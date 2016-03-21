



netease.com Ким Чен Ын, вождь Северной Кореи

Исполнительное распоряжение, изданное президентом США Бараком Обамой 16 марта, с перечнем санкций против Северной Кореи должно было бы стать формальным документом.

Все дополнительные санкции были к этому моменту проговорены и согласованы со всеми заинтересованными сторонами — включая Россию и Китай. Единогласно была принята резолюции СБ ООН по санкциям против Северной Кореи (№ 2270). Да и на внутриполитическом горизонте, — редкий случай в разгар избирательной кампании, — обе партии были едины, принимая в феврале новый акт о санкциях в Конгрессе США.

Действительно, распоряжение Обамы почти дословно повторяет режим санкций Совбеза ООН. За исключением одного пункта, на который сразу же обратили внимание эксперты — в Вашингтоне, Москве и Пекине.

Поразительной особенностью исполнительного распоряжения стало то, что он позволяет США установить санкции в отношении частных лиц, компаний и организаций из других стран, которые участвуют в привлечении рабочей силы из Северной Кореи за рубежом. Поразительной — потому что устанавливать санкции за законное, не запрещенное международным правом, легальное действие, по отношению к которому не выработано никакого отрицательного заключения на уровне ООН, ЕС, АСЕАН или любой другой международной организации — юридический нонсенс, настолько очевидный, что даже пресловутой безграмотностью аппарата Белого Дома объяснить его сложно.

Ни Россия, ни Китай под этим не подписывались. И акт Конгресса тоже был вовсе не о том — там специально была сделана оговорка, что санкции применяются к компаниям и лицам, чья активность в Северной Корее «связанна… с оружием массового уничтожения». Где здесь швейные фабрики, сельское хозяйство и лесная промышленность?

Более того. Тема северокорейских рабочих за рубежом обсуждалась на уровне ООН всего несколько недель назад, разумеется, с участием и американцев — как раз при подготовке резолюции 2270.

И тогда на уровне ООН было признано, что такие контракты должны быть отнесены к категории нормальной экономической деятельности. Ни запрета, ни тем более санкций. Напомним, США вместе со всеми проголосовали за резолюцию.

Аналитики в трех столицах сели выполнять свою работу — анализировать событийное окружение решения Обамы — и почти сразу же вырисовались контуры зарождающейся политической кампании, направленной вовсе не против Северной Кореи, а против Китая и России. Причем весьма избирательно.

Текст исполнительного распоряжения сформулирован таким образом, что исполнительные структуры США «имеют право», а не «обязаны» применить санкции к компаниям и корпорациям в Китае, России и Монголии, которые привлекают на работу работников из Северной Кореи. Имеют право по своему собственному выбору.

В то же время исполнительное распоряжение много сообщает о самих санкциях. Они будут распространены на любые активы и права собственности компаний в США. Любые, любых подразделений и филиалов — а не только тех, которые непосредственно нанимают работников из Северной Кореи.

При этом число таких работников, их должности, постоянный или временный характер носит их работа и, главное, был ли найм совершен в рамках межгосударственных отношений или это личный контракт — значения не имеет. То есть «не обязаны, но могут» и почти кого угодно из крупных мегакорпораций России и Китая — что «Газпром» с «Роснефтью», что «Синопек» или «Кофко». Где-то среди сотен тысяч работников каждой найдется хоть один северокорейский грузчик или тракторист…

По официальным данным, в России на разных работах легально заняты 50−55 тысяч северокорейских рабочих. Их использование имеет понятную экономическую мотивацию: только в Приморском крае вакантны более 70 тысяч рабочих мест в строительстве и сельском хозяйстве. Например, во время активного строительства объектов саммита АТЭС на стройках трудились 7 тысяч рабочих из Северной Кореи.

Правовой режим присутствия северокорейских рабочих регулируется соглашением между Правительством РФ и правительством КНДР от 31 августа 2007 года — пришедшим на смену межправительственным соглашениям еще 1970-х годов. Соглашение содержит новацию — для северокорейского режима просто революционную.

Зажатый дефицитом твердой валюты, Пхеньян позволил северокорейцам самостоятельно устраиваться не только в межгосударственные СП, а на любые российские предприятия, в том числе частные, где заработок выше, а контроль меньше.

Фискальную функцию власти Северной Кореи решили через «добровольные» сборы на нужды голодающих в КНДР — де-факто вмененный налог. Для Находки, например, он составляет 200 долларов в месяц, для Сахалина — 300 долларов. Все, что сверху, остается работнику.

Довольно высокая долговая нагрузка, но уж точно рыночная по своей природе — северокорейское государство не может проконтролировать, сколько зарабатывает его налогоплательщик на частном российском предприятии, и не пытается. Плати вмененный «добровольный» сбор, и тема долга перед Родиной закрыта.

Из всего это очевидно: северокорейский режим вовсе не душка, и преступлений в отношений собственных граждан совершает немало. Но уж точно Китай и Россия, привлекающие граждан КНДР в качестве работников, никакого отношения к этим преступлениям не имеют.

