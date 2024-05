funlib.ru

Ситуация с выявлением следов мельдония в допинг-пробах различных российских спортсменов полностью вписывается в системную антироссийскую кампанию, развернутую на Западе. История началась с подарка Шараповой на 8 марта, когда прямо перед праздниками, в Австралии (!), в ее пробах обнаружили следы мельдония. Чистосердечное признание не помогло самой громкой теннисистке мира. Механизм М-, бомбы был запущен, она встала на боевой взвод.

Уже 11 марта Всемирное допинговое агентство (WADA) сообщило, что мельдоний находится в пробах 60 спортсменов, большинство из которых — россияне. На сегодня таких уже более двухсот и это не предел. Ежу понятно, что его следы при желании найдутся практически у каждого нашего чемпиона, потому что препарат был им просто прописан, но выводится из организма «не чисто», оставляя следы, которые фиксирует методика WADA. Такое массовое «выключение» спортсменов из предстоящих соревнований стоит квалифицировать как спортивный терроризм.

История с надеждой России на Олимпиаду-2016 в Рио — моей однофамилицей пловчихой Ефимовой — живое тому подтверждение. Атака носит системный характер и складывается не только из действий WADA, но и поддерживается фармацевтическим сообществом наших партнеров, недовольных принятыми мерами по защите здоровья граждан РФ, в том числе предстоящими инспекциями на их производствах, которые могут выявить много ненужных подробностей о производстве лекарств «специально для России». Приостановление полномочий Марии Шараповой как посла доброй воли ООН 15 марта переводит ситуацию на политический уровень, что бы ни говорили многочисленные комментаторы.

Вопрос, требующий ответа прост: где было WADA c 1 января по 1 марта? Неужели допинг-пробы не брались, а наши спортсмены не участвовали в соревнованиях? Что подтолкнуло к использованию М-бомбы? Ответ на него вряд ли окажется риторическим.

Теперь чуть химии и фармацевтики. Название волшебного российского «допинга» — 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионат (моногидрат), действующее вещество — Meldonium, формула C 6 H 14 N 2 O 2 , изоформула:

http://www.rlsnet.ru/images/struf_dv/2520.gif

По своим фармакологическим свойствам он относится к «другим метаболикам» и является предшественником карнитина. Только важно понять, метаболик — не допинг. Он не подхлестывает обменные процессы, а снижает синтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через клеточные мембраны, препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных жирных кислот, то есть оказывает БЛОКИРУЮЩЕЕ действие для вредных веществ в клетках.

Мельдоний применяется в следующих случаях:

♦ пониженная работоспособность;

♦ физическое перенапряжение, в т.ч. у спортсменов;

♦ послеоперационный период для ускорения реабилитации;

♦ хроническая сердечная недостаточность;

♦ кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда;

♦ острые и хронические нарушения мозгового кровообращения (инсульт, цереброваскулярная недостаточность).

Вернемся ко Всемирному допинговому агентству (WADA). Его THE 2015 PROHIBITED LIST, утвержденный 14 сентября 2014 года и действующий с 1 января 2015-го, мельдония не содержал и не считал метаболический кардиостимулятор допингом. Зато в новом списке он присутствует в разделе Metabolic modulators вместе со следующими веществами:

◘ Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR; and Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists e.g. GW 1516

◘ Insulins and insulin-mimetics

◘ Meldonium

◘ Trimetazidine

То есть в списке только четыре метаболика из всех известных в мире. Например, только в той самой «российской» фармакологической группе, к которой принадлежит «подозреваемый» препарат, находятся 81 (!) шт. других веществ.

Только через неделю после начала атаки в правительстве России нашелся сообразительный Дворкович, который отдал приказ Минспорта запросить данные об исследовании мельдония у WADA. Поручение вице-премьера ушло в Минспорта 12 марта. А запрос по теме ушел в WADA только через два дня (!) — видимо, на английский его переводил сам Виталий Мутко.

При этом до сих пор в Минспорта не выработана стратегия отражения нападения. Не вложены в косноязычные уста спортивных функционеров правильные слова. Они (не хочется даже приводить примеров) дуют каждый в свою дуду, подставляя конкурентов, соседние федерации, собственных врачей и спортсменов, а в целом — всю страну. Именно за это вчера Владимир Путин «пропесочил» работников большого спорта. Единственное правильное предположение о «международном заговоре фармацевтов» на это фоне смотрелось просто смешно.

Совершенно очевидно, что все претензии к россиянам «высосаны из пальца». Ведь мельдоний — кардиостимулятор, без которого сердцам наших спортсменов, работающих на сверхвысоких нагрузках, будет физически плохо. Его беда в том, что он производится не там и слишком дешев по сравнению с аналогами, используемыми спортсменами из других стран. В список эти препараты, кстати, не попали. Однако это не повод кричать о необходимости их включения «туда». Такой метод «мальчишей-плохишей» — в детстве ябедничать учительнице, к сожалению, — часть нашего ментального советского наследия, когда все следили, как бы сосед не стал жить лучше и веселее. Противодействие должно быть совершенно другим. Мы, наша страна, должны доказать, что аналоги мельдония имеют точно такое же действие, и, следовательно, надо отменить его запрет. Любой спортсмен нуждается в профилактике сердечных заболеваний.

Как известно из классики войны, оборона никогда не принесет успеха. Россия должна выстроить атакующую стратегию, направленную на отмену запрета на использование мельдония, иначе ВСЕ наши чемпионы будут дискредитированы вместе со спортивными федерациями и Олимпийским комитетом и пролетят мимо Олимпиады, как фанера над Рио-де-Жанейро.

Надо открыто заявить, что М-бомба носит исключительно политический, а не спортивный характер. Что она направлена на дискредитацию России в глазах мирового сообщества, а спорт здесь совсем ни при чем. Что главная цель акции — НЕ ДОПУСТИТЬ на Олимпиаду в Рио ВСЕХ россиян. Что М-бомба была заложена при нашем собственном попустительстве, однако спортсмены здесь абсолютно не виноваты. Виноваты уже уволенные лица из российского допингового агентства, кстати, теперь трудоустроенные в США.

Ситуация должна быть исправлена ВСЯ И СРАЗУ. Нам не нужны выпрошенные решения по отдельным фигурантам. Их много, имя им тьма. Требуется объективно доказать, что мельдоний — НЕ ДОПИНГ, и АВТОРИТЕТНО заявить об этом. Доказательства стоит искать на реальном научном уровне, исходя из достижений нашей российской фармакологии и определения допинга, данного самим антидопинговым агентством. Там есть к чему прицепиться, поверьте. Например, к тому, что методики по мельдонию поставляли производители его аналогов…

После получения научных данных, основанных на исследовании методов WADA и собственных российских разработок, с заявлением о спортивном терроризме перед Олимпиадой должен выступить лично президент Путин. На весь мир, как он это умеет. И тогда вывод основной группы российского контингента из Сирии покажется мировым спортивным функционерам самым приятным сюрпризом в жизни.

Время для организации такого сопротивления еще есть. Первый шаг ни шатко ни валко сделан, ответ из WADA когда-нибудь придет. А Мутко и Минспорта следует не забывать, что следующая цель М-бомбы — футболисты. В этом случае — без кардинального решения вопроса — ЧМ-2018 дышит мельдонием на ладан.

Дмитрий Ефимов — член экспертного совета при комиссии МГД по безопасности