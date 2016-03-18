



ИА REGNUM Центральный банк России

Заседание ФРС США

Заседание ЦБ РФ

Успешное размещение Газпромом еврооблигаций

16 марта ФРС США, как и ожидалось, сохранила ставку по федеральным фондам на уровне 0,25−0,5% годовых. ФРС прогнозирует более низкую траекторию процентных ставок в 2016—2018 годах. По прогнозам американского регулятора срединный уровень ключевой процентной ставки составит около 0,9% к концу 2016 года, а не 1,4%, как ожидалось регулятором в декабре 2015 года. Таким образом, вместо 4-х повышений ставки будет только 2 (по 25 б.п. каждое).

Прогноз по инфляции личного потребления на 2016 снижен с 1,6% до 1,2%, а по ВВП — с 2,4% до 2,2%. Мягкая риторика американского регулятора оказала существенное давление на доллар США и доходность американских государственных облигаций.

Пара EUR/USD в течение текущей недели в моменте тестировала уровень 1,1342, пара USD/JPY — 110,66. Ходят слухи, что при снижении доллара к 110 йенам Банк Японии проведет интервенцию по ослаблению национальной валюты.

18 марта ЦБ РФ, как мы и ожидали, сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11%. По мнению ЦБ РФ, несмотря на некоторую стабилизацию на финансовых и товарных рынках и замедление инфляции, инфляционные риски остаются высокими. Регулятор отмечает, что эти риски связаны с конъюнктурой нефтяного рынка (где наблюдается высокая волатильность), сохранением инфляционных ожиданий на высоком уровне (из-за ослабления рубля в предыдущий период), неопределенностью отдельных параметров бюджета (которые станут известны только в апреле).

Для достижения цели по инфляции (6% — к марту 2017 года и 4% — к концу 2017 года) Банк России намеревается проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем предполагалось ранее.

Решение ЦБ РФ способствовало росту российской валюты, которая укрепилась с 68,43 до 67,65 рублей за доллар в течение получаса после объявления решения по ставке. 29 апреле, когда состоится следующее заседание Совета директоров Банка России, можно ожидать снижения ключевой процентной ставки в РФ до 10,5%. Необходимые для этого условия — дальнейшее снижение годовой инфляции в РФ (с текущих 7,9% до возможных 7,5%), выход цен на нефть марки BRENT в диапазон 45−50 долларов за баррель, стабильный курс рубля.

16 марта «Газпром» разместил еврооблигации на 500 млн франков с погашением в декабре 2018 года по ставке 3,375% годовых. Покупателями облигаций выступили европейские банки (Deutsche Bank, UBS Bank и др.) и фонды, и спрос с их стороны превысил предложение в четыре раза. Следует отметить, что Газпром не входит в санкционный список, а Европа в обозримой перспективе не сможет отказаться от российского газа. Привлечение Газпромом ресурсов по столь низкой ставке не вызывает у нас удивления. В настоящее время доходность даже государственных облигаций Швейцарии со сроком погашения 2−3 года составляет около минус 0,9% годовых — это существенно меньше, чем предложил российский эмитент.