторинга перемирия, которые нацелены на укрепление стабильности и изменение всей логики урегулирования. Правда, при этом те же армянские СМИ почему-то полагают, что «Захарова нанесла оплеуху Армении и дала очередную клятву верности Азербайджану». Но так ли это?

Чуть ранее, принимая в Баку делегацию во главе со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтером Бехлером, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о приоритетах председательского статуса Германии в ОБСЕ, предложил вместо действий Минской группы ОБСЕ в варианте нынешних сопредседателей, которые, по его словам, «вносят в повестку технические вопросы, типа расследования инцидентов, проведение встреч Минской группы в полном составе». Напомним, что в состав постоянных членов Минской группы ОБСЕ также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. В последнее время Азербайджан целенаправленно пытается провести идею о «безуспешной деятельности созданной более 20 лет назад для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Минской группы ОБСЕ» и требует расширить формат, включив другие страны-участницы в статусе сопредседательства.

Кстати, в феврале 2015 года на сессии ПА ОБСЕ азербайджанский депутат Азай Гулиев уже предлагал либо включить Германию и Турцию в состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ, либо заменить нынешний институт сопредседательства советом пятерки председателей». Потом с критикой в адрес Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию обрушился президент Азербайджана Ильхам Алиев, что обязательно должно войти в азербайджанскую политическую энциклопедию: «Очень сожалею, что сопредседатели Минской группы, которым надлежит непосредственно заниматься данным вопросом, стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта. Их сегодняшняя деятельность абсолютно бессмысленна. Они не только не оказывают давления на Армению, но и защищают ее от возможных проблем. Посмотрите, к чему привела их провокационная деятельность на последних слушаниях в Совете Европы. Спрашивается: кем они себя возомнили?.. Какую оценку можно дать деятельности сопредседателей Минской группы? Только отрицательную. Я говорил и говорю им в лицо. Сегодня говорю об этом открыто, чтобы знала и общественность. Им принадлежит самая большая роль в том, что вопрос не решается. Почему? Потому что имеют место двойные стандарты. В чем причина? Спрашиваешь — ответа нет. Это тоже своего рода тактика. Когда вопрос не устраивает, на него не отвечают. Но мы знаем ответ — двойные стандарты. Конечно, и вы здесь должны знать, и азербайджанский народ должен знать. Точнее, знает, но я скажу это. Здесь играет роль религиозный фактор. Мы — мусульмане, поэтому к нам относятся с позиции двойных стандартов. Особенно в нынешний период, когда исламофобия в Европе достигла пиковой отметки».

Так Алиев все больше и больше становится похожим на своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, который недавно заявил, что «Совбезу ООН нужна реформа», и предложил «исключить постоянных членов и расширить состав организации до 20 стран». «Эту систему нужно реформировать. Подумайте только: пять постоянных и десять непостоянных членов СБ ООН, — считает Эрдоган. — Они будут выполнять обязанности еще два года. В СБ ООН входят Россия, Великобритания, Франция, США, Китай. Там нет представителей Африки. Они тоже должны быть представлены в этой структуре. Нет и представителей Южной Америки. С религиозной точки зрения в этой пятерке нет ни одной мусульманской страны, нет и представителей буддистов». То есть Баку решил расшатать Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию, а Эрдоган Совет Безопасности ООН. Это первое. Второе: Баку и Анкара публично в политическом отношении позиционируют себя как «исламские государства», а раз так, то к ним необходимо иметь специальный подход.

Но чтобы оценить «масштаб» затеваемой Баку международной интриги и ее перспективы, отметим несколько важных факторов. Во-первых, включение в состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ Германии и Турции — союзных государств в годы Первой мировой войны, на которых лежит политическая ответственность за Геноцид армян 1915 года, практически исключено. С Турцией понятно, она всегда стремилась любыми средствами закрепиться в Закавказье, и теперь — после выхода Ирана из режима санкций — вместе с Баку проваливается в «геополитическую пропасть». Что касается Германии, то, как пишет известный исследователь В. В. Фрольцов, Берлин с момента появления в Закавказье независимых государств — Армении, Азербайджана и Грузии — уже приобрел опыт действий в этом регионе мира.

