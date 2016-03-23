Обострение ситуации на киргизско-узбекской границе, качество киргизских элит, а также обнаружение останков мамонта — эти темы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Спорные территории и бронетехника на границе

Напряженная ситуация между Киргизией и Узбекистаном, возникшая из-за размещения узбекскими пограничниками бронетехники и военнослужащих на одном из спорных участков киргизско-узбекской границы, стала одной из главных тем, обсуждавшихся на страницах киргизских СМИ на прошлой неделе.

По информации государственного информагентства «Кабар», утром 18 марта Узбекистан перебросил на неописанный участок киргизско-узбекской границы, расположенный в местности Могол Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизии, 2 БТР, 2 КамАЗа и около 35−40 военнослужащих. Киргизские пограничники предприняли симметричные меры и выставили на границе аналогичное количество пограничников и два БТР.

«В тот же день по инициативе киргизской стороны в местности Могол начались переговоры представителей пограничных ведомств Киргизии и Узбекистана. В то же время узбекская сторона в одностороннем порядке полностью закрыла контрольно-пропускной пункт «Маданият-автодорожный». При этом въезд для граждан Киргизии был закрыт, а на граждан третьих стран данный запрет не распространялся. Киргизская сторона воздержалась от подобных ограничений на передвижение в отношении граждан соседнего государства», — уточнило госиздание.

Первоначально официальный Ташкент не отвечал на запросы киргизских властей.

«Мы направили письмо узбекской стороне, чтобы узнать, по каким причинам они это сделали, почему нарушили соглашения между двумя странами. Мы также просили, чтобы они убрали военную технику с этого участка границы. Кроме того, соответствующую ноту передало и Министерство иностранных дел КР. Но ответа мы пока не получили. У узбекской стороны не было прав вводить военную технику на этот участок», — процитировал председателя ГПС Киргизии Раимберди Дуйшенбиева информационный портал Turmush.

Впоследствии Ташкент дал комментарий, объяснив свои действия желанием усилить охрану границ на время празднования Навруза. Однако, по неофициальной версии, Узбекистан осуществил передислокацию военных, опасаясь проникновения боевиков с территории Киргизии, пишет Zanoza. kg, ссылаясь на узбекские СМИ.

«Одностороннее усиление границы связано с тем, что присоединившиеся к террористической группировке «Исламское государство» в Сирии киргизстанцы массово возвращаются на родину. С целью предотвращения проникновения экстремистов на территорию Узбекистана в преддверии празднования Навруза были предприняты особые меры», — уточнило интернет-издание.

Подобное объяснение вызвало недоумение в экспертном сообществе Киргизии. Так, по словам экс-председателя киргизского пограничного ведомства Токона Мамытова, в данном случае правительство соседней республики могло по внутренним каналам уведомить киргизских коллег о своих опасениях относительно возможной угрозы со стороны террористов.

«Все мы знаем, как сейчас неспокойно в Афганистане, на таджикско-афганской границе. Если в Ташкенте опасаются прорыва или вылазок экстремистских группировок, то следовало прежде всего предупредить коллег в Киргизии», — приводит комментарий бывшего главы пограничного ведомства ИА 24.kg.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, версия об опасениях узбекской стороны в связи с возможным вторжением боевиков выглядит достаточно сомнительно, пишет «Sputnik Кыргызстан». Так, спецпредставитель правительства Киргизии по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров высказал предположение, что обострение ситуации на границе связано с Орто-Токойским водохранилищем, эксплуатировавшимся Узбекистаном вплоть до ноября 2015 года, а впоследствии переданным в собственность Киргизии.

«Ранее узбекская сторона просила пропустить специалистов к водоему, якобы чтобы провести ремонт, мотивируя это тем, что прорыв плотины может затопить их территорию. Киргизия не согласилась с такой постановкой вопроса и запретила проезд специалистов на свою территорию. Видимо, нынешнее блокирование дороги на несогласованном участке в Ала-Букинском районе, который используют киргизстанцы, — это ответная реакция Узбекистана», — резюмировал чиновник.

Кадры решают всё

Лидеры недавно созданного Национального оппозиционного движения Киргизии заявили о намерении провести в регионах республики серию малых митингов и один большой курултай (народное собрание), приуроченный к очередной годовщине «тюльпановой революции» (24 марта 2005 года в Киргизии произошел госпереворот, в ходе которого был свергнут первый президент страны Аскар Акаев. — прим. ИА REGNUM).

Позже курултай был отменен.

Протестные акции дали повод для обсуждения в СМИ профессионального уровня киргизских чиновников и оппозиционеров.

Газета «Жаны Агым» заострила внимание на низком качестве образования современных чиновников и их незнании киргизского языка, а также напомнила читателям о методах отбора кандидатов на госдолжности, практиковавшихся в Советском Союзе.

«В Киргизии прием кадров на должность давно идет по неправильному пути. Во-первых, несмотря на то, что мы стали самостоятельным независимым киргизским государством, но во всех министерствах делопроизводство осуществляется на русском языке. Во-вторых, прием кадров на должности в полной мере не проводится на конкурсной основе. … Беря в целом государственную службу, видно, что она состоит из родственников. Здесь не будем даже перечислять куда-соок — сватов. Если и их считать, то на государственной службе не найдешь ни одного постороннего», — констатирует издание.

В свою очередь газета «Азия news» отметила, что многие представители оппозиции уже занимали различные должности при Аскаре Акаеве, при Курманбеке Бакиеве и даже при действующем президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве, а затем, «лишившись кресла, начали вести различные политические игры с целью достижения власти».

