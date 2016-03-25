Коалиция большинства в украинском парламенте под громким названием «Европейская Украина» с самого момента ее формирования существовала в большей степени на словах, чем на деле. Сколачивали ее в удушающей атмосфере тотальной несвободы, в «послемайданном» угаре, под жестким контролем Администрации президента, вершившей свое черное дело от имени Запада. Сколотили кое-как, по принципу: «я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила». Запустили в работу с большим скрипом, однако, на это обстоятельство в тот момент никто не хотел обращать внимания. Форма была куда важнее содержания. Парламентские выборы и формирование коалиции рассматривались как важнейшие атрибуты придания видимости легитимности новой власти. Победители упивались победой.

Флаг «европейской Украины»

Единство целей, задач, интересов политических сил и отдельных персонажей, и без того призрачное, таяло на глазах, пока не улетучилось, как снег по весне. Парламентская демократия приживалась на Украине не без труда. После «майдана» с ней и вовсе начали происходить удивительные вещи. Историю с коалицией большинства в парламенте, распад которой на Банковой и на Грушевского предпочитали не видеть в упор, можно в некотором роде считать апофеозом. Высший орган законодательной власти оказался в эпицентре процессов и событий, со всей очевидностью выходящих за рамки правового поля. И вот, похоже, игра в слова надоела самим ее инициаторам и спонсорам. Акт формализации распада коалиции состоялся 24 марта, когда глава фракции Радикальной партии в ВР О. Ляшко передал спикеру В. Гройсману подписи членов фракции о выходе из ее состава. Именно отсутствие такого документа использовалось в качестве спасительной соломинки, позволявшей хотя бы с некоторой долей достоверности врать о формальном существовании «Европейской Украины».

Теперь соломинки больше нет. В. Гройсману, еще совсем недавно насмерть стоявшему на том, что коалиция есть, пришлось идти на попятный, публично заявляя, что ее нет. Впрочем, делать такой шаг именно в четверг 24-го ему было заметно проще: проблемы ВР его уже мало волнуют, еще несколько дней, и он будет далеко от них — в кресле премьер-министра. На брифинге в этот день спикер признал, что фактически в коалиции осталось менее 226 депутатов, и она недееспособна. «Мы получили подписи на отзыв подписей (о вхождении в состав коалиции — Я.Р.) от фракций «Самопомощи» и «Батькивщины». И сейчас должны поступить еще подписи каждого персонально от Радикальной партии. Это будет означать, что де-факто и де-юре у нас будет меньше 226 голосов в двух фракциях», — объяснил он. Объявлять 29 марта о роспуске коалиции при этом В. Гройсман отказался, сославшись на то, что он не должен этого делать, поскольку, дескать, «это нигде не написано». Главный законодатель, грубо попирающий закон, для современной Украины — обычное явление. Реакции общества это не вызывает. СМИ на него не обращают ни малейшего внимания.

Незадолго до откровений спикера о том, что коалиция в парламенте перестала существовать де-юре, журналистам сообщила один из лидеров «Народного фронта» В. Сюмар, дама, слывущая одним из светочей новой украинской демократии. «О. Ляшко передал В. Гройсману документ, которым отзываются подписи депутатов фракции под коалиционным соглашением. Там остается меньше 226 подписей», — сказала она (надо же, свои депутаты закончились, а иностранных специалистов, как в правительство, призвать не догадались). Сопроводив эти слова комментарием, не уступающим по его «страусиной» логике реакции В. Гройсмана на вопрос о том, объявит ли он о прекращении существования «Европейской Украины» в сессионном зале: «Участники совещания (представителей фракций — Я.Р.) сошлись на том, что есть большие сомнения по поводу существования коалиции». Больной скорее мертв, чем жив, но мы точно не знаем, это — его личное дело! Раз никто нам денег на то, чтобы развеять «сомнения», не дал, будем сомневаться, — типичный ход мыслей и действий местных демократов.

Пляски над коалиционными останками продолжались достаточно долго. За объяснениями по поводу того, почему это, да как, далеко ходить не придется. Если признать развал коалиции, надо назначать досрочные парламентские выборы. Правящий режим же этого боится, как огня. Да, и американская «мама» не велит. Вот и пришлось всем тем, на ком лежала личная ответственность за ситуацию, выкручиваться на свой страх и риск. Глава парламента кивал на аппарат ВР, мол, я ничего не знаю, считать, сколько, где, кого, — это работа аппарата. В аппарате перебрасывали мячик на поле Совета коалиции, дескать, списки у них, пусть они и делают подсчеты. Руководители фракций то прикидывались дурачками, то уходили в теоретические рассуждения, то откровенно увиливали от ответа на вопрос о состоянии коалиции. И от ответственности за правду — тоже.

У Порошенко после «майдана» любят рассуждать о «ценностях», объединяющих Украину и Европу. История с коалицией — это, кроме всего остального, еще и ярчайший пример того, как в действительности обстоят дела в этой сфере. Ни о каких ценностях речь не идет. Ни о европейских, ни даже о традиционных украинских. Ничто не имеет ценности. Переступить можно через что угодно. А через закон — так это без проблем!

Почему в бесславном конце «Европейской Украины» так долго не хотела признаваться власть, понятно. А вот почему об этом молчала и продолжает молчать оппозиция, это как-то в голове не укладывается. Позволь себе что-либо хотя бы отдаленно подобное В. Янукович, об этом бы голосили даже воробьи в самых глухих селах Полесья и Подолья. Впрочем, чему тут удивляться: где вы видели сегодня на Украине оппозицию? Чтобы ситуация выглядела еще парадоксальнее и забавнее, стоило бы вспомнить о том, что на каком-то этапе мышиной возни в кулуарах Верховной рады и в коридорах киевской власти, связанной со спасением коалиции, на полном серьезе рассматривался вариант о вхождении в ее состав… «Оппозиционного блока». Того самого, который является единственной парламентской силой, не входившей в «Европейскую Украину» по причине его формальной оппозиционности. В этот раз не сложилось. Впрочем, цирк никуда не уехал. «Майданный» сезон на Украине, увы, продолжается.