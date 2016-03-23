Прошедший на днях марш ветеранов латышских частей гитлеровских СС (Ваффен СС) в условиях острой конфронтации с Россией и заявлений о возрождении фашизма на Украине вызвал немалый интерес в Европе, в том числе и в самой Германии, и в Польше. В условиях очевидного роста крайне правых сил на Украине и распространения влияния крайне правой идеологии среди украинского населения проявление неонацистских взглядов вызывают особую озабоченность в Европе. И если на воюющую Украину мало кто решается ехать, то в мирную Латвию, являющуюся к тому же страной — членом ЕС, европейские антифашисты все же решили поехать. О запрете въезда в Латвию части немецких антифашистов, желавших приехать с целью выразить протест против шествия ветеранов Ваффен СС, стало широко известно, тем самым этот скандал был переведен из внутрилатвийской в европейскую повестку. Тем интереснее реакция Польши, которой в свое время принадлежала часть современной Латвии (Инфлянты), на этот конфликт в условиях ухудшения отношений как с Россией и Германией, так и с соседкой Латвии — Литвой. Ниже публикуется статья Артура Барткевича (Artur Bartkiewicz), опубликованная в одной из трех наиболее тиражных газет Польши «Жечпосполита», в которой выражена точка зрения, близкая к общепольской:

en.wikipedia.org Евреи в концлагере Саласпилс. Латвия. Зима 1941/1942

Ветераны СС прошлись маршем по Риге

Несмотря на международные протесты, ветераны латышских подразделений Ваффен СС прошли по улицам Риги, отдавая дань уважения соратникам, погибшим во время Второй мировой войны.

В ежегодном шествии приняли участие около тысячи ветеранов Ваффен СС и их сторонников. За безопасностью следили значительные силы полиции. Участники шествия возложили цветы к памятнику Свободы.

В Риге также состоялся митинг, на котором протестовали против парада бывших эсэсовцев. В нем также приняли участие представители немецких антифашистских кругов. Агентство DPA отмечает, со ссылкой на латвийские власти, что многим немецким антифашистам было отказано, однако, в праве на въезд в Латвию. В Риге протестовал, в частности, глава Центра Симона Визенталя в Иерусалиме Эфраим Зуров. Российское посольство в Риге назвало марш «позором для Европы».

Марши ветеранов Ваффен СС проводятся в Латвии с 1990 года 16 марта, в годовщину сражения против Советской армии в 1944 году, в которой Латышский легион Ваффен СС участвовал на стороне Германии. Россия, а также еврейские организации, осуждают их за прославление нацизма. Также среди латышей марши вызывают все больше споров, хотя часть общества воспринимает ветеранов Ваффен СС как борцов за свободу.

На стороне Германии воевало в общей сложности около 150 тысяч латышских солдат. Эта цифра включает в себя воевавших как в рядах Латышского легиона, так и в немецких дивизиях, и членов полицейских батальонов.

В соответствии с пактом Молотова — Риббентропа с августа 1939 года Латвия, Литва и Эстония оказались в зоне влияния СССР и на самом деле были аннексированы Москвой. Начался террор, НКВД подверг децимации политические и культурные элиты этих стран. В середине июня 1941 года начались массовые депортации в Сибирь, прерванные нападением Германии на СССР.

Некоторые латыши восприняли нацистов как освободителей, а те провели свой собственный террор: совершили истребление около 70 тысяч евреев, то есть 90 процентов численности довоенного еврейского населения Латвии, нередко с помощью местных коллаборационистов.