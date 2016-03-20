



kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

«По правде сказать, военные аналитики даже не предполагали, что Путин может скомандовать своим войскам «отбой» прямо сейчас, — констатирует Guardian. — Цель вторжения России в Сирию (именно «вторжения», прим. — ИА REGNUM) ни в коем случае нельзя считать достигнутой. Хотя русский лидер и говорил о том, что вводит войска «для борьбы с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM), есть основания думать, что он все-таки хотел добиться там победы, это как раз ему сделать и не удалось: ИГ никуда не исчезло. Действия главы Кремля говорят только о том, что он не хотел увязнуть в Сирии, как СССР в Афганистане, и это у него получилось.

Есть и еще один нюанс: в самой российской армии к участию в сирийской кампании отношение довольно прохладное. Длительное пребывание за пределами страны и растущие потери могут вызвать недовольство».

«Заявление Путина надо воспринимать всерьез, — утверждает газета. — Хотя бы потому, что анализ карты бомбардировок, проведенных Россией, показывает, что Путин приходил не за ИГ, а поддержать Асада. Но и помощь режиму была не основной задачей — главное, что хотела сказать Москва своими действиями в Сирии, — это показать Западу, что ему вновь придется иметь дело с Россией, которую он попытался было «забанить» после начала украинского кризиса».

«Женевские переговоры по Сирии все-таки начались. Под объявление Путиным о выводе войск, под взрывы бомб, нарушающие тишину перемирия, длящегося уже семнадцать дней, но все-таки продолжающегося, — пишет Times. — Чем они завершатся? Весьма высока вероятность, что признанием невозможности существования Сирии как целостного государства. В тех границах, что у нее были раньше. В случае, если Асад не передаст власть легитимному правительству, страна будет разделена на протектораты. Один из них — российский, управляемый алавитами, будет создан в Латакии. Другой — суннитское государство — появится в центре бывшей страны, а на севере образуется независимый Курдистан.

Расчленение Сирии может создать неприятный прецедент, который послужит многим хрупким государствам Ближнего Востока прогнозом на их будущее. Путин обещает интенсифицировать усилия России по установлению мира в регионе. Запад ему верит все меньше, но работать с Москвой Западу все-таки придется, поскольку Кремль уходить с Ближнего Востока не собирается и позиции свои здесь укрепил».

«Путин сначала спас Асада, а затем оставил его без своей помощи, — размышляет Financial Times. — Вывод войск — это форма оказания давления на сирийского главу, подчеркивание значимости Кремля и демонстрация всем ответа на вопрос, кто правит бал в регионе. Путин вернет в Сирию нужное количество войск моментально, как только Асад поймет, что сам он ничего не добьется и ему следует слушаться своего могущественного союзника.

Сам по себе вывод войск — это не мир. Женевские переговорщики, решающие судьбу Сирии, по-разному видят ее будущее, и потому каждый тянет одеяло на себя.

Путину известно, что Сирия никогда не будет больше управляться как единая страна, хотя, может быть, и останется в старых границах. Лидера России интересует прежде всего Латакия, где находятся его военные базы, а остальные территории его волнуют меньше».

«Несмотря на то, что активизировавшаяся война на Ближнем Востоке рассорила Россию и Запад, именно она же позволила пробиться к свету первым росткам улучшения отношений. И совместное решение Москвы и Вашингтона о начале мирных переговоров по Сирии — тому подтверждение, — уверена Independent. — Запад увидел, что без России у него ничего не получится, что ее нельзя изолировать, как бы ему этого ни хотелось. Европа, стоящая лицом к лицу с глобальной угрозой терроризма, нуждается, прежде всего, в сотрудничестве. В том числе и с русскими.

Россия, зажатая в тисках кризиса, от улучшения общеевропейской атмосферы выиграет больше всех, это несомненно. Конечно, на ее экономике негативно сказались и падение нефтяных цен, и санкции. Но в большей степени причиной ее кризиса является спад промышленного производства, то есть то, что Москва может устранить самостоятельно и без помощи извне. Единственное, чего России не хватает — это демократии. И как только там поймут, что модель, при которой все решения завязаны на одного-единственного человека, не работает, так сразу станут заметны улучшения в жизни».

«Интеллектуальный таблоид» (как он сам себя называет) Mirror вслед за американским сенатором Маккейном обнаруживает в британских потугах на выход из Евросоюза «руку Москвы»: «Партнерство Великобритании и США — это важнейший фактор, обеспечивающий безопасность и процветание Европе и Штатам, — цитирует издание заокеанского политика. — Решение страны остаться в ЕС пошлет сильнейший сигнал Владимиру Путину, что ему не удалось создать трещины в единстве стран Старого Света. Ему придется противостоять мощному кулаку демократической Европы, которая будет продолжать оказывать давление на Москву санкциями и поддерживать Украину и бороться с кризисом беженцев, питаемым Владимиром Путиным. НАТО и ЕС — два весомых козыря в борьбе с имперскими замашками российского президента».

Больше свою озабоченность исходом предстоящего референдума британские СМИ на минувшей неделе ничем и никак не выражали. А уже упоминавшаяся выше Financial Times ближе к выходным вдруг озаботилась простым бытовым вопросом: «А что если Россия отключит Европе газ?»

«Прекращение Москвой подачи газа в Европу — это один из тех сценариев, которые необходимо прорабатывать, — считает издание. — Кошмарный, но от этого не перестающий быть вероятным, даже если большинство экспертов и не считают его таковым. Бывший вице-президент нефтяной компании ВР и советник британского правительства Ник Батлер уверен, что под давлением экономического кризиса, вызванного падением цен на углеводородное топливо, Путин способен снова разжечь вяло тлеющий конфликт на Украине.

Это вызовет ужесточение санкций против России, а она вполне способна в ответ закрыть вентиль. Украина в этом случае пострадает больше всего: русские ей перекроют газ, а донбасские сепаратисты — уголь. Франции, Германии и Великобритании сейчас не до Украины — у них болит голова от миграционного кризиса. Штаты уже давно дали Путину понять, что по-военному впрягаться за Киев против Москвы не будут. В итоге кризис завершится на тех условиях, что продиктуют из Кремля. И среди этих условий будет формирование пророссийского правительства Донбасса и заключение договоров на поставки газа по цене на 20% выше, чем раньше».

Вывод Батлера звучит довольно непривычно: «Несмотря на то, что Россия — конфликтная держава и грубый партнер, место в геополитическом и экономическом устройстве Европы не выделить ей просто нельзя».