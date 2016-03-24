Дела военные интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 17 по 23 марта.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Так, Буковина приготовилась к потенциальному нападению белорусов, передают «Чернівці Таймс» (Черновцы). В Черновицкой области на базе Хотинского района формируют подразделение территориальной обороны. Как сообщил главный военный комиссар края Виталий Чурай, такая необходимость «возникла из-за изменения риторики высшего руководства Белоруссии, которое вдруг начало негативно высказываться о политике Украины и процессах», происходящих в стране. В новое воинское формирование набирают добровольцев, а также планируют привлечь бойцов батальонов территориальной обороны других районов. Численность отряда составит около 300 человек. Есть даже идея, чтобы в нем появился женский отряд. Подразделение будет проходить обучение в Сторожинецком районе. В военкомате обещают, что подразделение задействуют только в случае открытой агрессии со стороны врага.

Тем временем, пишет «За Збручем» (Тернополь), в одном из подразделений 44-ой артиллерийской бригады, которая выполняет боевую задачу в зоне проведения «АТО» в Луганской области, произошел еще один случай гибели военнослужащего. Однако смерть 34-летнего мужчины, мобилизованного из Зборовщины, никоим образом не связана с боевыми действиями, так как провинились его же товарищи. Старший сержант Игорь Яцунда не поладил с двумя другими военнослужащими, которые его и избили. Все трое на момент совершения преступления были под действием алкоголя. Через некоторое время, увидев избитого лежащим на земле, те, кто его бил, немного протрезвев, перенесли его в блиндаж и позвали на помощь медика. С синяками, переломами ребер и грудной клетки старшего сержанта повезли в больницу, но довезти не успели — по дороге он умер.

Украинцы «вдруг» оказались должниками за газ. Причем, первыми о долгах узнали добросовестные плательщики, рассказывает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Остальные потребители даже не догадываются о долговом «сюрпризе», который им подготовило ОАО «Кировоградгаз», потому что предприятие о новых начислениях не предупреждает. Дело в том, что кабинет министров снизил норму оплаты для квартир с газовой плитой без счетчика с 9 до 4,5 кубических метров. Однако Верховный суд отменил это решение Яценюка и снова вернул 9 кубов. Вот эту разницу теперь и насчитывают потребителям газовики. Но это еще не последний «сюрприз». Как известно, если до 1 апреля правительство по требованию МВФ не определится с поэтапным повышением цены на газ для населения, она автоматически вырастет до рыночного уровня, который составляет около 10 гривен за 1 кубометр. Сейчас она составляет 7,18 гривен за куб и 3,6 гривен за кубометр в отопительный период. «Этот тариф потеряет свою силу с 1 апреля, — объясняют в «Кировоградгаз». — Но какой будет новая цена, пока не известно». Аналогичные проблемы испытывают и на Подолье. Сотни каменчан еще даже не подозревают, что задолжали огромные суммы за использование голубого топлива, сообщает «Подолянин» (Каменец-Подольский). «Я получила сообщение о том, что задолжала за газ 700 гривен, хотя исправно платила за коммунальные услуги, — говорит каменчанка, которая позвонила в редакцию. — Когда же обратилась за объяснениями к газовикам, мне объяснили, что должна доплатить почти за весь предыдущий год, потому что изменились нормы потребления». Подорожание газа не единственная плохая новость — потребителям, которые не имеют счетчиков, с мая прошлого года неправильно проводились начисления и теперь их ждет перерасчет за 9 месяцев. В Ровно появились странные долги за газ, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). В счетах за газоснабжение обнаружились долги на несколько сотен гривен, причем, за предыдущие 9 месяцев и только у владельцев квартир, в которых нет газовых счетчиков, а таких в Ровенской области более 30 000. В ПАО «Ривнегаз» отмечают, что пересчет уже сделали и вписали их в квитанции за февраль. Долг, впрочем, не требуют оплатить сразу — его расписали до конца года, поэтому каждый месяц будут выставлять к оплате, кроме ежемесячной суммы за газ, пеню в 1/9 долга.

