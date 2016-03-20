



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

«Эрдоган не может приехать, он летит к нему»

После двух переносов визита турецкого президента в Баку его азербайджанский визави сделал «большой жест», пишет Yeni Musavat. Два дня после теракта, 15 марта Ильхам Алиев прибыл в турецкую столицу на Совет стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. Осудив теракты в Анкаре, Алиев заявляет: «Мы рядом с турецким народом. Наше единство вечно, непоколебимо. Уже 25 лет Азербайджан и Турция поддерживают друг друга. Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами». В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган отмечает, что Азербайджан «еще раз доказал свое братское отношение к Турции«, пообещав поддержать его в карабахском вопросе, передает APA.

Кроме декларативной части, подписаны шесть документов, в том числе по техническому сотрудничеству и кооперации минюстов и МВД. В центре внимания бакинских медиа был все же протокол «об обмене военного/гражданского состава с социальной и культурной целью». По мнению турецкого военного эксперта Джасура Сумеринли, «речь может идти о взаимном обмене военнослужащими высокого ранга», а «документ назвали с осторожностью, чтобы не вызывать раздражение у ряда стран».

Азербайджан долгое время скрывал от НАТО коррупцию в ВС, считает Сумеринли, однако низкие цены на нефть заставляют Баку рационализировать госбюджет. Турецкие военные поспособствуют планированию бюджета, боевой подготовке и обеспечению тыла. «Высокопоставленные турецкие офицеры ВС Турции могут получить высокие должности в Минобороны Азербайджана», — передает его слова Minval.az.

После подписания соглашения некоторые, в основном оппозиционные, СМИ заговорили о полноценном военном альянсе двух стран, а Musavat разразился тирадой «о панике агрессора Армении и ее главного союзника России«. Но министерство обороны АР дает понять, что речь идет только об обмене опытом и обучении. «Мнение о том, что высокопоставленные офицеры Азербайджана и Турции будут на взаимной основе служить в военных структурах обеих стран, абсолютно ошибочно», заявила пресс-служба ведомства информагентству Trend.az.

Освобождение политзаключенных — «новый виток« в отношениях с Западом

17 марта Azertagпередало о том, что Алиев подписал указ о помиловании 137 человек, в том числе 14 политзаключенных. Оппозиционеры поддерживают жест «доброй воли« президента, рассчитывая на освобождение и других активистов, как Хадиджа Исмайлова, Интигам Алиев и Ильгар Мамедов. Такую же позицию озвучили США, ЕС, Великобритания и международные правозащитные организации. Последний визит представителей Еврокомиссии во главе с Верховным представителем ЕС по внешней политики Федерикой Могерини не прошел даром.

«В последние месяцы наблюдалось заметное потепление в отношениях Азербайджана с Западом, в связи с чем ожидалось, что это окажет положительное влияние на проблему политзаключенных.Поддержка Западом Азербайджана на мероприятии, посвященном проектам TAP и TANAP, визиты официального представителя Госдепа США, президента ПАСЕ и верховного представителя ЕС …> указывают на то, что в отношениях азербайджанских властей с Западом начался новый виток», — пишет Musavat.

В декабре 2015 года бакинские СМИ во главе с Эйнуллой Фатуллаевым буквально паниковали из-за возможных санкций США на Азербайджан. С учетом активизации критики прав человека, начиная американским Конгрессом, немецким Бундестагом и заканчивая ПАСЕ и правозащитниками, Баку был на грани политической изоляции Запада. Cebhe.infoсо ссылкой на финскую гражданскую ассамблею пишет о том, что отныне США снимают с повестки дня санкции против Азербайджана. «Долгое время не было такой большой амнистии. Поэтому не будут введены санкции против Азербайджана», — говорит Арзу Абдуллаева.

