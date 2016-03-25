Едва прозвучали в Брюсселе взрывы, как глава контрразведки соседней державы «не исключил», что это дело рук Москвы. Из Москвы его тотчас назвали «придурком», «дегенератом» и прочими далекими от языка дипломатов титулами, но в данном заявлении руководителя тамошней «охранки» нам важно разглядеть, не КТО он там на самом деле, хотя наверняка и вправду «придурок» (а почему бы и нет?), а ЧТО обычно кладется в основу самой грубой и оттого, как правило, особенно лживой пропаганды, кем бы она ни производилась и как бы она ни называлась — хоть «критика», хоть «анализ». В основу всякой лжи проще всего положить мотив, самодостаточную вещь для развития любой темы. Даже фактов не надо, они совершенно лишние. Вот о природе такой пропаганды хочется сказать пару слов.

toolito.com На войне более-менее понятно, враг уже есть. Но прежде, чем он появился, его заранее рисовали каким-нибудь пауком

Если вас ознакомили с неким фактом, то это значит, что вас проинформировали. Если ознакомили с подложным фактом, не существующим, или исказили факт до неузнаваемости, представив его вместе с извращенным комментарием, следовательно — дезинформировали. Отдельные факты в общественной жизни значат не очень много, гораздо больше значит связь между ними. Таким образом, сопоставление наиболее важных фактов и поиск между ними закономерностей будет считаться анализом. Предоставить дезинформацию вместе с анализом — проще всего, она так легче проглатывается. Любое значимое состоявшееся событие, как правило, складывается из мотивированного или иногда не мотивированного акта. Мотив, благодаря которому событие состоялось, также является предпосылкой анализа, как и сам факт, поэтому, чтобы извратить факт, достаточно в «анализе» жонглировать самыми неблаговидными мотивами. Мотив сам по себе часто звучит как уже некий состоявшийся факт, поэтому, замечено, что даже анализа иногда не требуется, чтобы осуществить дезинформацию, достаточно самые грязные мотивы предоставлять в виде уже свершившихся фактов.

«Вы только вспомните, какие листовки мы находили у пленных, там ведь было написано, что мы поедаем бельгийских детей», — говорит герой романа Ремарка «На западном фронте без перемен». И вправду ведь. Враг желает всем зла. И не просто всем, а в первую очередь — детям. А какое самое страшное зло можно по отношению к детям совершить? Изнасиловать и съесть. Всем же понятно. В периоды социальных потрясений, войн, революций одними мотивами в основном все и объясняется. У правой стороны мотивы исключительно благородные, правые. И лица у них даже не лица, а «лики», а у противной стороны — «морды», «хари» или еще того хуже, в общем, все у них плохо, вплоть до одежды и обуви. И они очень, очень злые. В мыслях хотят съесть детей, а раз хотят, то будьте уверены — едят. Считайте фактом.

Образное мышление вообще-то не просто свойственно человеку, но еще благоприятствует его развитию. Пословицы, поговорки, притчи помогают сжать иногда довольно сложную и неудобоваримую мысль до размера и формы, способной легко уместиться в небольшом буфере памяти и там усвоиться. Образ — нужная, полезна вещь, если он помогает мыслить. Но пропагандистские образы мыслить совсем не дают, они забивают ячейки памяти до отказа и проигрываются там как назойливая мелодия, служа постоянным маяком тревоги. Потому что такой «немузыкальный» мотив, который в пропаганде играет первейшую роль, он как червь. Размножается всеми способами, в том числе вегетативно, его просто так не уничтожить, он ведь не факт, его по сути и нет, он лишен какого либо выражения, но всегда умеет им представиться.

Людей с детства пугают «букой», «бабаем», который «придет и уведет в чащу». Мамаши своих шаловливых детей или бабушки, которым их доверили, стращают на улице: «Сейчас тебя вон тому дяде отдам, дядя тебя заберет», чтобы дети на всякий случай дядей боялись. Так обычно для неокрепших умов создается образ чего-то страшного, враждебного, опасного, навсегда чужого, не родного. Этот образ всегда имеет две цели: крепче привязать к себе, подальше оттолкнуть от «чужого», сперва сделав его чужим, вызвать к нему страх и отвращение. На войне более-менее понятно, враг уже есть. Но прежде, чем он появился, его заранее рисовали каким-нибудь пауком. Если мы замечаем, что рисованных пауков становится все больше и больше, то значит, какие-то группы начали мечтать о войне, подготавливать ее. Или задумались о захвате власти. Выпитая кровь съеденных детей вопиет к небу. Требует отмщения.

Умной публицистики нынче мало, ее становится все меньше и меньше, поэтому при отсутствии умения неумная и агрессивная берет числом. Заваливает информационное пространство разной глупостью. Как распознать неумную? Да вот по этому самому. По старательному игнорированию, обходу фактов и сочинению самых нелепых мотивов в составе воздвигнутого пропагандистского шаблона, которыми кошмарят друг друга. Приписывание оппоненту такого образа мыслей, который сами же за него и выдумали. Чтобы перетянуть массы на свою сторону, начинают прикидываться «большинством», называть это, обычно выдуманное большинство, каким-нибудь звонким словом, например, «православно-сталинским большинством», «национальным большинством». И так, прислонившись, гнать всякий бред от его имени, приписывая ему абсолютно несвойственный ему образ мыслей, и оттого, что большинству, как правило, уже надоело прислушиваться ко всем, кто от его имени бормочет глупости, считать, что раз молчит — значит, согласно.

Иногда наоборот. Презентуют себя гордым, неподкупным меньшинством. Самые лучшие, самые отборные. Таких, как правило, даже больше, чем самого большинства, если бегло просканировать соцсети, настоящий парад меньшинств. Цвет нации и другие наднациональные соцветия со сверхнациональными идеями. И у каждого в запасе на своего оппонента заготовлен «мотив преступления». Никакой попытки понять мотив. Все мотивы, коих штуки три, не больше, все они берутся из пещерной древности, из тех времен, когда-либо их пещера идет есть наших детей, либо наша пещера идет есть их. Поэтому всегда друг на друга ощерившись, точно зная, кто чего замыслил нехорошего. И это происходить повсюду, «по всей ширине» информационного поля. В любых масштабах, начиная со страницы в социальной сети, заканчивая мировыми медийными гигантами.

Когда внятную аналитику постепенно вытесняет мифотворчество, это говорит о том, что спрос на разумные действия начинает падать. Мифогенный характер того, что зачастую преподносится как аналитика, явно указывает, что все это настраивает не на понимание, а на пробуждение каких-то тупых, многие из которых обществом уже изрядно подзабыты, дремучих инстинктов. Что в первую очередь выдает в самих публицистах людей пещерных, не пожелавших развиться в человека разумного, не способных описать явление, выразить о нем свое мнение иначе, как прежде представив его в форме мифа, в котором шаблонно имеются две пещеры, и одну из них надо срочно закидать бизоньим пометом по самый потолок, пока они не съели наших детей.