Пенсии приговорены к минимальным, констатируют «Донецкие новости» (Донецк). В этом году на Украине должна начаться пенсионная реформа. «Главной задачей является введение накопительного уровня и сохранение страховой системы пенсионного обеспечения», — заявил месяц назад министр социальной политики Павел Розенко. Сегодня на Украине действует солидарная система, ее принцип — все работающие «сбрасываются» в Пенсионный фонд, из которого эти деньги распределяются около 12,5 млн пенсионерам. Предполагается, что по окончании реформы пенсию украинцам будут наполнять три источника: солидарная система — 55%, накопительная — 35% и негосударственная — 10%. Дьявол скрывается в деталях. Есть лишь два пути, чтобы попытаться переломить ситуацию с пенсиями. Первый: снижение уровня пенсий и количества людей, получающих пенсию. Как заметил по этому поводу глава представительства Мирового банка на Украине, Молдавии и Белоруссии Чимяо Фан: «Сегодняшняя украинская пенсионная система охватывает слишком много людей. Причем, для всех этих людей в системе очень мало денег». Второй: повышение пенсионного возраста и увеличение пенсионных отчислений в солидарную систему. Опять же, говоря словами Чимяо Фана, «постепенно пенсионный возраст на Украине нужно повышать». О том, что основной смысл пенсионной реформы — все-таки повышение пенсионного возраста украинцам стало ясно, когда был обнародован обновленный в январе 2016 года проект меморандума Украины с МВФ. В нем по-прежнему фигурирует повышение пенсионного возраста с 1 января 2017 года на шесть месяцев ежегодно, до достижения 62 лет. А сейчас вовсю идет «оптимизация» выплат из Пенсионного фонда. Верификация социальных выплат (в том числе и пенсионных) позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд.

Для предотвращения незаконной добычи янтаря в Житомирской области привлекают СБУ и Нацгвардию, передает «Житомир.info» (Житомир). По оценкам экспертов, вымывание янтаря нанесло ущерб лесам на площади около 185 гектаров. Экологи и лесники уже начали работы по восстановлению экосистемы. В свою очередь Житомирский областной совет планирует создать коммунальное предприятие «Янтарь Полесья». 31 марта вопрос будет вынесен на сессию облсовета. Назначить руководителя предприятия поручили председателю облсовета Анжелике Лабунской. Депутат Борислав Розенблат считает такое решение недопустимым, ведь руководители коммунальных предприятий должны назначаться на конкурсной основе. Худшая ситуация в Ровенской области, где в поисках янтаря уничтожены тысячи гектаров земли, пишет «Волинсь» (Луцк). Оттуда систематически поступает информация о разборках между нелегальными старателями. Во всех «янтарных» селах есть оружие. Вот и недавно произошла жестокая драка между жителями райцентра Рокитное и села Ельное Рокитновского района — крестьяне делили территорию, на которой залегает солнечный камень. О том, что ситуация дошла до предела, свидетельствует и письмо, поступившее в редакцию из Маневичского района Волынской области. Община села Лесное просит решить вопрос о законной добыче янтаря. Они не могут мириться с тем, как издеваются над односельчанами те, кто постоянно вырезает и вывозит древесину, кто моет и перекапывает землю в поисках янтаря, оставляя после себя глубокие ямы. «Сколько еще терпеть нашествия заезжих копателей, — говорится в обращении. — Страшно идти в лес за черникой или по грибы, можно попасть в глубокую воронку и не выбраться из нее. Раньше в лесу мы могли заработать хоть какую-то копейку, а теперь лишены и этого. Большинство жителей села вынуждены ездить на заработки. Люди живут бедно. И это в то время, когда у села есть залежи янтаря, законной добычей которого они могли бы заниматься».

Украинские металлурги несут потери на внешних рынках, считает «ОстроВ» (Донбасс). Так, горно-металлургический дивизион группы «Приват» в ряде стран был вынужден остановить работу предприятий и даже продать ряд активов. В январе прекратил работу Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Грузии, подконтрольный «Привату», из-за слабого спроса на ферромарганец и плохой конъюнктуры на рынках металлургической продукции. По той же причине в начале февраля принадлежащая «Привату» горнодобывающая компания Consolidated Minerals остановила добычу марганцевой руды на проекте Woodie Woodie, одном из крупнейших в Австралии. Сохранившийся у группы на Украине металлургический актив — речь о запорожском электрометаллургическом заводе «Днепроспецсталь» — не приносит прежней доходности.

