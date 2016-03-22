Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Истлевающие личины — такое классическое название для сегодняшних событий. И для взрывов в Брюсселе. И для многочисленных «подпрыгиваний» тех, кто в Восточной Европе хочет, опираясь на свой подростковый опыт — мелкая партийная сошка, краткий курс английского языка, официант в евроатлантической конторе, наконец, суверенный министр обороны или премьер — вершить судьбы сотен миллионов людей. И своей ущербной волей сталкивать 500 миллионов ЕС с 200 миллионами ЕАЭС, не считая 40 миллионов на Украине…

Это — тест для всех: и для их российских «партнёров», и для их собственных властей. Например, власти Польши не поддержали параноидальный бред своего министра обороны о том, что Россия уничтожила самолёт Качиньского: это не подвиг, но уже кое-что. А вот Молдавия и её протектор Румыния продолжают с умилением взирать на молдавского главу Минобороны, уже начавшего войну против России. И тем временем премьер Венгрии, последние годы посвятивший улучшению двусторонних отношений с России, всё же вступает во второсортный союз восточноевропейских противников «Северного потока — 2».

Именно на этой гнили надо оттачивать риторику МИДа России, каждый раз фиксируя акты враждебности, а не обслуживать медийный гламур, следя за носками Саакашвили.

Страны бывшего СССР

50

5

20

30

20

▼ — 10

40

80

▲ +5

85

80

35

40

25

85

▲ +5

70

Скандинавия

55

80

45

▼ — 5

70

Большой Ближний Восток

20

20

▲ +10

55

▲ +5

5

75

«Малая Европа»

65

40

▲ +10

30

50

80