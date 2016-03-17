Бригадный генерал Али Разможуи, командующий 2-м морским сектором береговой охраны иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщил прессе, что в распоряжении Ирана попали 13.000 страниц секретной документации, изъятой из ноутбуков, GPS-устройств и планшетов-карт офицеров ВМФ США, задержанных 12 января в территориальных водах исламской республики.

Флаг Ирана

«…Этот шаг полностью соответствует правам Ирана в соответствии с международными правилами обнаружения военных судов с экипажем на борту в территориальных водах…» — отметил командующий. «Иранские власти вернули все устройства, взятые у американцев, хотя имели право конфисковать их» — довольно язвительно добавил в эфире иранского телевидения Али Разможуи.

Напомним, 12 января этого года части 2-го сектора береговой охраны КСИР задержали в территориальных водах Ирана две камуфлированные надувные лодки из снаряжения диверсионно-разведывательных групп с десятью военнослужащими США (главным образом офицерами) на борту. И не просто в территориальных водах — задержание произошло непосредственно возле острова Фарси в Персидском заливе, уже много лет использующегося как одна из основных баз иранских ракетных катеров, главной «головной боли» флота США в заливе.

Американцы довольно неуклюже объяснили нахождение в закрытой военной зоне территориальных вод «ошибкой навигации» — при том, что лодки были нафаршированы навигационными и разведывательными приборами и явно не рыбу вышли ловить. Также комично звучал официальный маршрут отряда — «Из Кувейта в Бахрейн». На двух надувных лодках…

Через шестнадцать часов американцев отпустили с соблюдением всех формальностей.

Факт, что об изъятии секретной документации сообщено только сегодня, через два месяца после инцидента, вовсе не случаен. Иран и здесь обыграл Пентагон в пропагандистской игре вокруг задержания американских моряков в январе. Теперь уже американская пресса и конгрессмены задаются вопросом: а почему Америка должна узнавать от Ирана о пропаже конфиденциальной информации, включая коды «свой-чужой» и каналы шифрованной коммуникации ВМФ?

И, если вскроется, что Пентагон два месяца скрывал этот факт — а, значит, не предпринял мер по замене кодов и шифров, — то речь пойдет уже не о пропагандистском провале, а о создании угрозы безопасности американскому флоту в попытке замять январский скандал. Два месяца все переговоры американцев в Персидском заливе ложились на стол генералов в Тегеране.

Косвенно этому уже есть подтверждение, обратили внимание американские военные эксперты.

Через две недели после событий возле острова Фарси, 29 января, в сети появились кадры с иранского военного беспилотника, спокойно летающего над авианосцем «Гарри С. Трумэн» на высоте, позволяющей рассмотреть головки заклепок взлетной палубы. Эксперты обратили внимание, что ни один из радаров системы ПВО авианосца не сопровождал полет — радары просто не видели чужой аппарат в небе.

Тогда это отнесли на недопустимую беспечность дежурных расчетов. После доклада генерала Разможуи стало понятно, что не видели именно чужой аппарат. Видели «свой».

То есть как минимум две недели коды системы опознавания сменены не были.

В общем, это и не удивительно. Адмиралы выпрыгивали из кителей, чтобы замять неприглядную историю. И, напротив, Иран выжал из нее все, блестяще показав, что владеет всем арсеналом современной военной пропагандистской работы и тонким пониманием механизмов западного (прежде всего, американского) медиапространства.

Снимок напуганных американских офицеров, на коленях и с руками, сомкнутыми на затылке, под прицелом у бравых иранских моряков, стал мировым хитом в социальных сетях, собрав миллионы просмотров и тысячи язвительных комментариев.

Не добавили симпатий морякам и их выступления в эфире иранского телевидения, где они во главе с командиром извинялись перед Ираном. И уж тем более постыдным выглядели кадры, где один из доблестных моряков рыдал в телекамеру.

Шум поднялся нешуточный.

Сенатор Маккейн, глава комитета Сената по вооруженным силам, отсидевший несколько лет в реально суровом вьетнамском плену, потребовал суда над военнослужащими и их командирами: жизни и даже свободе моряков ничего реально не угрожало, их не пытали, к ним не применялись никакие меры давления — это впоследствии подтвердили официальные лица США.

«Что-то должно быть крепко наперекосяк, чтобы я увидел наших ребят на иранском телевидении в такой ситуации» — не скрывал раздражения министр обороны Эш Картер.

Иранцы провели пропагандистскую операцию блестяще. Они не дали американцам ни одного шанса упрекнуть их ни в нарушении норм международного права, ни в давлении на задержанных. Даже, как видно из заявления Разможуи, ноутбуки с навигаторами вернули — чтобы никто не подумал, что они их утаили.

Американцы, напротив, допустили несколько грубых ошибок.

Так, уже через несколько дней после задержания коммандер Кевин Стивенс, представитель военно-морских сил Центрального командования США, попытался представить американскую версию происшедшего: «Ответственным поведением для иранцев после обнаружения наших [лодок] в их водах было бы спокойно и мирно направить наши лодки из своих территориальных вод или предложить помощь, если очевидные механические проблемы в одной из лодок мешали их немедленному отходу».

Предложить «мирно направить на выход» разведывательно-диверсионные суда с полным набором оборудования, командой из военных моряков и обнаруженные в непосредственной близости от военно-морской базы — это слишком даже для ЦЕНТКома, славного у американских журналистов своим «незамутненным взглядом».

Стивенса не опровергали — его высмеивали на каждом углу.

И вот мы увидели последний ход Ирана в этом упавшем ему в руки пропагандистском проекте. Можно подводить итоги.

Иран оказался куда подготовленнее Соединенных Штатов к современной пропагандистской войне. Что очень важно, он использовал не свои массмедиа, а тонкое знание того, как устроен информационный мир Америки. У него не было ни часа на подготовку — с момента задержания до момента передачи моряков представителям флота США прошло всего-то шестнадцать часов — а, значит, методики и пропагандистские шаги были отработаны заранее, функции распределены, и задачи поставлены.

Блестящая работа.