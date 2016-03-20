



минобрнауки.рф Севастопольский рейд

Продолжается полемика вокруг темы вывода российских войск из Сирии, журналисты и аналитики говорят о том, что Россия снова обыграла США и сделала ход конем. Итальянские бизнесмены снова затаили надежду с вопросом: «Ну, а теперь что еще нужно, чтобы сняли, наконец, санкции?»… Ответ пришел в заявлении Могерини по поводу второй годовщины присоединения Крыма к России: санкциям быть, пока Россия не начнет полностью соблюдать соглашения Минска и не вернет чужие территории.

«Через два года после незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз сохраняет свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. «Мы не признаем и продолжаем осуждать это нарушение международного права, которое является прямым вызовом международной безопасности, с серьезными международно-правовыми последствиями, мы защищаем единство и суверенитет всех государств». Так ЕС заявил на развалинах уничтоженных при его прямом участии Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, нисколько не боясь своего лицемерия.

Европейский союз, сказала Ф. Могерини, сохраняет свою приверженность в полной мере и будет продолжать свою политику непризнания, в том числе путем ограничительных мер. ЕС вновь обращается к государствам-членам ООН рассмотреть аналогичные меры для непризнания аннексии Крыма в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Федерика Могерини выразила свою глубокую озабоченность по поводу военного развертывания и ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове, в том числе: «отрицание свободы выражения мнений, мирных собраний, религии и убеждений, а также преследование лиц, принадлежащих к меньшинствам, в частности, крымских татар». Особенно тревожным фактом, по ее мнению, является представление запроса о запрете деятельности Меджлиса, «органа самоуправления» крымских татар: «Россия признала этот орган экстремистской организацией». ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека и других обязательств по международному праву. ЕС требует тщательного расследования всех рассматриваемых дел о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и убийства.

East Joural пишет о документе, опубликованном 23 февраля 2015 года украинским парламентом, который говорит о том, что Крым Украина «сдала» по рекомендации США (речь идет о публикации стенограммы заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года — прим. ИА REGNUM). «На следующий день после российского вторжения в Крым, полуостров был оставлен на произвол судьбы, потому что так захотели Соединенные Штаты, а еще потому, что украинские солдаты были готовы дезертировать и идти к врагу».

«В эти часы на первый план выходит фигура временно исполняющего обязанности президента Турчинова, который был готов объявить состояние войны и бороться против захватчиков. Его позиция вызвала озабоченность министров, Украина не могла выдержать столкновения с русскими. «Мы не готовы к полномасштабной войне, — сказал министр обороны Украины. — Нам нужно время. Нам нужна помощь. Нам нужна поддержка всего мира, у нас нет армии. Мы можем мобилизовать только 5000 человек, в то время как Россия ведет 38 тысяч солдат к восточной границе, в комплекте с воздушной и военно-морской поддержкой. И это не демонстрация силы, Россия готовит вторжение».

Издание пишет о том, что войну с Россией Украина не могла выиграть без поддержки Запада. Мало того, революция опиралась на хрупкий фундамент, и война привела бы к падению нового режима и восстановлению пророссийской власти, а быстрый захват Крыма произошел потому, что жители его «уже давно были под российской пропагандой».

«Умирать за Крым, а затем? Нет, это того не стоило. Тем более, что Крым всегда был прорусским. Жителей Крыма бомбардировала российская пропаганда, которая готовила их годами к этому событию (так в оригинале — ИА REGNUM). Правительство России фактически подготовило почву к захвату не только дестабилизирующими политическими маневрами, но и поставками российских паспортов русскоязычным жителям полуострова (паспорта были доставлены в Крым только после его присоединения к России — ИА REGNUM).

В те дни американские военные корабли в Черном море отошли на безопасные позиции, и это был явный признак позиции США по этому вопросу. Сообщение США было ясно: отказаться от крымских русских, иначе Киев останется один на один против Москвы. Ни одна европейская страна не протянула руку новому украинскому правительству. Глава комитета безопасности Наливайченко заявил: «Американцы и немцы в один голос через их разведку просят нас не реагировать на вторжение, чтобы предотвратить полномасштабную войну».

