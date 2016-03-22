Украинские власти сделали еще один шаг по дистанцированию от Польши. В минувшие выходные, 19−20 марта, в Киеве прошло первое заседание Международного консультативного совета при президенте Украины. Указ о его создании Петр Порошенко подписал в декабре 2015 года, он же является главой совета, а его заместителем — глава администрации президента Украины Борис Ложкин. В состав консультационного органа вошли некоторые действующие иностранные политики (глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок), но преимущественно «сбитые летчики» — бывшие премьер-министр Австралии Тони Эбботт, Словакии Микулаш Дзуринда, Литвы Андрюс Кубилюс. Наиболее широкое представительство получили отставники из соседней Польши. Советовать Украине намерены творец «шоковой терапии» Лешек Бальцерович, экс-заместитель министра финансов Марек Домбровский и Радослав Сикорский, «прославившийся» более всего на посту министра иностранных дел.

president.gov.ua Сикорский не верит, что Польша может стать моделью для Украины

В Киеве бывший глава МИД Польши заверил украинцев, что они победили в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, поскольку разрушили его планы. «Одной из его (Путина — ИА REGNUM) целей было возвращение влияния на Украину, и это ему не удалось», — сказал Сикорский. А сейчас, по его словам, Киеву необходимо сосредоточиться на реформах и продолжать эффективную борьбу с коррупцией. По возвращении в Польшу экс-министр выступил в эфире программы главного редактора журнала Newsweek Polska Томаша Лиса, использовав Украину как повод для критики своей страны. «Наш авторитет резко упал. Такой катастрофы я не видел в течение долгого времени, — заявил Сикорский. — Для американцев или немцев то, что делает правительство, это что-то немыслимое». Самым «шокирующим» бывший глава польской дипломатии назвал растрату правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) позиций, над которыми (в том числе — он сам) польские политики работали на протяжении многих лет. А отступление Варшавы «от западных стандартов» сводит на нет роль Польши в качестве модели для таких стран, как Украина.

Радослав Сикорский — один из самых ненавистных политиков для «Права и Справедливости» и персонально президента партии Ярослава Качиньского. Во время и после крушения под Смоленском в апреле 2010 года правительственного авиалайнера с делегацией, которую возглавлял польский президент Лех Качиньский, Сикорский позволил себе ряд высказываний, которые Ярослав, старший брат Леха, счел недопустимыми. Личная неприязнь лидера PiS доходила до того, что он демонстративно игнорировал государственные мероприятия с участием министра иностранных дел. Это все хорошо известно как в Польше, так и за ее пределами, включая Украину. Так почему же президент Порошенко решил включить Сикорского в состав Международного консультативного совета и позвал его в Киев? Ведь очевидно, каким оскорбительным этот жест будет воспринят правящими кругами в Варшаве на фоне попыток наладить качественный польско-украинский диалог. На наш взгляд, тому есть две причины.

Во-первых, пересмотр внешнеполитических ориентиров в самой Польше и участие «третьей силы». Недолгий «медовый месяц» в отношениях между Варшавой и Киевом был связан с правлением польской партии «Гражданская платформа» (РО). Лидеры РО придерживались строгой пронемецкой ориентации. Министр Сикорский в то время реализовывал программу «Восточное партнерство». Напомним, что формальной причиной начала майдана в Киеве в ноябре 2013 года стал отказ украинского президента Виктора Януковича подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС, к чему вело «Восточное партнерство». Однако пребывающая в то время в оппозиции PiS воспринимала программу не как общеевропейский проект, а как интригу Берлина. Занимающий в настоящее время пост министра иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в феврале 2014 года в интервью польскому таблоиду Super Express обвинял немцев в том, что они разделили внешнюю политику Евросоюза на восточном направлении на два сорта: себе оставили контакты с Москвой, а остальным делегировали отношения с «небольшими странами». То есть с Украиной. Два года спустя Ващиковский заявил, что «Восточное партнерство» завершилось катастрофой, и назвал его «немецкой концепцией восточной политики Европы», которая была еще в 2006—2007 годах под названием European Neighbourhood Policy Plus. Учитывая острую антинемецкую позицию «Права и Справедливости», нельзя исключать того, что к охлаждению украинско-польских отношений приложили свою руку немцы, которых не без оснований считают творцом заговора, что привел к свержению Януковича.

Во-вторых, даже без Берлина между Киевом и Варшавой хватает поводов для споров и ссор. В самих основах национального строительства украинской нации и государственного строительства Украины заложены опасные «мины» для Польши, начиная с гайдамаков Гонты и Зализняка и заканчивая Волынской резней, обрекшей на смерть 80.000—100.000 поляков, инициаторов и исполнителей которой прославляют на правительственном уровне, включая известный закон, принятый Верховной радой в апреле 2014 года. У Киева и Варшавы разные представления и об интеграционных региональных процессах. PiS постоянно говорит о недовольстве тем, что в Евросоюзе — Европе все крутится вокруг треугольника Париж — Брюссель — Берлин, в то время как голос стран Центральной и Восточной Европы не учитывается. Варшава хочет, чтобы последние образовывали свои региональные объединения. Форматы здесь могут быть разными. В частности, «Право и Справедливость» выступает за альянс «Евро — Карпаты», в который бы вошли Польша, Австрия, Чехия, Словакия, Украина, Сербия и Хорватия. Кшиштоф Щерский, советник польского президента Анджея Дуды, считает, что его страна «должна предложить больше польских инициатив для Украины», а «наши партнеры выражают ожидания, что Польша в большей степени будет выступать в качестве координатора такой деятельности».

Однако, похоже, вряд ли польские претензии на лидерство разделяют остальные. Что касается Киева, то он, пусть это и касается урегулирования гражданского конфликта на Украине в рамках Минского процесса, общается с Берлином и Парижем в рамках нормандской группы, и места Польши в нем он не видит. Можно предположить, что аналогичную позицию украинские власти будут транслировать в отношении прочих польских международных инициатив. В мае 1920 года сотрудник Коминтерна Карл Радек писал в «Известиях»: «Украинские мелкобуржуазные дилетанты верили брошюрам германских империалистов вроде Вебаха, которые заявляли, что сильная Украина им нужна одновременно как противовес против Великороссии и Польши. Они верили, что, имея богатые материальные источники Украины — хлеб, уголь и железо, — они сумеют выторговать известную самостоятельность у германских империалистов». Как можно судить, сегодня «украинские дилетанты» снова не доверяют ни России, ни Польше. Что будет делать с этим Варшава? Пока спикеры PiS сделали вид, что «не заметили» недружественного жеста в их адрес, выразившегося в появлении Сикорского вместе с Порошенко. Иначе «Праву и Справедливости» пришлось бы объяснять своим избирателям, почему их «союзник» в Киеве привечает политического оппонента партии и ее лидера Ярослава Качиньского. Однако долго так продолжаться не может, рано или поздно Варшаве придется реагировать.