На фоне общего сокращения продаж новых автомобилей вторичный рынок растёт, причём первые с декабря 2014 года. В феврале 2016 объём продаж подержанных легковушек в России увеличился на 11%, сообщает «Автостат». В 2015 году в разгар кризиса вторичка тоже чувствовала себя намного лучше — падение составило 19%, в то время как рынок новых автомобилей просел более чем на треть. Курсовая разница и нестабильность экономики за год серьезно изменили положение рынка. Большинство автомобильных марок с конца 2014 по сегодняшний день повышают цены на многие модели — чуть более чем за год средний рост цен составил 30%. В связи с этим значительно упал спрос — рост цен при сохранившемся уровне дохода сделали население неспособным к покупке товаров. На вторичке, ориентирующейся по прайс-листам дилеров, ценник тоже вырос, но только на 15%, что, естественно, перетянуло покупателей с рынка новых авто. Но раньше, в том же 2009 году на подержанные машины со стороны дилеров не делалось основного упора и услуги «трейд-ин» были слабо востребованы. Это происходило из-за того, что дилеры, стремясь заработать, предлагали завышенную цену, далекую от рыночной, но сейчас ситуация начала меняться.

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«Дилеры и дистрибьюторы увидели в сегменте подержанных автомобилей одну из антикризисных возможностей. Сейчас активно развиваются специальные программы производителей по продаже автомобилей с пробегом, предусматривающие диагностику и расширенную гарантию на автомобиль», — так комментирует ситуацию на рынке ведущий аналитик агентства «Автостат»Алексей Муханов. Также кстати пришлись и меры господдержки автопрома, предполагающие скидку на новый автомобиль при сдаче старого в «трейд-ин». По мнению Муханова, в целом ситуация сейчас развивается в нужном направлении: заинтересованность продавцов и возрастающая конкуренция приведут к тому, что цены на покупку и продажу подержанных автомобилей у дилера приблизятся к среднерыночной.

Но тем не менее через дилеров реализуется только 10% от общего числа продаж подержанных автомобилей в России. Пока стоимость машин все же не достигла среднерыночной, покупатели выбирают более бюджетный вариант — покупку с рук, потому что дилер так или иначе продает дороже, так как плюсует цену за собственные услуги. К тому же покупки с рук не исключают возможности поторговаться и приобрести товар по ещё более низкой цене. Разве что вопрос в том, насколько надежны такие приобретения.

С точки зрения покупки надежнее, когда машина проверяется дилером и есть какой-либо бюллетень технического осмотра. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Сергей Баранов. «Когда покупатель ищет машину с пробегом, в любом случае приходится смотреть несколько вариантов, а загонять каждую из них на диагностику слишком дорого. У дилера же автомобили все проверенные, но в этом случае цена на саму машину выше, так как свой процент берет дилер», — считает эксперт.

Также переходу на продажи подержанных авто у дилера может сыграть и то, что если раньше была популярна практика перегона импортных машин из-за границы для перепродажи внутри страны, то сейчас система действует в обратную сторону. Российские автомобили стали одними из самых дешевых в мире в связи с курсовой разницей, и теперь машины покупают в России и перепродают в странах ближнего зарубежья по более высокой стоимости. Поэтому продажи подержанных авто из-за границы уже не столь выгодны как для покупателя, так и для продавца-перекупщика, и необходимость в более цивилизованном рынке вторичных авто делает вполне обоснованным переход на покупку подержанных автомобилей у дилеров.

«Спрос на качественные машины с пробегом, проверенные и подготовленные официальными дилерами, растет, подчас опережая предложение. Сегодня мы видим, как быстро формируется цивилизованный рынок автомобилей с пробегом. В столице, например, сделки «из рук в руки» в сегменте «молодых» автомобилей с пробегом становятся маргинальным явлением», — отмечает директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish ГК «Рольф» Алексей Баринов. По его словам, найти покупателя становится все сложнее, продавцы вынуждены демпинговать, чтобы сбыть автомобиль. Поэтому сегодня дилер может при выкупе качественного автомобиля предложить за него вполне адекватную рынку цену.

Что касается продаж вторичных авто у дилера «Рольф», 2016 году компания собирается добиться соотношения в продажах новых автомобилей и автомобилей с пробегом на уровне 60:40, а на некоторых локациях — 50:50. Как заявил Баринов, за счет повышения продаж автомобилей с пробегом. Стратегическая задача на среднесрочную перспективу — добиться соотношения один к двум в пользу автомобилей с пробегом.

Также Алексей Баринов сообщил, что сейчас в финальной стадии находится процесс создания базы автомобилей с пробегом, над которой работает ассоциация «Российские автомобильные дилеры». С появлением прозрачной истории автомобилей с пробегом в руках дилерского сообщества проведение сделки у дилера станет еще более предпочтительной и удобной по сравнению с куплей-продажей по схеме из рук в руки. Из-за низкой юридической грамотности населения покупатели нередко оказываются жертвами мошенников, а сотрудничество с дилерами минимизирует риски и сделает вторичный рынок цивилизованным и безопасным.

Если такая же ценовая разница между рынком новых автомобилей и продержанных сохранится, то вероятнее всего, многие дилеры сделают ставку именно на вторичку, следуя за интересами потребителей. Но так или иначе вторичный рынок напрямую зависит от объемов продаж новых машин, и при сокращении реализации новых авто, вторичный рынок автоматически будет сокращаться. Сегодня государство активно работает над стимулированием спроса на новые автомобили, так как от этого напрямую зависит работа производств. Сейчас автомобильные предприятия загружены только на 40%, и из-за низкого спроса заводы вынуждены уменьшать объёмы производств, а также значительно сокращать число рабочих мест. Увеличение продаж подержанных авто сможет спасти от кризиса дилеров, но не исключено, что такая перестройка рынка усугубит низкий спрос на новые машины.