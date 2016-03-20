



stanradar.com Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Например, оказывается, что российские войска якобы покинули Сирию из-за непомерных расходов, Россия «сливает» Асада и умышленно экспортирует беженцев в Европу. Хотя достоверность подобных «фактов» и утверждений сомнительна, они хорошо вписываются в общую западную картину мира, насаждаемую западными медиа.

Беженцев в Европу завозят из России

Есть документальные подтверждения того, что Россия экспортирует беженцев в Европу, заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. По его словам, русские привозят беженцев в Европейский Союз, например, по воздуху, в то время как ЕС стремится закрыть для беженцев так называемый «южнобалканский маршрут» и договориться с Турцией о возвращении нелегальных мигрантов, передает интернет-издание Aktuálně.

Еще в прошлом году мигранты проторили северный маршрут через территорию России и скандинавских стран. В прошлом году, например, в Норвегию по северному маршруту попали более 5,5 тысяч беженцев, отмечает СМИ.

По словам издания, о роли России в незаконном ввозе мигрантов в Евросоюз в прошлом неоднократно упоминали также министр обороны Чехии Мартин Стропницкий и австрийский Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

«Все больше и больше беженцев прибывает в Европу из России. И это является тревожным политическим сигналом. В любом случае это происходит не случайно именно в то время, когда ЕС находится под давлением», — цитирует Aktuálně австрийского политика.

«Русские очень активны в том, чтобы задействовать для транспортировки беженцев с юга все виды северных маршрутов, в том числе воздушных. Наши славянские братья стремятся обеспечить нас максимальным количеством беженцев», — заявил глава чешского МИДа в интервью экономической газете Hospodářské noviny.

У русских новые ракеты!

Россия приступила к испытаниям гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», которые должны поступить на вооружение российских военных кораблей, сообщили высокопоставленные представители военно-промышленного комплекса, сообщает газета Deník.

По словам издания, эти ракеты должны быть в пять-шесть раз быстрее скорости звука. Ракетами «Циркон» предполагается вооружить новейшие российские многоцелевые атомные подводные лодки пятого поколения. Ранее также появились сообщения о том, что новые гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение атомного ракетного крейсера «Петр Великий» во время модернизации в 2019—2022 годах.

Тактико-технические характеристики ракеты «Циркон» пока держатся в секрете. Пока известно лишь, что дальность их действия может достигать 400 километров, отмечает Deník.

Русские уходят из Сирии

Сирию покинула первая группа российских военных самолетов СУ-34, которые с осени прошлого года участвовали там в боевых действиях. Частичный вывод российских войск начался в прошлый понедельник по приказу верховного главнокомандующего — президента России Владимира Путина. Россия намерена вернуть большую часть своих военно-воздушных сил, дислоцированных в Сирии. Всего в стране на двух базах останутся от 800 до 1000 российских военных, чтобы обеспечить разведывательные полеты, а также системы противовоздушной обороны. Впрочем, Министерство обороны России утверждает, что авиационная группировка в Сирии намерена продолжить воздушные налеты на объекты террористов. В Сирии также останутся и военные специалисты, которые выступают в качестве советников сирийской армии, передает газета Týden.

Cирия влетала России в копеечку

После пяти месяцев боевых действий на территории Сирии Россия выводит свой контингент. Операция российских войск в Сирии стоила федеральному бюджету в кругленькую сумму примерно в 12 миллиардов чешских крон (около 33 миллиарда рублей — прим. ИА REGNUM ), объявил в четверг Владимир Путин. Он также добавил, что оценивает миссию в Сирии как успешную, добавив, что она в любой момент всего за несколько часов может быть продолжена, сообщает интернет-портал iDNES.

Путин оставит в Сирии С-400

По словам Путина, сирийская армия сейчас укрепляется, а Москва будет продолжать оказывать ей поддержку, как финансово, так и в получении разведывательной информации. Российский президент также выразил надежду, что в ближайшее время город с множеством древних памятников Пальмира, который с мая прошлого года находится под контролем боевиков «Исламского государства» вернется обратно в руки сирийцев. Кроме того, Путин сказал, что Россия оставит в Сирии современные системы противовоздушной обороны С-400, которые будут использоваться против тех, кто станет угрожать оставшимся российским войскам и их союзникам, добавляет СМИ.

Лондон усомнился в честности русских

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд сравнил действия русских в этой ситуации с мужем, который наконец перестал бить свою жену. Более того, глава британской дипломатии также выразил сомнение в том, что Россия на самом деле собирается вывести войска из Сирии, передает iDNES.

«Россия в прошлом уже заявляла о выводе своих войск с Украины, а потом оказалось, что это была всего лишь ротация подразделений», — цитирует Хэммонда издание.

Россия сдает Асада?

Выводя войска из Сирии, Россия оставляет президента Башара Асада. Отставка Асада является одним из основных требований сирийской оппозиции, пишет экономическая газета E15.

Однако, добавляет издание, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, начало вывода российских войск было заранее оговорено и согласовано с президентом Сирии Башаром Асадом по телефону. Темой разговора была также дальнейшая судьба сирийского президента.

«Наши сирийские партнеры были проинформированы обо всем, что сказал президент, все было заранее согласовано с президентом Асадом», — цитирует E15 пресс-секретаря российского лидера.

Россия уничтожает сирийскую оппозицию

Как утверждает российский министр обороны Сергей Шойгу, за время операции в Сирии российские войска ликвидировали свыше двух тысяч «бандитов» из России, в том числе 17 полевых командиров. С 30 сентября российская авиация осуществила более девяти тысяч боевых вылетов и нанесла удары высокоточным оружием на расстоянии более полутора тысяч километров. С самого начала воздушных налетов россияне утверждали, что целями их атак являются объекты «Исламского государства», но западные страны подвергли Россию критике за борьбу с так называемой умеренной оппозицией, так как Москва считает террористами многих оппозиционеров, борющихся с режимом Асада, добавляет газета.