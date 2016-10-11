Глава МИД Польши Витольд Ващиковский совершил двухдневный визит в Белоруссию, где пробыл с 22 по 23 марта. Это первое посещение польским чиновником такого уровня соседней республики за последние шесть лет. Белоруссия для Ващиковского не чужая. Его мать родом из белорусского города Волковыска, расположенного в юго-западной части Гродненской области на реке Россь. Там жила до войны ее семья, а дед министра работал на почте. После войны они выехали в Польшу.

kakprosto.ru Смогут ли поляки отказаться от мессианских комплексов по отношению к своему белорусскому соседу?

Но, конечно, не сентиментально-романтичные мотивы являлись главными в выборе маршрута. На восточном направлении Варшава сегодня заинтересована в Минске по многим причинам. Ставка на Киев, которую делал предыдущий кабинет министров от партии «Гражданская платформа» (РО), оказалась битой. Украина мало что может дать Польше, кроме проблем, ну и дешевой рабочей силы. Украинская экономика разрушена, польские предприятия на ней не зарабатывают. Как транзитный и транспортный инфраструктурный узел после известной истории с блокадой передвижения в сторону запада Европы и Белоруссии российских грузовиков Киев поставил на себе крест. Внешнеполитический партнер из него тоже никакой, что показал опыт с попыткой некоторых польских политиков вклиниться в процесс мирного урегулирования гражданской войны в Донбассе. Еще один сосед, Литва, хоть и член Евросоюза и НАТО, создает головную боль для Варшавы в результате провокаций Вильнюса против активного польского меньшинства, которым запрещают помнить о том, что они поляки. С Россией как с Россией. Малое приграничное передвижение между Калининградской областью и соседними воеводствами работает и работает прекрасно даже в условиях осложнения межгосударственных отношений и ухудшения экономической конъюнктуры и валютного паритета, однако только этим регионом оно и заканчивается.

Остается Белоруссия. С ней у Польши есть проблемы как искусственного, так и естественного характера. Варшаве на восточном направлении до сих пор с трудом удавалось разводить мессианские представления о себе как светоче демократии с необходимостью решать вопросы экономического, социального и культурного характера с теми государствами, которые варшавский салон считал «авторитарными». Минск в свою очередь отвечал тем, что инициировал раскол в среде белорусских поляков, поделив их на признанных и непризнанных. Власти срывали попытки создать между Польшей и Белоруссией режим малого приграничного передвижения, который объективно пока что остается невыгодным для белорусской экономики. И, безусловно, Минску не нравилось вмешательство варшавского салона в политические процессы в стране. Однако сейчас у Польши появляется шанс наладить отношения. «Новое польское правительство сочло ненормальным факт, что близкие соседи не встречаются на протяжении многих лет. Я приехал, чтобы начать переговоры без предварительных условий», — заявил Ващиковский в ходе переговоров со своим коллегой Владимиром Макеем, отметив, что визит в Белоруссию состоялся по инициативе польской стороны.

Эта встреча создаст хорошие предпосылки для ощутимого укрепления доверия в отношениях двух стран, отреагировал Макей. Он отметил, что приезд Ващиковского рассматривается «как своевременное, знаковое событие, которое призвано придать новый импульс развитию белорусско-польского сотрудничества по всем направлениям», и поблагодарил польскую сторону за прагматичную позицию в вопросе снятия санкций с Белоруссии. Как сообщает белорусское информационного агентство БЕЛТА, два министра затронули вопросы, касающиеся модернизации пограничной инфраструктуры, облегчения режима выдачи виз, возможного снижения их стоимости, а также двустороннего, многостороннего, регионального сотрудничества и взаимодействия с Китаем. Есть договоренность, что правительственная делегация Польши под руководством вице-премьера летом посетит Белоруссию. В свою очередь Ващиковский пригласил Макея совершить визит в Варшаву и выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже спустя несколько месяцев в польской столице. «Об атмосфере, которая господствовала в наших переговорах, я непременно сообщу руководителям других ведомств и надеюсь, что смогу уговорить экономическое ведомство как можно быстрее организовать встречу по экономическим вопросам», — подчеркнул польский министр.

Остается вопрос, как эти договоренности примут в самой Польше. Накануне визита Ващиковский в интервью белорусскому порталу TUT. BY дал понять, что приоритеты польской дипломатии на самом деле не меняются. «Это не Евросоюз изменил политику в отношении Белоруссии, а Минск скорректировал свою политику, освобождая политических заключенных и проводя в прошлом году избирательную кампанию несколько по-другому, чем пять лет назад, — заявил глава МИД Польши. — Совместное решение Евросоюза об отмене санкций — это новый шанс для Белоруссии и сигнал о готовности Евросоюза развивать диалог с Минском. Польша целенаправленно поддержала это решение. Мы хотим видеть в Белоруссии — нашей соседке — важного партнера, который своими действиями способствует усилению безопасности в регионе и улучшению жизни всех белорусов, основываясь на фундаментальных принципах правильных взаимоотношений государства и гражданина».

Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая гостя из Варшавы, не оставил ему возможности представить дело так, будто бы это Минск пошел на попятный. «Как вы защищаете свой суверенитет и независимость, так и мы будем защищать. Тут у нас абсолютно нет расхождений. Даже иногда подсматриваем у вас, как это делать. Как вы осуществляете социально-экономическую политику внутри страны, так и мы будем делать. При этом будем стараться делать так, чтобы никто нас никогда не упрекнул в малой демократии, в отсутствии ее. Мы будем так делать, чтобы ее было не меньше, чем в Польше, — заявил Лукашенко, но предупредил: — Если вас такой формат устраивает, то мы очень быстро договоримся. Если партнеры, с которыми мы ведем диалог, будут настаивать на том, вы с Востоком или с Западом — выбирайте, то есть вы с Россией или Евросоюзом, ставить нас перед таким выбором, нам такая позиция не подходит. Я абсолютно убежден, что и вам она сегодня не нужна. Думаю, что Польша больше, чем кто-либо, заинтересована, чтобы Белоруссия была не только независимым государством, но и стабильным. Думаю, вам нестабильное еще одно государство после Украины не нужно. Это не на пользу будет Польше».

Такие комплименты в адрес польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) больше напоминают дары данайцев. Оппозиция и так уязвляет политиков PiS сравнением с Москвой, обвиняя правительство и главу партии Ярослава Качиньского в том, что те подражают российскому президенту Владимиру Путину. А тут еще и похвала от «авторитарного» Минска, тем более что в польском национальном дискурсе белорус неизменно выступал синонимом большевика. Что будет делать Варшава? Если Минск решит разморозить проблемную ситуацию с польским меньшинством в Белоруссии, согласится ввести режим малого приграничного передвижения, пойдет на совместные транспортные и инфраструктурные проекты (хотя бы в рамках китайского «Шелкового пути») — для Варшавы это будет означать серьезный успех на восточном направлении после неудач с Киевом и осложнений с Москвой и Вильнюсом. Но в этом случае Польше придется отказаться от мессианских комплексов по отношению к своему соседу. Как бы не получилось, что Варшава в итоге променяет украинское шило на белорусское мыло.