В январе 1992 года глава МИД Германии Х.-Д. Геншер призвал включить все постсоветские государства в СБСЕ, но только чтобы избежать негативного влияния на их политику со стороны соседних стран. Речь шла об угрозе исламского фундаментализма. Геншер не только активно поддержал создание 24 марта 1992 года Минской группы СБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, но и предложил отправить в зону конфликта миротворческие силы под эгидой этой структуры. По мнению министра, в случае необходимости СБСЕ могла бы прибегнуть и к помощи сил НАТО, а для решения спорных вопросов между сторонами конфликта следовало бы создать институт независимого арбитража. Германия предпринимала и другие попытки содействовать урегулированию карабахского и других конфликтов в регионе. Достаточно вспомнить, как в июле 2008 года накануне вооруженного конфликта между Россией и Грузией глава немецкого МИД Ф.-В. Штайнмайер пытался реализовать собственный план мирного урегулирования.

Ничего из этого не вышло, хотя Германия склонялась к мнению о том, что оптимальным путем урегулирования конфликта могло бы стать преобразование Грузии в федерацию по немецкому образцу. Характерно, что аналогичную позицию, как подчеркивает В. В. Фрольцов, но уже по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, занимал и первый глава дипмиссии ФРГ в Баку М. Шмунк. С учетом этого можно предполагать, что в случае, если Германия «потянет на себя карабахское одеяло», Баку может быть предложен проект федерализации, и не обязательно он будет касаться только Карабаха. Более того, Берлин, как сегодня Вашингтон и Брюссель, будет осуществлять в регионе не ожидаемую Баку политику эпохи XIX века, а потребует от него претворения в жизнь — как главной предпосылки в карабахском урегулировании — озвученных еще в апреле 2001 года положений так называемой «кавказской инициативы», состоящей из шести направлений.

Первые из них предусматривают построение в Азербайджане демократических правовых систем, укрепление гражданского общества и демократии на местном уровне и так далее. Поэтому бакинский архаический сценарий по разыгрыванию русской «карты» в выстраивании отношений с Европой, особенно в сфере развития энергетического сотрудничества (с целью конвертировать это в сторону карабахского урегулирования в своих интересах), по определению не является проходным.

Во-вторых, как подметила бакинская газета «Эхо», трое сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — представляют страны, являющиеся постоянными членами СБ ООН. Они работают вместе, предлагают конфликтующим сторонам самые разные варианты, в том числе и так называемые обновленные Мадридские принципы. Азербайджан пытается фактически отказаться от них и начать переговорный процесс через переформатирование Минской группы ОБСЕ с «чистого листа», педалируя на принятые в разных условиях Советом Безопасности ООН четыре резолюции по Карабаху. Но и этот сценарий не проходит. Тогда что мешает Баку вновь инициировать принятие резолюции СБ ООН по этой же проблематике?

Вопрос, конечно, риторический, но он также имеет ответ. Дело в том, что с участием Германии сегодня осуществляются Минские соглашения по урегулированию украинского кризиса, который имеет идентичную природу с карабахским конфликтом. Поэтому предполагаемая будущая резолюция СБ ООН по Карабаху неизбежно введет в переговорный процесс Степанакерт, чего стремится избежать Баку. Поэтому осторожный руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде рекомендует Баку «довольствоваться тем, что есть», поскольку по ходу событий становится все более очевидным факт неспособности нынешнего руководства Азербайджана выходить на новые дипломатические рубежи по карабахскому урегулированию, что наводит на мысль о его политической заинтересованности в сохранении статус-кво. Легче управлять страной при наличии внешнего врага и этим оправдывать все просчеты, сложнее — не без риска утери власти — эволюционировать к демократическим принципам во внутренней жизни и во внешней политике. Правда, определенные силы в руководстве Азербайджана при поддержке Турции рекомендуют использовать силовой вариант решения проблемы, то есть начать активные военные действия в отношении Армении. Что ж, пускай попробуют!