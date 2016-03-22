«Внешние проблемы киргизской экономики будут решать «двигатели» Евразийского экономического союза — Россия и Казахстан. Внутренние же проблемы, такие как улучшение инвестиционного климата, адаптация экономики к реалиям ЕАЭС и многие другие — это заботы самой Киргизии», — заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев, рассказывая о своем видении текущей экономической ситуации в стране и перспективах ее дальнейшего развития.

Ceyhun Kavakci Киргизия

Эксперт выразил уверенность в том, что несмотря на падение показателей товарооборота внутри ЕАЭС, ситуация должна стабилизироваться уже в ближайшие пять лет, поскольку ведущие страны Союза — Россия и Казахстан — следуют антикризисным мерам и заинтересованы в скорейшем выходе из кризиса.

«У партнеров Киргизии по ЕАЭС есть серьезный ресурсный потенциал для решения проблем. Несмотря на финансовые трудности, они удерживают социальную сферу на приемлемом уровне и сохраняют рост ВВП», — пояснил аналитик.

По его словам, несмотря на то, что хотя Киргизия и не обладает необходимыми резервами для абсолютно безболезненного прохождения кризисного периода, но основы успешного выхода из сложившейся ситуации у нее все же имеются.

«У нас более гибкая структура экономики, нежели у Казахстана или России. При грамотном использовании имеющегося потенциала, экономический кризис может стать возможностью для успешного роста», — подчеркнул Жумакадыр Акенеев.

Единственной загвоздкой, которая тормозит развитие киргизской экономики, являются накопившиеся внутренние проблемы республики. По мнению эксперта, этими проблемами являются нерешенные конфликты с иностранными инвесторами и отсутствие понимания необходимости сотрудничества.

«В Киргизии экономические вопросы давно перетекли в политическую плоскость. В плохом смысле. Противники действующей власти заинтересованы в ухудшении экономического положения страны для того, чтобы использовать это как инструмент в борьбе за власть. Иначе я не могу объяснить абсолютно противозаконные инициативы по изгнанию инвесторов из республики и национализации месторождений», — сказал он.

Аналитик отметил, что митинги с требованием прекратить работы на «Кумторе» и «Джеруе» (два крупнейших золоторудных месторождения Киргизии, расположенные в Иссык-Кульской и Таласской областях. — прим. ИА REGNUM ) провоцируют вовсе не местные жители, которые ратуют за сохранение экологии страны.

«Жители областей, в которых работают крупные иностранные инвесторы, понимают, что их финансовое благополучие в определенном смысле зависит от иностранных разработчиков. Ведь инвесторы не только отчисляют деньги в республиканский бюджет, но и поддерживают местное население — помогают в строительстве школ, дорог, больниц, дают рабочие места, оказывают финансовую помощь. Митинги устраивают политики, которые хотят получить свою выгоду, и жители соседних сел, куда инвесторы не придут», — резюмировал эксперт и добавил, что «поддаваться давлению сомнительных элементов — значит окончательно похоронить надежду на скорый выход из кризиса».