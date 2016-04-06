Главным политическим событием уходящей недели в Китае стало закрытие IV сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва — высшего органа законодательной власти КНР. Итогом двухнедельной работы 2,8 тыс. народных депутатов стало принятие 13-го пятилетнего плана развития страны.

Китайский плакат «Великий кормчий»

Впервые со времён 6-й пятилетки (1981−1985 гг.) мировое сообщество так внимательно следит за новостями из Пекина. Причиной интереса является огромный пласт экономических и социальных проблем, от решения которых зависит дальнейшее развитие мировой экономики.

Следующие пять лет могут стать одним из самых сложных периодов в истории современного Китая. В 2015 г. рост национальной экономики составил всего 6,9% — последний раз такой низкий показатель был зафиксирован 25 лет назад. Многие аналитики до последнего отказываются верить, что эпоха китайского «экономического чуда» может подойти к своему логическому завершению. Политики уверяют, что серьезных причин для беспокойства нет.

Как сообщает «Синьхуа», премьер-министр Ли Кэцян, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции 17 марта, заявил, что «жесткой посадки» у китайской экономики не будет. В это хотелось бы верить, однако примечателен тот факт, что одновременно с пресс-конференцией с участием главы правительства в восточной провинции Хэйлунцзян тысячи шахтеров вышли протестовать на улицы, требуя выплат зарплат. Все они стали жертвами начавшегося сокращения производственных мощностей промышленности.

Несмотря на сложную экономическую и социальную ситуацию, народные депутаты оптимистично смотрят в будущее. По планам правительства, принятый пакет антикризисных реформ к 2020 г. позволит в 2 раза увеличить доход на душу населения по сравнению с показателем 2010 г. К концу 13-й пятилетки доход семьи из 3 человек будет составлять 90 тыс. юаней ($13,8 тыс.), пишет «Чжунго жибао».

Власти понимают, что для устойчивого социального развития страны необходима срочная модернизация системы национального здравоохранения. Уже с этого года в Китае начнется создание сети больниц провинциального и уездного уровней. Кроме того, общее врачебное дело станет приоритетным направлением подготовки медицинских специалистов. Как ранее сообщало издание «Наньцзао жибао», к 2020 г. на каждые 10 тыс. граждан КНР будет приходится не менее 2 докторов. Цифры не очень впечатляющие, однако, учитываю нынешнюю ситуацию, можно говорить о том, что это уже очень большой прогресс для китайской системы здравоохранения. В результате осуществления принятых мер по улучшению медицинского обслуживания средняя продолжительность жизни должна увеличиться на 1 год.

В целях создания новых рабочих мест и развития транспортной инфраструктуры правительство сделало ставку на развитие железнодорожного транспорта. Согласно данным, опубликованным «Цайсинь синьвэнь», через 5 лет в эксплуатацию введут более 30 тыс. км высокоскоростных железных дорог. К 2020 г. около 80% всех крупных городов будут соединены высокоскоростными железнодорожными ветками. Кроме того, чиновники заявили о начале массового строительства аэропортов и развитии внутреннего рынка авиаперевозок. Более 50 гражданских аэродромов будут построены в течение следующих 5 лет, пишет «Синьхуа».

В очередной раз столкнувшись с серьезными экологическими проблемами в конце 2015 г., Пекин начал оперативно решать проблему загрязнения окружающей среды. В случае выполнения всех мер, направленных на улучшение экологической обстановки, спустя 5 лет мир увидит новый «зеленый» Китай. Как сообщило ИА «Сина синьвэнь», до 80% всех рек будут полностью очищены от загрязняющих веществ, а уровень вредных частиц PM2,5 в воздухе сократится на 25%.

Ради улучшения экологической обстановки Китай постепенно отказывается от использования угля. Выбирая между экологией и безработицей, власти отдали предпочтение первому варианту. Ожидается, что более 1,8 млн шахтеров потеряют свою работу. В свою защиту правительство заявило, что в ближайшие несколько лет в городских районах будет создано не менее 10 млн новых рабочих мест — таким образом чиновники стремятся решить проблему нищеты в деревнях и простимулировать развитие городов.

Понятно, что официальная пропаганда Китая не может негативно преподносить новости об окончании IV сессии Всекитайского собрания народных представителей. Насколько данная программа реалистична, не знает никто, пожалуй, даже те, кто писал её. Китай слишком сильно интегрирован в мировую экономику и не может игнорировать мировые тенденции.

В случае, если КНР все же удастся справиться со своими внутренними проблемами и обеспечить стабильный рост национальной экономики на прежнем уровне, то это может позитивно сказаться на мировой экономической системе, переживающей сейчас не самые лучшие времена. Произойдет ли это? Время покажет.