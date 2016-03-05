



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Соединенные Штаты Дарвина

Закон Батлера (Butler Act) был принят в 1925 году в штате Теннесси и запрещал учителям и преподавателям общественных школ и университетов отрицать библейское учение о происхождении человека и преподавать теорию эволюции человека от низших форм животных. Закон был внесён на рассмотрение членом Палаты Представителей штата Теннесси фермером Джоном Батлером 21 января 1925 года.

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«Нарушением закона будет считаться, если любой преподаватель любого университета или школы, содержащихся полностью или частично за счет штата, будет преподавать любую теорию, отрицающую историю Божественного Творения человека, как тому учит Библия, и вместо этого преподавать, что человек произошел от животных"/ За нарушение предусматривался штраф от 100 до 500 долларов.

Карикатура времен суда над Скоупсом. 1925

В июле 1925 года впервые за нарушение закона судили школьного учителя Джона Скоупса. Процесс получил известность под названием Обезьяний процесс.

Закон был отменен только 1 сентября 1967 года, после того как за его нарушение был уволен Гари Скотт, учитель из города Джексборо. Скотт боролся за свои права, ссылаясь на Первую поправку к конституции США, и подал иск в Федеральный окружной суд Нэшвилла.

По условиям устава, не считалось незаконным преподавать эволюцию, описывая не человеческие существа, например, что обезьяны произошли от простейших или принципы естественного отбора. Законопроект также не касался научных теорий в области геологии и возраста Земли. Закон не требовал, чтобы преподавалась Книга Бытия, но запрещалось любое учение, которое утверждало, что человек эволюционировал, или любая теория, отрицающая, что человек был создан Богом, как записано в книге Бытия.

Автор закона, фермер из Теннесси Джон Батлер не предполагал, что он запрещает преподавание эволюции. Позже он сообщил: «Нет, я ничего об эволюции не знал, когда предлагал закон. Я читал в газетах, что мальчики и девочки приходили домой из школы и рассказывают своим отцам и матерям, что Библия — ерунда». После прочтения книг Уильяма Дженнингса Брайана «Правда ли говорится в Библии?», а также Чарльза Дарвина «Происхождение видов и Происхождение человека», Батлер решил, что учение об эволюции опасно.

Джон Скоупс в 1925 году

Джон Скоупс, учитель средней школы, стал первым арестованным по обвинению в преподавании эволюции. 5 мая 1925 года Скоупсу было предъявлено обвинение и 25 мая в конечном итоге он был осужден; по апелляции Верховный суд Теннесси решил, что закон вполне конституционен в рамках Государственной конституции Теннесси, потому что:

«Мы не видим, как запрет на преподавание теории, что человек произошел от … животных отдает предпочтение какому-либо религиозному учреждению. До сих пор, как мы знаем, нет никакого религиозного учреждения или органа, который опровергает или подтверждает такую теорию».

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Верховный суд Теннесси отменил обвинительный приговор по техническим причинам (присяжные не могли договориться о фиксированной сумме штрафа), и дело более не возбуждалось. Во время судебного процесса, Батлер сказал журналистам: «Я не имел ни малейшего представления о том, что вокруг моего закона поднимется столько шума, я просто подумал, что все будут соблюдать его, и мы не будем больше ничего слышать об эволюции в Теннесси».

Карикатура времен суда над Скоупсом. 1925

Закон оставался на бумаге до 1967 года, пока другой учитель, Гэри Л. Скотт Джэксборо в Теннесси, уволенный за нарушение закона, не подал в суд с просьбой о восстановлении, ссылаясь на Первую поправку и на право свободы слова.

Несмотря на то, что решение было отменено, Скотт продолжил свою борьбу, подав коллективный иск в Нэшвиллский Федеральный окружной суд, и добиваясь постоянного судебного запрета против исполнения этого закона. В течение трех дней с момента подачи иска, законопроект об отмене «закона Батлера» прошел обе палаты законодательного органа штата Теннесси, подписал закон 18 мая губернатор Бафорд Элингтон.