Affari italiani в статье «Москва уходит из Сирии, близок конец европейских санкций» обвиняет ЕС в двойных стандартах, так как ЕС сотрудничает с Москвой только там, где ему выгодно.

«За решением России выйти из Сирии может крыться молчаливое соглашение между Брюсселем и Москвой. На столе — санкции, которые ЕС ввел против России после ее вторжения в Крым. «Решение России начать вывод своих сил в Сирии может быть прелюдией к постепенной отмене западных санкций», — говорят дипломатические источники в Брюсселе. В любом случае, после того заявления Россия подтвердила свою ключевую роль на международной арене».

Против автоматического продления санкций высказалось также итальянское правительство. Санкции против России из-за украинского вопроса должны быть «инструментом, чтобы оказать давление ради реализации соглашений». На самом деле, по словам министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони, нельзя с уверенностью сказать об обновлении санкций. По его словам, в первую очередь Франция и Германия должны сделать выводы о выполнении соглашений, подписанных в Минске.

Той же линии придерживается и Брюссель. «Европейский союз и Россия будут поддерживать двусторонние отношения там, где это необходимо», — заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности ЕС Федерика Могерини после окончания рабочей сессии. «Из выступления Могерини ясно, что возникла необходимость «выборочной» работы с Россией. ЕС, по сути, согласен продолжать работать с Москвой по таким вопросам, как Сирия и Северная Корея, и там, где у ЕС присутствует свой интерес», — подчеркивает Affariitaliani.

Своим решением о выводе войск Владимир Путин удивил многих участников и наблюдателей войны в Сирии. Но на Западе все же подчеркивают, что расстояние между словами и реальностью еще предстоит оценить. «Еще слишком рано говорить о победе над террористами. Военно-воздушные силы России продолжат свои воздушные удары по террористическим объектам. Особенно если учесть, что до сих пор Россия, по сути, считала «террористами» всех сирийских повстанцев, которые борются с режимом Асада», — заявил Клаудио Нери, директор Итальянского института стратегических исследований в интервью журналу о геополитике Linkiesta.it

«Если и правда, что среди аналитиков никто не ожидал такого хода от России, в равной степени верно то, что в течение некоторого времени ведутся тайные переговоры между Америкой и Россией, возможно, американцы уже были в курсе такого шага», — предупредил профессор Нери. «Думаю, Путина толкнули на такой шаг это экономические проблемы (военная операция является дорогостоящим мероприятием, а казна Москвы не в оптимальных условиях) и технические проблемы (Сирия находится на «заднем дворе» России, военные действия так далеко от дома создают проблемы человеческих ресурсов и материалов в российской армии».

«С другой стороны, идет постоянная дипломатическая игра. С объявлением о выходе Москвы дает сигнал о мире всем сторонам, участвующим в мирных переговорах. Россия снова выходит на первый план, чтобы создать базу для возможного соглашения — объявление об отзыве войск является функциональным для политического диалога с США, с другой стороны, всегда можно передумать, — продолжает профессор. — Теперь Москва может стоять у окна и наблюдать за реакцией различных региональных и международных субъектов, участвующих в сирийском конфликте».

«С этой интервенцией в Сирии Путин, безусловно, окончательно вернулся в международную дипломатическую игру, заставляя американцев рассматривать его в качестве основного игрока, который сам вытянул себя из трясины, в которой оказался после аннексии Крыма», — подводит итоги Клаудио Нери.

