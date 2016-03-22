Брюссель в огне, Восточная Европа — в параноидальной войне: Рейтинг REGNUM
Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Истлевающие личины — такое классическое название для сегодняшних событий. И для взрывов в Брюсселе. И для многочисленных «подпрыгиваний» тех, кто в Восточной Европе хочет, опираясь на свой подростковый опыт — мелкая партийная сошка, краткий курс английского языка, официант в евроатлантической конторе, наконец, суверенный министр обороны или премьер — вершить судьбы сотен миллионов людей. И своей ущербной волей сталкивать 500 миллионов ЕС с 200 миллионами ЕАЭС, не считая 40 миллионов на Украине…
Это — тест для всех: и для их российских «партнёров», и для их собственных властей. Например, власти Польши не поддержали параноидальный бред своего министра обороны о том, что Россия уничтожила самолёт Качиньского: это не подвиг, но уже кое-что. А вот Молдавия и её протектор Румыния продолжают с умилением взирать на молдавского главу Минобороны, уже начавшего войну против России. И тем временем премьер Венгрии, последние годы посвятивший улучшению двусторонних отношений с России, всё же вступает во второсортный союз восточноевропейских противников «Северного потока — 2».
Именно на этой гнили надо оттачивать риторику МИДа России, каждый раз фиксируя акты враждебности, а не обслуживать медийный гламур, следя за носками Саакашвили.
Страны бывшего СССР
50
5
20
30
20
▼ — 10
40
80
▲ +5
85
80
35
40
25
85
▲ +5
70
Скандинавия
55
80
45
▼ — 5
70
Большой Ближний Восток
20
20
▲ +10
55
▲ +5
5
75
«Малая Европа»
65
40
▲ +10
30
50
80