Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов уверен, что призывы к отмене моратория на смертную казнь «появятся еще не раз в период предвыборной кампании». Скорее всего, прогноз правозащитника сбудется. Но вот помогут ли такие инициативы выдвинувшим их политикам?

Цитата из к/ф «Тарас Бульба». реж. Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша Казнь

Не так давно идею применять смертную казнь в отношении террористов уже высказывал ранее исключенный из ЛДПР депутат Госдумы и призер Олимпийских игр Дмитрий Носов. Но наверняка он не будет одинок на этом поприще. По данным исследования ФОМ, проводившегося в апреле 2015 года, 60% опрошенных считают применение смертной казни против преступников допустимым, а 49% респондентов прямо одобряют отмену соответствующего моратория. ВЦИОМ и «Левада-центр» в более ранних исследованиях также отмечали, что самая большая доля сторонников смертной казни среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. А ведь именно на поддержку в этих регионах рассчитывают представители оппозиции.

Получается, данная тема — просто электоральный Клондайк. Причем разрабатывать его сподручнее оппозиционным партиям. По крайней мере работающим на консервативно-патриотическом поле. Отношение либеральных политиков к смертной казни, как правило, отрицательное. Но и им есть о чем задуматься. Ведь они рассчитывают на поддержку, в том числе «среднего класса». По данным же упомянутого исследования ФОМ, доля одобряющих смертную казнь больше среди людей с более высоким личным доходом.

А вот «Единой России» такую тему поднимать затруднительно, так как позиция Кремля совсем иная — сохранить мораторий. Впрочем, это не мешало высказываться за подобную меру отдельным представителям партии, особенно в регионах. Так, в ноябре 2015 года с такой инициативой выступили представители фракции единороссов в заксобрании Новосибирской области.

Казалось бы, отечественным политикам надо «ковать железо, пока горячо» и быстрее «застолбить тему». Но, как обычно, не все так просто. Позиция граждан вроде бы есть, но в информационном пространстве темы практически нет. Периодически кто-то озвучивает подобные идеи. Например, после убийства Бориса Немцова вернуть смертную казнь предлагала КПРФ. Но инициативы эти повисают в воздухе, массы простых россиян их не подхватывают и не особенно обсуждают.

Эта тема явно не является решающей для граждан, когда они делают политический выбор. Есть соответствующее исследование ВЦИОМ по данной проблеме. Проводилось оно в январе 2010 года. Но вряд ли ситуация в этой сфере с тех пор сильно изменилась. По данным социологического центра, 41% сторонников «Единой России» считали, что смертную казнь стоит «разрешить и применять». Но ведь это не мешало им поддерживать «партию власти». Хотя сами власти последовательно придерживаются как раз противоположного мнения.

Чтобы отмена моратория на смертную казнь стала выигрышной предвыборной темой, ее сначала придется актуализировать. Добиться, чтобы избиратели воспринимали ее как одну из ключевых проблем, а не просто фоновых. Для этого нужны мощные информационные ресурсы.

Есть, правда, сценарий, реализации которого наверняка не хотело бы подавляющее число россиян. Некое событие перед выборами, которое может повысить интерес граждан к теме. В такой роли, как правило, выступает громкое преступление. Но и в этом случае политикам придется непросто. Сейчас тему отмены моратория никто не монополизировал. Об этом говорят многие, но понемногу. В случае некоей трагедии (которая, будем надеяться, не произойдет) с призывом вновь вернуть смертную казнь наверняка выступит большинство политиков. А значит, такая позиция станет банальной, и это опять не будет мотивом для голосования избирателей.

Другой возможный путь обыгрывания темы на выборах — привязать ее к проблемам конкретных регионов. Так, по данным ФОМ, только 34% опрошенных по России в целом выступали за применение высшей меры к наркоторговцам. Но есть регионы, где эта проблема стоит особенно остро. А значит, и сторонников жестких мер там будет куда больше. Но и здесь политики и их консультанты упрутся в ту же проблему. Где тема актуальна, там и о жестких мерах уже говорят многие.

Таким образом, с идеей снова применять смертную казнь складывается парадоксальная ситуация. Сторонников такого шага немало. А вот разыграть эту карту в предвыборной игре, чтобы получить реальные политические дивиденды, будет очень непросто.