Газета Panorama считает, что России рано говорить о том, что она достигла своих целей в Сирии. «Вероятно, Путин решил выйти из сирийской истории до того, как она превратиться в ловушку. До того, как борьба против ИГ обязала бы его ввести сухопутные войска. Он мудро решил избежать этого, подобно своему сопернику Обаме, которого западные наблюдатели, так любящие Кремль, считают трусливым. Но мы действительно уверены, что Путин в Сирии достиг своих целей, которые были так громко объявлены в Кремле? Первая цель была достигнута — спасение Башара Асада и его режима. В этом нет никаких сомнений. В сентябре правительственная армия была на грани поражения, сегодня же при решающей поддержке и бомбардировках русских, при поддержке иракского шиитского ополчения, Ирана, и даже курдов Сирии, все в куче в этом необычном союзе с соседней православной страной, Асад, безусловно, чувствует себя безопаснее. Конечно, среди целей Путина было свести к минимуму потери среди гражданского населения. Этого не произошло, только 2000 смертей из-за русских бомбардировок, не говоря уже о беженцах. Потом была цель истребить ИГ и исламский экстремизм и терроризм в целом. Этого тоже Россия не добилась. Вместо этого Путин подпортил отношения с Турцией. Путин и Эрдоган, которых объединяла нетерпимость ко всему либеральному в их странах (например, свободная пресса), ушли в опасную почти вооруженную конфронтацию, особенно после того, как турки сбили российский самолет на границе между Сирией и Турцией. Теперь стало ясно, что сирийские курды, фактически союзники России, Ирана и других шиитских боевиков, работают, чтобы создать независимые территориальные анклавы на границе с Турцией».

«Пожалуй, реальная цель, которую ставил перед собой и достиг Путин — при смеси обиды и чувства мести за его Россию, которая оказалась в ряду вторичных держав мира — почувствовать себя героем, сесть за один стол переговоров с Соединенными Штатами, ведь он чувствовал себя униженным после расширения НАТО в страны Варшавского договора; Путин хотел и смог восстановить роль надежного партнера после инцидента с Украиной и Крымом».

Пожалуй, впервые, одна из первых газет страны — Corriere Della Sera, написала о том, что Башар Асад, вероятнее всего, был прав. И что при внимательном рассмотрении гражданская война в Сирии не является такой уже простой, где государство борется с оппозицией.

«Можно даже представить себе, что кровопролитная война за последние несколько лет, которая стоила жизни 300 000 человек и миллионов мигрантов, может закончиться. Москва теперь гораздо сильнее в регионе: президент Владимир Путин продемонстрировал себя как настоящий государственный деятель, проницательный как в военном, так и в политическом плане; президент Сирии Асад был более осмотрительным, чем его представляли себе противники. Однако на Ближнем Востоке все еще продолжается большая путаница, подпитываемая прессой и официальными высказываниями, описание ситуации лишено фактов и достоверного анализа».

Издание подчеркивает, что сирийский президент стал заложником. «Сирийская весна» началась пять лет назад, она быстро стала предлогом смертельного противостояния между суннитским большинством и меньшинством алавитов. «Башар, с полной и тяжелой ответственностью, которую несет глава государства, одобрил, скорее всего по слабости или неадекватности, решения своих сотрудников. Он не мог поступить иначе, под страхом смерти. Клан алавитов можно сравнить с безжалостным кланом мафии. Мир реагировал с возмущением к атакам режима против повстанцев, но есть сомнения в том, что кровавая игра стала фальсифицированной, достаточно увидеть фотографии и видео, однако, на Западе об этом мало говорят».

Однако одна из главных газет страны не может полностью признать свои ошибки, поэтому заканчивается статья выводом о том, что за войной в Сирии стояли третьи заинтересованные лица, а именно Россия и США.

«Великие державы дергают за ниточки в Сирии. Россия, которая не может позволить себе потерять свою единственную базу на Ближнем Востоке, не потеряла возможность заполнить пустоту, оставленную американцами. Соединенные Штаты, которым было не жаль оставлять грязную работу Москве. ИГИЛ, созданный суннитскими экстремистами и финансируемый также за счет Саудовской Аравии и Катара, начал свои смертельные наступления, в то время как администрация Обамы, в согласии с Путиным, нажимала, чтобы закрыть иранское досье. Итак, война, за которой стояли третьи лица, в конце концов может закончиться миром, если будет превалировать соглашение между Россией и США, и почти наверняка спасут Асада. Который, при близком изучении ситуации, был прав. Поняв пределы и возможности самой большой игры на Ближнем Востоке, он решил обратиться за помощью к Москве и не прогадал».