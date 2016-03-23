При этом взрывы в международном аэропорту и на станциях метро бельгийской столицы, как и произошедшие в прошлом году теракты в Париже, демонстрируют практическую беззащитность Запада перед экстремистскими группировками исламистов или кого-либо еще. Сегодня оказалось, что западные страны, занятые проблемами гомофобии, гендерного равенства, защиты прав различного рода меньшинств и прочего, превратились, по сути, в мягкотелое сообщество, которое не способно противостоять надвигающейся на него опасности. Более того, последствия сегодняшней трагедии могут серьезным образом повлиять не только на судьбу ЕС, но и многих других стран, не входящих в его число.

Иван Шилов ИА REGNUM

Конечно, международное сообщество отреагировало на теракты вполне предсказуемо — слова о солидарности с бельгийским народом, призывы объединиться перед всеобщей угрозой терроризма и многое другое. Однако даже среди всего этого оказались те, кто решил использовать трагедию в собственных интересах. Например, первой реакцией Украины на взрывы в Брюсселе стало крайне странное заявление одного из высших государственных чиновников страны. В Киеве вместо того, чтобы принести свои соболезнования бельгийцам, поспешили обвинить во всем… Россию. Ни кто-то, а глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время лекции в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» заявил, что допускает «российский след» в терактах: «Вы, наверное, уже знаете, что сегодня в Брюсселе были два взрыва, и, по предварительным данным, есть 12 жертв. Я не удивлюсь, если это является элементом той гибридной войны России». И это при том, что сегодня Украина сама является одним из рассадников экстремизма в Европе. Поэтому вполне правильной характеристикой Грицаку стала реакция на его слова со стороны главы российского правительства Дмитрия Медведева, который, помимо всего прочего, отметил, что «это за гранью человеческого».

Неадекватность оценки произошедшего в Брюсселе со стороны украинских властей была вполне ожидаема, так как «рука Путина» и спецслужбы России видятся им за каждым углом. Однако столь циничная политическая игра на человеческом горе не может не вызывать ничего кроме отвращения. По всей видимости, «господина» Грицака еще ждут «разборы полета» как на самой Украине, так и в Европе, так как подобные высказывания не только свидетельствуют о полном непрофессионализме киевских правителей, но и ведут к углублению российско-украинской конфронтации. Впрочем, если последнее является главной целью Киева, то действия главы СБУ становятся абсолютно понятны — на волне европейской паники снова привлечь к себе внимание и обвинить во всех грехах столь ненавистную Россию.

Ситуация с украинской реакцией на произошедшее в Брюсселе прекрасно демонстрирует нынешнюю особенность восприятия некоторыми странами любых трагических событий за пределами своих территорий. Не успели затихнуть сирены спасательных машин на улицах бельгийской столицы, как представители разных политических сил подхватили тему терроризма с целью использовать ее в собственных интересах. Оказалось, что нынешняя слабость Европы является прекрасным поводом, чтобы сохранить в ряде государств, которые далеки от борьбы за передел сфер влияния на Ближнем Востоке, существующее на их территории политическое status quo. Одной из таких стран является Белоруссия, где речь может идти о двух основных моментах, связанных с терактами в Брюсселе.

Во-первых, как стало известно, к теракту могли быть причастны выходцы из республики — братья Иван и Алексей Довбаш, а также Марат Юнусов. По информации российских СМИ, Довбаши не только приняли ислам и присоединились к радикалам, но и прошли боевую подготовку на территории Сирии, после чего выехали на территорию Евросоюза. Эти сведения могли бы стать очередной уткой, если бы не официальное заявление Комитета государственной безопасности Белоруссии. По словам начальника пресс-службы КГБ Дмитрия Побяржина, братья Довбаши хорошо известны местным силовикам, а потому уже начата проверка информация «об их возможной причастности к террористической деятельности».

Это, пожалуй, первый широко известный случай, когда белорусы могут быть обвинены в подготовке столь масштабного теракта. Правда, необходимо отметить, что правоохранители республики уже неоднократно заявляли о том, что граждане страны охотно едут за границу и присоединяются к откровенно экстремистским и террористическим организациям. По информации МВД, известно как минимум о десятке белорусов, которые связаны с ИГИЛ. Сколько их действительно уехало в Сирию или Ирак и планирует вернуться обратно, доподлинно неизвестно. Как неизвестно точно и то, сколько сегодня белорусов проходит обучение в националистических батальонах на территории Украины, где также изучают способы ведения партизанской войны и организации терактов.

Все это крайне негативно сказывается на международном статусе Белоруссии, которая позиционируется ее руководством как страна, где нет радикальных течений и которая является главным заградительным барьером на пути исламизма с территории Средней Азии и России. Об этом неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, в том числе и Александром Лукашенко. Теперь же все слова об обеспечении Белоруссией безопасности восточных рубежей ЕС могут превратиться в пустышку. Если небольшое государство, где нет беженцев и крупных мусульманских общин, не смогло вовремя заметить у себя под носом растущих террористов, то ни о каком включении его в систему общеевропейской безопасности речи быть не может. И, несмотря на то, что в любой стране есть те, кто ведет асоциальный образ жизни и чей уровень интеллекта далек от понимания гуманизма и ценности человеческой жизни, если участие белорусов в организации теракта в Брюсселе будет доказано, это вполне может осложнить налаживающиеся между сторонами отношения.

Во-вторых, необходимо понимать, что в авторитарном государстве, терпящем экономическое бедствие, одним из инструментов поддержания легитимности власти всегда было и остается сохранение иллюзии социальной стабильности и безопасности в стране. В данном случае теракты в Брюсселе, как бы скверно это ни звучало, только на руку нынешнему белорусскому режиму. Покой и порядок, которым так любят хвастаться белорусские власти, уже в самое ближайшее время будут снова объявлены электорату как главное достижение последних лет. Белорусам вновь предложат забыть об экономических проблемах в стране, предложив взамен простую и понятную идеологему «спокойного и мирного неба над головой». Так уже было не раз и не два, и ситуация снова повторяется.

Более того, вместе с обработкой населения в ближайшее время вполне можно ожидать и определенное ужесточение местного законодательства. Теперь, в случае претензий со стороны Евросоюза, Минск вполне может оперировать событиями в Брюсселе — под понятие борьбы с терроризмом можно подвести практически все что угодно. Это означает, что наметившиеся послабления местной оппозиции уже в скором времени будут отменены, а различного рода несанкционированные акции, которыми в последнее время пестрит белорусская действительность, исчезнут из сводок местных новостей.

К сожалению, приходится констатировать, что события 22 марта в Брюсселе, как и множество прошлых и будущих терактов, всегда будут использоваться различными политическим силами в собственных интересах. И неважно, где происходят взрывы или расстрелы. Важно то, к каким результатам они могут привести и кто в конечном счете сумеет ими воспользоваться. Человеческие жизни в данном случае становятся всего лишь разменной монетой в больших политических играх.