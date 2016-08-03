Решение государственного секретаря США Джона Керри признать геноцидом действия ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) против христиан и других религиозных и этнических общин на Ближнем Востоке вызвало неоднозначную реакцию в среде ближневосточных христиан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что, выступая на брифинге 17 марта, госсекретарь заявил следующее: «По моему мнению, ДАИШ в районах, находящихся под его контролем, несет ответственность за геноцид в отношении езидов, христиан и мусульман-шиитов, а в некоторых случаях также против суннитов, курдов и других меньшинств. ДАИШ убивает христиан, потому что они христиане; езидов, потому что они езиды; шиитов, потому что они шииты. У меня нет сомнений, что если ДАИШ удастся установить так называемый халифат, он будет стремиться уничтожить все, что осталось от этнической и религиозной мозаики в когда-то процветающем регионе». Керри отметил, что, во-первых, США решительно поддерживают усилия по сбору, документированию и анализу «доказательства зверств» и сделают все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Во-вторых, Вашингтон намерен предпринять меры по освобождению оккупированной джихадистами территории «с прицелом на защиту меньшинств». В частности, речь идет об освобождении иракской провинции Ниневия и некоторых районов Сирии. «Для общин ставки в этой кампании экзистенциальные», — подчеркнул госсекретарь.

По данным церковных организаций, кризис на Ближнем Востоке привел к появлению почти пяти миллионов беженцев и семи миллионов внутренне перемещенных лиц. Часть из них осталась в регионе в соседних странах, часть отправилась в поисках лучшей доли в Европу и США. Некоторые беженцы говорят о том, что они не готовы вернуться на родину и намереваются интегрироваться в новое общество, которое их приютило. Однако хватает и тех, кто с надеждой следит за любыми попытками запустить полноценный мирный процесс дипломатического урегулирования, желая снова увидеть родные поселения и свои дома. Не в меньшей степени эта проблема интересует и церковных лидеров, которые остались на Ближнем Востоке. Они понимают, что рано или поздно наступит время для определения судьбы их христианских общин, какое место будет выделено им на новой карте региона в политической, экономической и социальной сферах. Горький исторический опыт подсказывает ближневосточным иереям и епископам, что их снова могут разыграть в своих интересах внешние силы, поэтому церковнослужители особенно внимательно следят за словами и делами мировых держав.

Объявленный Россией вывод военной группировки из Сирии дает ближневосточным христианам повод надеяться, что боевые действия уступают место мирным переговорам и дипломатическому урегулированию. Однако озвученное американским госсекретарем решение признать ДАИШ вселенским злом, творцами геноцида, воспринимается как обоснование для начала очередной фазы боевых операций, способное перерасти в новую войну. Сиро-католический архиепископ Эль-Хасака и Нисибин Жак Бехнан Хиндо усматривает за заявлением Керри «геополитическую операцию», направленную на удовлетворение «своих собственных интересов». В интервью ватиканскому информагентству Agenzia Fides монсеньор обратил внимание на то, что «признание геноцида фокусирует все внимание на ДАИШ, оставляя без внимания исторические и политические процессы, которые привели к созданию джихадистского монстра, начиная с войны против советских войск в Афганистане, в ходе которой оказывалась поддержка исламистским группировкам. Кто-то хочет стереть из памяти все непонятные факторы, которые привели к неожиданному и ненормальному возникновению ДАИШ. Между тем совсем недавно союзники США — Турция и Саудовская Аравия — пытались сделать все, чтобы боевики из фронта «Ан-Нусра» были признаны «умеренными повстанцами».

Об ответственности американцев за создание нестабильности в регионе говорят и в Ватикане. Главный редактор информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews отец Бернардо Червеллера подчеркивает, что международное расследование преступлений ДАИШ, к проведению которого призвал госсекретарь США, должно также ответить на вопрос, кто способствовал появлению и укреплению этой джихадистской организации. В своей редакционной колонке отец Бернардо указывает, что ни для кого не секрет, как на возникновение ДАИШ отразилось решение Вашингтона после вторжения в Ирак вывести за скобки любое участие в жизни страны функционеров правящей партии БААС. Маргинализация соратников Саддама Хусейна, включая судей, солдат и чиновников, создала благоприятную почву для зарождения движения джихадистов, которое получило подпитку со стороны изгнанных баасистов. Главный редактор AsiaNews также напоминает о роли союзников США — Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, подпитывавших экстремистов.

Американский конгрессмен Джефф Фортенберри, один из активных сторонников признания на официальном уровне геноцида религиозных общин, заявляет, что это решение создает потенциальные предпосылки — когда начнется процесс урегулирования на Ближнем Востоке — для повторной интеграции древних общин в местах проживания, чтобы они смогли «вносить свой вклад в некогда богатую палитру» региона. Проблема в том, что ближневосточные христиане не верят Вашингтону и с настороженностью относятся к его инициативам. Мелькитский патриарх Григорий III Лахам считает, что действия Керри «не отдают предпочтения христианам», напротив, делают только хуже, провоцируя «враждебность между группами: сунниты против шиитов, христиане против мусульман». Вмешательство Москвы показало неэффективность действий США, возможно, именно по этой причине, Вашингтон пытается вернуть себе доверие в глазах христиан, отмечает патриарх, вот только американцы избрали неправильный подход.

Вместе с тем, признавая, что в словах владыки есть много справедливого, сегодня следует думать о будущем, а не замыкаться в прошлом. Григорий III утверждает, что у «сирийской церкви есть много проектов» и они «благодарны тем, кто помогает нам возродить жизнь в стране». Вряд ли ближневосточные христиане своими силами, пусть и с помощью России, смогут восстановить экономику, добиться окончательного политического примирения, вернуть домой беженцев, обеспечить безопасность. Здесь потребуется общая работа в союзе с широкой международной коалицией, в том числе с участием США. Но и от Вашингтона представители религиозных и этнических общин, даже если они считаются союзниками президента Асада, вправе рассчитывать на более широкое представительство в переговорном процессе.