



desktopvenue.com Снег на песке

В прошедшие семь дней издания Альпийской республики уделяли серьезное внимание российской и постсоветской тематике. В поле зрения журналистов попали такие сюжеты, как вывод российских войск из Сирии, пропажа тяжелого вооружения в Донбассе и успехи подсанкционных банков в России.

ВТБ приятно удивляет

Четвертый квартал 2015 года оказался крайне удачным для второго по величине российского банка, равно как и многих других российских фирм, отмечает Die Presse. Сразу после того как лидер отрасли — Сбербанк — вопреки прогнозам аналитиков показал более умеренное сокращение убытков, ВТБ, второй по величине российский банк, вопреки рецессии даже добился увеличения прибыли. По сравнению с 2014 годом она увеличилась в два раза и составила 1,7 млрд рублей, причем поистине спасительным оказался именно четвертый квартал — убыток за первые три составлял около 10,9 млрд рублей. Успех определили в первую очередь низкие совокупные расходы на создание резервов, по итогам 2015 года они составили 178,1 млрд рублей — на 35,3% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, в отличие от Сбербанка, который также находится под западными санкциями, ВТБ не вошел в число 12 самых надежных банков по версии Forbes. Показательно, что 11 банков в этом списке — дочерние компании иностранных банков, в их число входит и австрийский «Райффайзенбанк». Газета из Вены также отмечает, что российский банковский сектор заметно поредел. В течение года Центробанк вывел с рынка в общей сложности 106 денежных института, теперь их остается около 600.

«Черный месяц» в Донбассе

Заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг назвал февраль «черным месяцем» для конфликта на востоке Украины. Однако в сравнении с тем, чем уже может похвастаться март, он скорее покажется серым, отмечает Der Standard. Рекордное количество обстрелов, убитые и раненые с обеих сторон — только в минувшее воскресенье, по заявлению спикера администрации украинского президента по вопросам АТО Александра Мотузяника, было ранено семь солдат. Ополченцы сообщают о четырех раненых за тот же период. Однако, по мнению венского издания, еще хуже другое: некогда отведенное от линии фронта тяжелое вооружение тайком вновь приводится в боевую готовность. «Мы замечаем, что оружие пропадает со складов. Причем в равной степени с обеих сторон — по 30 процентов с каждой», — сообщает Хуг. В применении же этого оружия особенную активность проявляет украинская сторона; в течение последних недель она установила свой контроль над рядом местностей, считавшимися до этого нейтральными — в их число входят Павлодар, Пищевик и Красногоровка. Впрочем, Der Standard утверждает, что высокие потери вызваны еще и некими внутренними конфликтами в самопровозглашенной ДНР.

Россия ещё вернётся?

О начале вывода российских войск из Сирии сообщили все австрийские издания. Salzburger Nachrichten подчеркивает, что параллельно поступают сообщения, что выводом своих войск занимается ливанская «Хезболла», главный сухопутный союзник Асада. Этот шаг невозможно представить без согласия Ирана. Издание отмечает нарастание противоречий между Дамаском и его военными гарантами. Башар Асад даже мечтал о полном освобождении своей державы. Россия, напротив, равно как и США и ЕС, настаивает на необходимости прогресса на мирных переговорах в Женеве. Частичный исход Кремля и «Хезболлы» из Сирии должен, наконец, помочь усадить Асада за стол переговоров. Если России понадобится, она может восстановить свое присутствие в Сирии в любой момент. Эту истину, по мнению журналистов из Зальцбурга, следует уяснить из опыта конфликта на востоке Украины. Газета также отмечает выполнение целей, ради которых вводились российские войска. Москва не только спасла режим Асада от падения, но и приобрела вес на международной арене. А вывод войск, по мнению Salzburger Nachrichten, возможно, связан с тем, что Кремль не может себе позволить столь дорогую войну.

Допинг: фарс мирового масштаба

«Что позволено кенийцам и ямайцам, то не позволено россиянам», — именно такое переделанное латинское выражение, по мнению Wiener Zeitung, наилучшим образом отражает ситуацию с текущими антидопинговыми расследованиями. В то время как возможный запрет выступления на Олимпиаде-2016 висит над Россией как дамоклов меч, расследование в отношении других подозреваемых легкоатлетических держав идет не спеша. Совсем недавно WADA согласилась проверить, должны ли ее расследования распространиться и на другие страны. «Спокойно, спокойно, Олимпиада в Рио начинается всего через четыре с половиной месяца — зачем сейчас вообще разворачивать бурную активность?», — вопрошает журналист. При этом злоупотребления в Кении и на Ямайке — двух лучших командах на ЧМ-2015 — давно известны. Еще в октябре 2013 года WADA анонсировала основательные расследования в этих странах, а коррумпированность местных спортивных чиновников и их участие в допинговых схемах не вызывают сомнений. Поэтому глобальная антидопинговая борьба является не чем иным, как фарсом, в котором России — правда, по мнению венской газеты, не совсем несправедливо — отведена роль жертвы.

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Сбербанк сомневается в Восточной Европе

Тревожные настроения на рынке Юго-Восточной Европы связаны с политикой крупнейшего российского банка, передает Wirtschaftsblatt. Еще в конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил об уходе корпорации с малых рынков региона. О каких странах идет речь, Греф тогда не уточнил, хотя еще до этого Sberbank Europe AG продал свою словацкую дочернюю компанию Penta и закрыл свыше десятка филиалов в Венгрии. В то же время, по заверению венского офиса Сбербанка, Чехия остается для него ключевым рынком. Нет планов и по продажам хорватского подразделения — несмотря на то, что местный рынок едва ли можно назвать благополучным: из-за принудительной конвертации кредитов в швейцарских франках в евро 2015 год Sberbank Hrvatska закрыл с убытком около 32 млн евро. Показатели группы в целом будут опубликованы в мае.