«С наступлением весны они взялись за свое, хотят провести митинги, курултаи. … Многие опасаются, что оппозиция может сделать хуже, пытаясь сделать лучше. Если точнее, что если оппозиция завтра достигнет власти, а жизнь народа только ухудшится, люди будут «ездить верхом на собаках»? В то же время положение власти тоже незавидное. Президенту Атамбаеву не хватает сильной, профессиональной команды. Разве неправда, что многие чиновники готовы кланяться ради должности, что они руководствуются личными, а не государственными интересами? Известно, что они подхалимствуют, льстят ради «портфеля», но если завтра они лишатся должности, то превратятся во врагов шефа. Поэтому Алмазбеку Шаршеновичу нужно в первую очередь отсортировать кадры в своем окружении, избавиться от депутатов из СДПК, пребывающих в положении «ни рыба ни мясо», сделать встряску ради будущего. Иначе завтра будет поздно. Слабые воины никогда не способствовали укреплению государственности», — говорится в статье.

Экс-глава пресс-службы парламента Киргизии, общественный деятель Шаирбек Маматокторов заявил Fakt. kg, что митинги в Киргизии происходят из-за «удручающего состояния государства и жизни проживающих в нем граждан», а информация о том, что лидеры оппозиции использует акции протеста для того, чтобы заполучить высокие чиновничьи посты, — это «сплетни власти».

«Тарифы заоблачные, безработица, несправедливость правосудия… Жогорку Кенеш (республиканский парламент. — прим. ИА REGNUM) инициирует законы, ограничивающие права человека. Вместо того чтобы улучшить экономические показатели, правительство занято продажей месторождений, бюджетообразующих предприятий. Вступление в Таможенный союз привело к банкротству бизнеса тысяч наших предпринимателей. В финале отказывается от соглашения по строительству ГЭС на реке Нарын компания «Русгидро», четыре года потеряны зря. Неужели все ресурсы государства должны служить в угоду частным интересам горстки лиц? Нужно ли такое недееспособное правительство, нужна ли такая неспособная управлять государством власть?» — задался вопросом оппозиционный политик.

Руководитель экспертной группы Ассоциации приграничного сотрудничества Андраник Деренкьян предложил оппозиционерам Киргизии «попробовать выступить с новой внятной программой» и, «если страна получит позитивный эффект от их идей, то их предложения вместе с ними — совместно — могут начать реализовать и нынешние власти».

«Оппозиция должна настаивать на реализации своих предложений на фоне контраргументов официальной власти. Но если контраргументы официальной власти более убедительны, то тогда надо прислушаться к тому, что говорит власть. А если же аргументы оппозиционных структур несут в себе позитивный заряд, то здесь необходима соответствующая реакция со стороны власти — принимать полезные предложения, а не отвергать их огульно. Эту политическую азбуку все серьезные политики знают и понимают, но только не всегда действуют в должном соответствии по ряду причин, в том числе и субъективного свойства», — заявил аналитик в интервью газете «Общественный рейтинг».

Почем нынче мамонт?

В Иссык-Кульской области Киргизии 10 марта 2016 года местные жители обнаружили кости мамонта, но лишь спустя неделю ученые Национальной Академии наук начали раскопки останков доисторического животного, сообщило ИА 24.kg.

«Группа ученых-специалистов Института истории и культурного наследия Национальной академии наук КР, которую возглавляет кандидат исторических наук, руководитель отдела археологии института Кадича Ташбаева, накануне прибыла в Иссык-Кульскую область, где обнаружены останки. Ученые уже осмотрели местность, взяли некоторые пробы и продолжили раскопки», — написало информационное агентство.

Информационный сайт Turmush акцентировал внимание на том, что нерасторопность чиновников, выставивших милицейское оцепление вокруг места обнаружения ценной археологической находки с опозданием в три дня, привела к тому, что дети из расположенного неподалеку села успели испортить часть костей доисторического животного.

«Местные жители после находки с большой осторожностью выкопали зубы и остальные кости животного. Но после того как они ушли, на место пришли дети и разломали кости, которые и так рассыпаются. Также они унесли зубы мамонта. Но сотрудники милиции уже нашли их, вернули кости обратно на место», — пояснил ситуацию начальник РОВД Ак-Суйского района Асылбек Сааданов и добавил, что место раскопок теперь взято правоохранительными органами под охрану.

Завотделом археологии Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кадича Ташбаева в интервью государственному информационному агентству «Кабар» пожаловалась на то, что обнаруженные на Иссык-Куле останки доисторического животного изучить невозможно.

«Если их направят к нам, то мы сможем только поставить их в музей. Древние кости должны изучать палеонтологи, к сожалению, в Киргизии их нет. … В 90-х годах уже были подобные находки, всего на территории республики было около трех таких находок — это большая редкость для Киргизии, так как наши климатические условия не позволяют сохраниться костям так долго, у нас слишком жарко», — пояснила она.

«Sputnik Кыргызстан» задался вопросом: какова ценность найденных в Киргизии костей мамонта не с научной, а с сугубо материальной точки зрения?

«По данным различных интернет-аукционов и магазинов, стоимость средних бивней мамонта разная, продаются они от 2−3 тысяч до 10 тысяч долларов. В 2007 году на аукционе продан десятиметровый бивень за 96 тысяч долларов. Но есть и расчет стоимости, исходя из массы бивня. На мировом рынке оптовая цена за килограмм бивня мамонта составляет 500−600 долларов, но при эксклюзивности может дойти и до нескольких тысяч «зеленых». С учетом того, что пока неизвестна масса иссык-кульской находки, ее стоимость может составить от 4 (минимальная) до 20 тысяч долларов. Если останки окажутся более эксклюзивными, то цена будет выше», — констатирует интернет-издание.