А раз так, то нужна агрессивная пропагандистская кампания — без нее сделать из Пекина и Москвы «соучастников преступлений» ну никак не получается.

Залпы этой пропагандистской кампании грохочут прямо сейчас.

Так, 9 марта австралийская Sidney morning herald выходит с передовицей под хлестким заголовком «Россия и Северная Корея причастны к преступлениям против человечества?». Из текста читатель выяснит, что «.два очень разных режима, северокорейский и российский, помогают друг другу торговать рабочей силой, и, по словам критиков, это очень похоже на торговлю людьми при государственной поддержке…». Хорошо, хоть «очень разных»…

Давайте посмотрим, кто эти самые критики.

Критиками, а точнее, единственным критиком, оказался Марзуки Дарусман, эксперт ООН по правам человека в Северной Корее. Он заявил, что «опасается за судьбу людей, которых могут насильственно репатриировать» и добавил, что «практика отправки рабочих за границу, где их подвергают эксплуатации, может составлять форму государственного порабощения людей, а в некоторых случаях это можно отнести к определенной категории преступлений против человечества…»

Тут два важных наблюдения.

Первое. Дарусман ни здесь, ни в каком другом своем тексте не обвинил ни Россию, ни Китай, ни даже КНДР. Он высказал опасение, что абстрактная практика привлечения иностранных рабочих абстрактно «может составлять» и ее «можно отнести». Эксперт по правам человека и обязан опасаться, функция у него такая. И второе — разница веса «эксперта ООН» и веса ООН — примерно такая же, какая между весом «посла доброй воли» и чрезвычайного и полномочного посла. ООН обсудила вопрос привлечения северокорейских трудовых ресурсов Россией и Китаем и вывела его за рамки санкций, признав законным и легальным. Но уж очень нужно для пропагандистской атаки было показать, что ООН как бы «передумала». А для этого и «эксперт ООН» сгодился.

Как вы уже догадались, сразу же последовал залп из нескольких десятков публикаций в США и Европе с примерно одинаковыми заголовками «ООН требует от России и Китая…» ‑ и ссылкой на единственную публикацию — в Sidney morning herald.

Но, бесспорно, мощнее всего выступило «Радио Свобода». Все же полвека пропагандистского опыта, олдскул…

В эфире 26 февраля: «Наш юрист работает на Дальнем Востоке, в Благовещенске Амурской области, где очень много бродячих корейцев (sic! — А.Ш.), которые сбежали с лесоповала, со строек, куда их привозят. … один ее подопечный, которого она не смогла уберечь, был выдан Северной Корее. Причем это делается почти без документов, их передают как потерянную вещь — возьмите, и все. Он был привязан к поезду, поезд пошел, что осталось — доставили на родину. Таков уровень дикости в этой стране…».

Это в России такой уровень дикости, согласно «Радио Свобода», если кто не вчитался.

И как же обойтись в пропагандистской антироссийской кампании без дотошных и, бесспорно, полностью независимых правозащитников.

«Хьюман трафик центр» 2 марта: «Россия, известная ранее главным образом как центр секс-торговли [людьми], сегодня импортирует северокорейских мужчин для работы в лесозаготовительных лагерях … Пытки работников лесозаготовительных является обычным явлением, … Питания в лагерях не хватает, … лесорубам дают ежедневно только три миски риса, разбавленного водой».

Весь этот трэш, собственно, ради одного слова, вроде бы второстепенного, — «импортирует». Ужасы лагерей лесозаготовки — если они подтвердятся — это ответственность северокорейских «бригадиров» и их кураторов из местных коррумпированных силовиков. К большой России не приклеишь. А вот «импортирует» — это термин государственной политики. И тут Россия как раз хорошо монтируется в картинку.

И, совершенно случайно, разумеется, на следующий день после выхода исполнительного распоряжения американского президента, солидная и бархатистая «Файненшл таймс» 17 марта включается в игру: «…Давление на Россию и Китай, с целью запретить импорт северокорейских рабочих, будет еще одной мощной мерой…».

Этот текст вовсе не разоблачительный. Обычная рутинная практика аналитика с одной стороны баррикады и пропагандиста с другой.

Скорее, он учебно-просветительский — настолько стерилен в своей незамутненности пример запуска очередной антироссийской (и антикитайской, к слову) кампании. На заметку тем, кто родился уже под действием санкций билля Джексона-Веника, плавно перетекших в санкции «списка Магницкого», плавно перетекших в санкции за «аннексию Крыма», с перекрытием санкциями за недостаточное принуждение ДНР и ЛНР к капитуляции.

Санкции возникают не потому, что Россия к ним дает повод. Они возникают потому, что очень удобны как система глобальной конкуренции — против России.

Просто русским это нужно всегда учитывать, как дождливую погоду марта в Нью-Йорке. И всего лишь стараться не забывать дома зонтик — полезнее, чем уговаривать облака.