Реакция на вывод ВКС из Сирии: «Россия совершает жест доброй воли»

Авторитетные бакинские СМИ не оставили без внимания частичный вывод ВКС из Сирии, принимая во внимание трения России и Турции — союзника Азербайджана. Haqqin.az, пытаясь разобраться в причинах действий Москвы, нашел этому три причины. Основная среди них — вклад президента России Владимира Путина в мирные переговоры в Женеве. «Создается впечатление, что решение российского руководства о выводе части войск сделано преднамеренно в день начала очередного раунда переговоров в Женеве. Россия, таким образом, совершает жест доброй воли, показывая, что не намерена добиваться своего военным путем. Турция и Евросоюз уже неоднократно обвиняли Москву в том, что своими бомбардировками она увеличивает поток беженцев из Сирии за границу. Своим заявлением Путин пытается выбить из рук Эрдогана и Меркель этот козырь», — пишет сирийский аналитик бакинского информагентства Омар Бессам.

Основным мотивом, по мнению Бессама, явилась попытка направить позицию Башара Асада в компромиссное русло на женевских мирных переговорах: «Вступив в войну против вооруженной оппозиции на стороне Б. Асада, Россия, кажется, не до конца проговорила механизмы взаимодействия с сирийской стороной. Официальный Дамаск, по мнению Москвы, ведет себя слишком самостоятельно без оглядки на ближайшего союзника и спасителя».

У Haqqin.azесть и фундаментальное объяснение. Ход Кремля — «знак в адрес Ирана», также заявившего о выводе частей КСИР из Сирии. «Москва недвусмысленно намекает иранским партнерам по коалиции, что Сирия для них не менее, а то и более важна, чем для России, и принимать участие в операциях на земле можно бы и более активно». Также указывается на то, что Тегеран не разделяет российские инициативы о сокращению добычи нефти.

Прочен ли союз России и Ирана?

Выход Ирана из-под санкций и закрепление России на Ближнем Востоке реабилитирует внимание Баку к ирано-российским отношениям. Внутри‑ и внешнеполитические проблемы Турции и ее возможное ослабление на Кавказе только усилят этот интерес. Haqqin.azсчитает, что интересы Тегерана и Москвы «расходятся как в море корабли«. Портал приводит слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что «Иран тормозит осуществление контрактов с Россией по строительству ТЭС в Бендер-Аббасе и электрификации железной дороги на участке Гармсар — Инче — Борун, выдвигая новые условия по ценам». Вдобавок к этому повторяется вышеуказанный тезис о неготовности Ирана сокращать производство нефти, пока он не увеличит объемы до 4 млн баррелей в день.

Автор статьи Игорь Панкратенко считает, что высокие коммерческие требования Тегерана связаны с позицией Москвы до снятия санкций. «Иран, испытывающий дефицит энергообеспечения, готов был в тот период и заплатить запрашиваемую Россией цену Однако Россия всячески притормаживала, если не сказать откровеннее — саботировала и энергетический, и железнодорожный проекты, опасаясь, что (это)вызовет негативную реакцию Вашингтона«. Но после ядерной сделки «у Тегерана появился выбор«в лице Европы и Китая и «возможность поиграть на снижение цены».

Аналитик указывает на «незнание (Россией — Ф.М.) специфики и особенностей иранского рынка» по сравнению с турецким, английским и немецким бизнесом: «Если дипломаты в западных столицах не гнушаются читать местным предпринимателям лекции об особенностях ведения дел в Иране — то российские «птенцы гнезда Лаврова» об этом даже и не задумываются».

Панкратенко завершает анализ «печальным итогом» для России. «Никаких преференций на иранском рынке Москва не получит — иранцы продолжат «отжимать» цены. Если добавить к этому нарастающие политические противоречия — в отношении головокружительных кульбитов российской внешней политики в Сирии, в отношении наметившегося диалога Тегерана и Анкары, и многого другого — то перспективы ирано-российских отношений начинают выглядеть совершенно не так, как пытаются представить их российские официальные лица. За непостоянство, виляния, стремление усидеть на нескольких стульях разом — всегда приходится платить«, — пишет автор.

Возможно, беспристрастные аналитики развеют скоропалительные заключения о «расколе» между Ираном и Россией. Но для затравки отметим, что значительная часть российской политической элиты никогда и не строила иллюзий об извечном союзе с Ираном. А вот выводы о стремлении «усидеть на нескольких стульях« смахивают на попытку Haqqin.azсвалить внешнеполитические дилеммы своих кураторов на Россию.