



gorodche.unistoreserve.ru Кремлю предлагают приготовиться?

Если радикальная политическая оппозиция в России травит партийного чиновника за строительство загородного дома, но упорно молчит о стоящем по соседству дворце руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. И никто ей об этой её одноглазой избирательности не напоминает…

Если радикальная политическая оппозиция в России умилённо вещает о «небедности» независимого от чистогана покойного Бориса Немцова, но молчит о судьбе банка «Нефтяной», председателем совета директоров которого трудился Немцов. И никто ей об этой стыдливости не напоминает…

Если оная оппозиция готова съесть без морской соли министра культуры Мединского за кулуарные склоки вокруг узкого круга НИИ и театров, но молчит, как рыба об лёд, о позорной для действующего министра выставке тонны его сочинений в самом центре центральной лестницы центрального Дома книги на Новом Арбате. И сам Мединский воспринимает эту выставку как должное, как, видимо, малую мзду за соседское доминирование на книжных полках главных магазинов мемориальной книжной продукции «героических жертв проклятого режима» Познера, Быкова, Имяимлегионского…

Если эта оппозиция в лице невинно страдающей телекомпании «Дождь» и невинно бунтующей иностранной газеты «Ведомости» становятся едва ли не первыми, где своё вступление в новую должность медийно отмечает Дмитрий Медведев. И «борцы против режима» молчат об этом…

Если Дмитрий Медведев публично говорит, что оппозиция вышла на Болотную площадь, потому что хотела бы, чтобы он выдвигался на второй срок в президенты (а не потому, что протестовала против результатов на выборах в Государственную думу у партии, которую на выборах возглавлял сам Медведев). И оппозиция ни словом не опровергает этого…

Если президент Медведев в новогоднем обращении к своему народу, не дрогнув, говорит ему, что «нашей стране всего 20 лет». И страна, власть и оппозиция, верные тому, кто что выбрал — 9 мая, Юрию Гагарину или апрельскому пленуму ЦК КПСС 1985 года — не падают в обморок…

Если оппозиция подсчитывает растущие прибыли от семейных и дружеских связей у друзей и родственников правящих лиц, но никогда не делает этого для Аркадия Дворковича. И ей об этом никто не напоминает…

Если радикально оппозиционное радио «Эхо Москвы» служит активом «Газпрома» и обслуживает информационный контракт Министерства обороны…

Если после позорного, тяжелейшего для репутации власти дела Сердюкова-Васильевой, которое всем и каждому в «этой стране» демонстрировало, пока не дошло до камеры, кому и по какому принципу принадлежит «эта страна», и каким путём в ней передаётся феодальная «благодать»…

…под неспящим бюрократическим оком главы правительства Медведева, вице-премьера, курирующего ВПК, Рогозина, министра обороны Шойгу, собравшего богатый репутационный урожай на костях дела Сердюкова-Васильевой, оный Рогозин без стыда и сомнений объявляет о назначении своего сына заместителем главы департамента имущества Министерства обороны. Кто скажет, что сын — не эффективный менеджер? Ведь — собрав букет конфликтов с регулирующими организациями, — он прямо с земли, из пепла, поднял предприятие, централизованные контракты с которым обеспечил именно оборонный заказчик, на суммы, на порядок превышающие конфликтные штрафы…

Читайте об этом подробно: Чьим сыном нужно быть, чтобы распоряжаться имуществом Минобороны?

Узнал о таком эффективном менеджере государь, прослышал о такой великой семейной дружбе, прослезился ‑ и наградил!

Только слепой, глухой, лживый, безмозглый, самоубийственный, самовлюблённый сатрап не может видеть в этой трогательной истории великой, редкой, редкостной по качеству — победы политической оппозиции в России. А то — не всё же валяться ей в ничтожестве после воссоединения Крыма. Пора поднимать её всеми бюрократическими силами.