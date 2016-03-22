13 марта террористический акт унес жизни 37 человек на площади Кызылай в Анкаре. Через шесть дней вновь прогремел взрыв, смертник подорвал себя на самой оживленной улице Стамбула — Бейоглу. Посольства США и Германии настойчиво предупреждали своих граждан о возможных террористических актах в двух крупных городах, и то, что их не удалось предотвратить, показало слабость разведки и сил безопасности. Вместо того, чтобы следить за террористами, Служба национальной разведки (MİT) следит за оппозицией. Каждый день они арестовывают по десять-двадцать человек из числа оппозиции, обвиняя их в деятельности против государства, но так и не предъявляя каких-либо доказательств.

yeniakit.com.tr Реджеп Эрдоган и Хакан Фидан

19 марта террорист-смертник подорвал себя на туристической улице Истикляль, убив 5 человек, 36 прохожих получили ранения. Среди погибших — трое иностранцев. Германия закрыла на несколько дней посольство, консульства и школы, а США призвали своих граждан воздержаться от посещения мест скопления народа в пяти округах Турции. Анкара отреагировала на действия Берлина и Вашингтона критически, заявив, что «они предпринимают действия, не согласовывая их с официальными властями». Министерство иностранных дел Германии за день до взрыва обратилось к своим гражданам с призывом «не покидать отели». Что же касается властей Турции, то они сразу после взрыва ввели запрет на распространение сведений через СМИ и провели экстренное заседание совета безопасности. Высший совет по телевидению и радиовещанию (RTÜK) ввел запрет на публикацию информации о взрыве.

Истикляль была закрыта для пешеходов и движения. Окрестные кварталы вмиг опустели, витрины магазинов были зашторены. Многие отели также закрыли свои двери. Было видно, как некоторые туристы покидают свои отели в центре. Политики, деятели искусств, писатели, интеллигенция сделали жесткие заявления относительно обращения властей к народу после взрывов, демонстрируя накал критики. Генеральный секретарь Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ отметил следующее: «Мы отвечаем «нет» тем, кто говорит, что «мы должны привыкнуть жить вместе с террором!». В одной части страны люди не могут жить в своих домах из-за танков и рвущихся в них снарядов, в другой части страны люди не могут выходить из своих домов из-за страха перед взрывами смертников».

Депутат от Партии националистического движения (ПНД) Лютфи Тюрккан был также красноречив: «Взрыв в Стамбуле показал, что развединформации у простых граждан больше, чем у MİT. Разведка забросила все насущные дела и занимается слежкой за тобой, за мной, словом за оппозицией. Террористы же тем временем безнаказанно реализуют свои кровавые планы…».

Заместитель главы Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель солидарен с представителями националистического лагеря: «У государства две функции: служить народу и собирать с народа налоги для этого служения. Разведданные мы получаем от иностранных государств. В Турции веден запрет на публикацию информации о взрывах, мы вынуждены узнавать о них от иностранных информагентств. Народ же задается законным вопросом «Зачем тогда мы платим налоги государству?». Они уже не воспринимают государство как государство. Ответственные за это попустительство должны ответить перед страной. Каждые 10 дней на главных площадях страны звучат взрывы, погибают невинные люди, а министр внутренних дел спокойно сидит в своем кресле. Мы не позволим такого попустительства. Это провальная бездарность должна быть наказана».

Депутат от НРП Эрен Эрдем был менее сдержан: «Вы обещали нам сделать Турцию сверхдержавой. Да, мы стали даже хуже Пакистана! Горькая наша доля. Да будет проклят террор. Мы не будем привыкать к террору! Проиграют те, кто пытается приучить нас жить с террором. Сколько дней посольства иностранных государств говорили об угрозе взрывов. Где же наш MİT? Где наша разведка? Хватит уже! Вы ввергли страну в пучину террора. Гибель людей стала обыденностью. Всюду гремят взрывы. Ответственные должны подать в отставку! Мы преградим путь террору и политикам, которые зарабатывают себе политические очки на терроре, мы преградим путь тем, кто использует террор как материал для своей избирательной кампании!».

Самые опытные и успешные специалисты по борьбе с террором были брошены в тюрьмы после раскрытия ими коррупционных схем правительства 17 — 25 декабря 2013 года. Все они сейчас сидят в тюрьмах, а в Стамбуле нет спецгрупп по раскрытию террористических угроз. Ведь очевидно, что разведка в Турции сейчас настолько слаба, что не в состоянии предотвратить эти трагедии. Другая сторона вопроса — политическая. Внешняя политика Турции и политика на юго-востоке страны притягивают террор в страну. И если не будет изменения политики в Диярбакыре, Хаккяри или в сирийской проблеме, взрывы в стране не стихнут, но станут еще беспощаднее. Их станет больше, а разрушительное воздействие — масштабнее. И чем масштабнее они будут, тем сложнее их будет предотвращать.

Неспособность предотвратить нападения обнаружила серьезную брешь в работе спецслужб. Вот уже несколько лет говорится о недостатках и в подборе кадров, и в эффективности модели управления. Как часто мы видим, что разведданные США или Германии о ситуации внутри Турции более эффективны, чем разведданные турецких спецслужб. И даже когда эти страны предупреждают нас о грядущей опасности, мы не можем ничего предпринять для предотвращения угроз. Налицо серьезные проблемы и в общих мерах безопасности, и в специальных.Если бы были приняты даже самые простые меры безопасности в стратегических частях городов, число жертв можно было бы уменьшить.