Из-за нехватки металлолома украинские компании начали «кормить» россиян, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Концерн «Интерпайп», как и множество других металлургических заводов Украины, испытывает острый дефицит металлолома. Из-за нехватки этого сырья с днепропетровского предприятия «Днепросталь» в прошлом году пришлось уволить 3 тыс. человек. Теперь «Интерпайп» вынужден покупать сырье — горячебрикетированное железо — в России. «Наши коллеги на Лебединском ГОКе очень рады этому, уже запустили дополнительную смену на этом производстве. Мы никогда не импортировали это сырье в таких объемах», — сказал начальник управления корпоративных отношений «Интерпайпа» Дмитрий Кисилевский во время «круглого» стола «Проблемные вопросы ГМК Украины и их урегулирование». Кроме того, по его словам, уже рассматривается возможность импорта круглой заготовки из РФ. «Оскольский меткомбинат уже готов поставлять», — отметил Киселевский. Одним из основных владельцев трубно-колесной компании «Интерпайп» является известный днепропетровец, украинский олигарх и меценат Виктор Пинчук.

При этом, несмотря на судебный запрет, руководители министерства экономического развития и торговли Украины раздали квоты на экспорт 140 тыс. тонн металла, рассказывает «Индустриалка» (Запорожье). Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. «Все больше поражаюсь бесстрашию отдельных чиновников действующего правительства, — говорит Шурма. — Руководители министерства экономического развития и торговли, наплевав на прямой судебный запрет, раздали квоты на экспорт 140 тыс. тонн металлолома. Это при том, что в Украине катастрофически не хватает лома для внутренних потребителей. Представляете, какая у людей «мотивация»?! Жаль только, что нет такой мотивации в защите национальных экономических интересов. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на один яркий пример из зоны ответственности того же министерства и той же отрасли — металлургии. Уже прошло 3 месяца с тех пор, как Россия ввела 5% пошлину на импорт металлопроката из Украины и тем самым существенно ограничила нам рынок. В то же время, российский прокат по полной программе беспошлинно едет на Украину. Как по мне, даже третьекласснику понятно, что вполне справедливо Украине ввести зеркальные пошлины, если невозможно добиться отмены введенных со стороны России. Вы думаете, в упомянутом министерстве кто-то начал репу чесать по этому поводу? К сожалению, этими действительно важными вопросами нет у них мотивации заниматься».

Берегово ожидает транспортный коллапс, прогнозируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Проблема строительства объездной дороги вокруг этого города набирает новые очертания. Большегрузные автомобили, которые проезжают через центральную часть города, могут вызвать транспортный коллапс. Исторический мост через канал Верка сейчас находится в катастрофическом состоянии и в любой момент может развалиться. Он треснул в нескольких местах и причиной этого является движение по мосту грузовых фур. Напомним, что строительство объездной дороги началось несколько лет назад, но при отсутствии средств был прекращен. Финансирование и помощь в строительстве дороги предложила Венгрия, но новая власть на уровне Киева «похоронила» проект. По неофициальной информации, если вопрос строительства дороги в ближайший время не будет решен, жители Берегово перекроют центр города и заблокируют движение большегрузных автомобилей.

Три тысячи переселенцев из «оккупированного Крыма» и зоны «АТО», проживающие в Херсоне, оказались брошенными на произвол судьбы. С этим разбирался «Новий день» (Херсон). А начиналось все красиво: конференц-зал модного в городе бизнес-центра, на столе флажки Херсона и Евросоюза. Его представители лично посетили областной центр, чтобы убедиться — у нас основывают масштабный проект, которому нет равных на Украине. Помогут переселенцам, запустят социальную программу, стоимостью 804.000 евро. Основной капитал — ЕС и только 10% от Херсонского горсовета. Еще в январе этого года партнерский проект работал, как часы. Все изменила комиссия. Эксперты, нанятые Евросоюзом, потребовали у руководства городского гуманитарного центра поддержки переселенцев всю документацию. И в середине февраля поступило письмо от представителей ЕС, в котором они попросили прекратить любые действия в рамках данного проекта. Ответа, с чем это связано, пока нет. Нет и работы: месяц назад на все четыре стороны отпустили 41 соцработника, которые в центре занимались исключительно данным проектом. Что интересно, треть уволенных соцработников — сами переселенцы. Ну, а самые серьезные последствия в том, что парализованы ремонтные работы в общежитиях и беженцы продолжают снимать жилье, а в Херсоне это недешево.

