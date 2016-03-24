19 марта по обвинению в мошенничестве, отмывании грязных денег, а также нарушении санкций против Ирана ФБР задержало в Майами Резу Зарраба — ключевую фигуру в масштабной операции по взяточничеству и коррупции, которая имела место в Турции 17 декабря 2013 года. 21 марта Зарраб был арестован по решению суда. Прокурор потребовал для него 75 лет тюрьмы.

Реджеп Эрдоган

Заявление о задержании было озвучено известным генеральным прокурором Притом Бхарарой, который занимается громкими делами в Нью-Йорке; заместителем министра юстиции, ответственным по вопросам национальной безопасности Джоном Карлином и заместителем регионального директора ФБР Диего Родригезом. 33-летний Зарраб, а также два гражданина Ирана — 29-летняя Камелия Джамшиди и 65-летний Хоссейн Наджафзаде — обвиняются в незаконных транзакциях на сотни миллионов долларов, совершенных для правительства Ирана. В деле значится, что прокуратура потребовала для каждого подозреваемого 5 лет лишения свободы за мошенничество против США, 20 лет за нарушение санкций против Ирана, 30 лет за мошенничество в банковской сфере и 20 лет за отмывание грязных денег, в общей сложности — 75 лет лишения свободы.

После того как Бхарара зачитал обвинительное заключение на 21 странице, где перечислены вменяемые Заррабу преступления, он заявил следующее: «Данные подозреваемые на протяжении многих лет нарушали санкции, принятые против Ирана и иранских компаний, и отмывали грязные деньги по всему миру». Заместитель регионального директора ФБР Родригез высказался в аналогичном ключе: «С 2010 по 2015 год, на протяжении почти пяти лет подозреваемые нарушали эмбарго США и международные экономические санкции, наложенные США в отношении Ирана, посредством проведения финансовых махинаций от имени иранских компаний. Зачитанные сегодня обвинения должны заставить задуматься людей, пытающихся скрыть настоящих сообщников данных лиц».

Имеются в виду деловые связи Резы Зарраба с первыми лицами Турции, замешанными в самом громком за всю историю страны скандале (17—25 декабря 2013 года) о коррупции и взяточничестве, поскольку в обвинительном заключении наряду с иранскими компаниями, находящимися в черном списке США и получившими доход от проведенных Заррабом и другими подозреваемыми операций, перечислены также турецкие компании, связанные с этой сетью: Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk, Güneş General Trading LLC.

По итогам операции 17 декабря, после смены прокуроров, обвинения в адрес подозреваемых были сняты. Было заявлено, что в отношении Резы Зарраба и еще 53 лиц, среди которых были сыновья бывших министров Барыш Гюлер и Салих Каан Чаглаян, отсутствует необходимость в судебном преследовании на основании «отсутствия соответствующих доказательств, отсутствия состава преступления и отсутствия какой-либо группировки».

Генеральный прокурор Прит Бхарара известен громкими делами, возбужденными им против американских политиков, международных торговцев оружием, руководителей с Уолл-стрит и даже дипломатов. Выступивший с обвинениями против четырех крупных банков США, Бхарара в 2012 году обвинил Bank оf America в ипотечном мошенничестве против государства. В этом деле, запомнившемся требованием о выплате компенсации в размере $1 млрд, впервые было предъявлено обвинение банку ввиду его действий во время экономического кризиса. Ставший кошмаром нью-йоркских политиков в результате возбужденных им дел о коррупции, Бхарара стал причиной дипломатического скандала двух стран в результате возбужденного дела против вице-консула Индии в Нью-Йорке Девиани Кхобрагаде.

Комиссия Меджлиса, расследующая обвинения в отношении бывших министров от Партии справедливости и развития (ПСР) Зафера Чаглаяна, Муаммера Гюлера, Эгемена Багыша и Эрдогана Байрактара, которым после смены кабинета было отказано в должностях, проголосовала за обвинения по 2 преступлениям в отношении Чаглаяна и Байрактара, по 3 преступлениям в отношении Багыша и 4 преступлениям в отношении Гюлера.

Ввиду такого положения дел задержание Зарраба произвело в Анкаре эффект разорвавшейся бомбы. По словам председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, в последние несколько дней в Турции кое-кто потерял покой, поскольку самой обсуждаемой в политических кулуарах темой стал вопрос о том, даст ли Зарраб в США признательные показания о связях с Турцией или нет. Судебная система республики, попавшая под влияние правительства, окончательно закрыла дела по похожим искам. Сейчас же выясняется, что под влиянием другого государства данное дело оказалось достоверным, а голословные обвинения в адрес «параллельного государства» — необоснованными.

Выдвигается множество предположений относительно того, зачем Заррабу нужно было уезжать из Турции (где он жил в безопасности в Анкаре) в США, где была вероятность его задержания. Согласно наиболее достоверной и проверенной версии, Зарраб даст «признательные показания», обнародует «критические имена и связи» (с которыми он сотрудничал с целью обхода американских санкций) для того, чтобы попытаться уменьшить тяжесть своей вины. Мотивом, побудившим Зарраба пойти по этому пути, является дело Бабека Занджани, расследование по которому завершилось в Иране.

Известный в Турции как «партнер» Зарраба, Занджани был осужден в Иране по обвинению в присвоении правительственных денег путем обхода американских санкций и приговорен к смертной казни. Чтобы изменить меру наказания на тюремное заключение, Занджани было поставлено условие возвратить все выведенные из ИРИ деньги. Заррабу может быть уготована та же участь.