XXI век в Одесском регионе: болеют столбняком — вакцин нет, сообщает «Таймер» (Одесса). В декабре 2015 года в области был зафиксирован случай заболеваемости столбняком. Анатоксина от столбняка в нашей области не было. Тем не менее, женщину удалось спасти благодаря симптоматическому лечению. Изданию удалось дозвониться в половину приемных ЦРБ Одесской области. Ситуация с наличием вакцин довольна печальная. Ожидаемо, что в районных больницах нет анатоксина, однако в некоторых больницах нет в наличии и вакцин от ботулизма, бешенства, укуса змей. Централизованные поставки столбнячной вакцины прекратились более пяти лет назад. С тех пор анатоксин закупается по мере необходимости за средства местных бюджетов. Ответственность за наличие и поставки вакцин несет департамент здравоохранения и социальной защиты Одесской облгосадминистрации. В департаменте здравоохранения удалось выяснить, что деньги на приобретение столбнячной вакцины есть, загвоздка лишь в процедуре закупки. Пока же остается надеяться, что единичный случай заболевания столбняком так и останется единичным.

Проблему выборочного расизма в украинских футбольных клубах исследовал «Zaxid.net» (Львов). Воскресный матч львовских «Карпат» против днепропетровского «Днепра» запомнился не только очередной поражением «зелено-белых» — львовские фанаты «поздравили» нигерийского новичка клуба Габриэля Окечукву нецензурными и расистскими выкриками. Впервые это произошло во время выездного матча «Карпат» против «Черноморца» 5 марта. Тогда львовяне, которые поехали поддержать команду в Одессу, зарядили на стадионе «Черноморец»: «На***я «Карпатам» обезьяна?». На домашних матчах с «Динамо» и «Днепром» болельщики фан-сектора встречали на поле нигерийца только такими словами. И если сначала думалось, что это «одноразовая» акция наиболее радикальных представителей львовского фан-движения, то потом оказалось, что проблема имеет более глубокий характер и отказываться от своих слов львовские фаны не собираются. Интересно, что «Карпаты» пополнились и другими новичками, которые по логике «сторонников белой расы», тоже не совсем белые. Речь идет о армянине Гегаме Кадимяне и аргентинце Густаво Бланко-Лещуке. Однако их почему-то фан-сектор «Карпат» расистскими выкриками не поздравлял. Почему? Лидер фан-движения Тарас Павлив говорит, что дело в противостоянии болельщиков с клубом. Руководство команды последние пять лет обещало, что в «Карпатах» будут играть воспитанники клуба. Молодые футболисты, надеялись, ждали, получали копеечные зарплаты, думали, что придет время и их примут в клуб, а тут резко все изменилось. Так что нигериец просто «попал», на нем большинство вымещает свою злость на клуб. Не менее интересной была реакция официального сайта львовского клуба, который опубликовал полный текст пресс-конференции своего тренера — ни слова о расизме в адрес Габриэля Окечуквы в нем не прозвучало. Словно этого вопроса никогда и не было. После печально известных событий 19 марта, когда праворадикалы забросали камнями автобус с представителями ЛГБТ возле гостиницы «Днестр», расистский скандал только подтвердил неутешительную картину — Львов открыт для мира, но не для мира с другим цветом кожи и другой сексуальной ориентацией. К слову, для поклонников конспирологических теорий, которые во всем ищут «руку Кремля» — лидер львовских ультрас признал, что такой нет и никогда не было. Сами фанаты не хотят видеть в своей команде чужаков, особенно иностранцев с темным цветом кожи.