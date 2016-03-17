Незаконная добыча янтаря и леса интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 10 по 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Жители Великого Вербче, что в Сарненском районе, недавно подрались с сотрудниками местного лесничества, рассказывает «Волинь» (Луцк). Обвиняют лесников в незаконной вырубке добротных дубов. Крестьяне уверены: деревья продают без каких-либо документов. Посреди села мужчины остановили «Урал», который вез свежесрезанный лес. Через несколько часов после инцидента лесники и местные жители подрались. Одни попали в больницу, остальные остались с синяками. Теперь крестьяне требуют освободить лесничего Степанского лесхоза Виталия Кошмака и прекратить вырезание леса вблизи Большого Вербче. Крестьяне хотят, чтобы виновных наказали, а массовую вырубку остановили. Рассказывают, что за куб срезанного дуба сейчас платят 10−15 тысяч гривен, а только один грузовик, который остановили, вез 10 кубометров дерева. Не отрицают, что на месте вырубленного лес сажают, однако за ним, говорят, не слишком ухаживают. Жители Большого Вербче после инцидента пикетировали областное управление лесного и охотничьего хозяйства. Первому заместителю начальника управления Сергею Ивашинюту, который вышел к ним, заявили: не будет освобожден лесничий и не наведен порядок с вырубкой леса — не дадут лесникам работать. Кого накажут в этой истории, до сих пор не известно. Правоохранители зарегистрировали два уголовных производства. Одно касается драки, второе — незаконной вырубки леса.

В Польше задержали 1,5 тонны янтаря, которые «прозевали» волынские таможенники, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Его рыночная стоимость может достигать 24 миллионов злотых. «Таможенники обнаружили янтарь в грузовике, который следовал из Украины», — информирует Марьяна Семенюк, представитель польской таможни. По ее словам, во время проверки было обнаружено, что под мешками с легальным товаром, представленным для оформления, скрыты пакеты и картонные коробки, заполненные янтарем. Результат удивил даже налоговиков. Подавляющее большинство камней были необработанными, камни небольшие, размером с страусиное яйцо. Цена на янтарь на Украине на «черном» рынке колеблется от 200 до 4500 условных единиц, а в соседней Польше в 1,5 — 2 раза дороже. Несмотря на систематическую организованную добычу янтаря на Волыни до сих пор не обнаружено ни одной преступной группы, которая занимается организацией промысла и последующей переправой через границу. Добытый незаконными методами янтарь закупается незарегистрированными посредническими структурами и контрабандой вывозится для дальнейшей переработки за пределы Украины.

«Чернівці Таймс» (Черновцы) первыми забили тревогу, когда узнали, что на Путильщине лесорубы уничтожают Буковинские (Смугарские) водопады. С тех пор много воды утекло, но воз и ныне там. Лес рубят, водопад засыпан, дороги и туристические маршруты уничтожаются лесовозами и бульдозерами. Председатель Путильской районной госадминистрации Николай Савчук заявил, что не видит в этом проблемы и не понимает, почему уничтожению водопада дана такая огласка. Журналисты издания решили узнать о состоянии дел на сегодня. Изменилось только одно — появились лавочки у водопадов. Но водопад продолжает быть засыпанным и разрушается под тяжелой лесовозной техникой. Не прекращается и так называемая «санитарная рубка». По словам директора «Карпатского госспецлесхоза» Василия Бурака, осталось вырубить еще 70 кубов леса, после чего начнут расчищать водопад, или то, что от него осталось. Перед водопадом «Ворота» уничтожили мост, позволяющий туристам перейти реку, выше водопада тропа уничтожена лесовозами, река течет по следам грузовиков, пройти туристам будет очень сложно. А туристическая тропа, которая была специально промаркирована общественной организацией «Карпатские тропы», теперь напоминает болото. У самого водопада — срубленные деревья и голые склоны. Рубят и бук, и ели, причем, не считаются с тем, сухостой это или сырые дерева. Непонятно и кто контролирует, сколько было спилено сухостоя, а сколько сырой древесины. Больше похоже на то, что рубка проводится бесконтрольно.

Все в Ровненской области было тихо, пока на первую после выборов сессию областного совета не пришел прошлой осенью Олег Ляшко, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Неизвестно, что он там сказал или показал депутатам, но они взяли и выбрали председателем представителя этой партии. Новоизбранный спикер по фамилии Ковальчук не сидел тихо, как его предшественник Кириллов, а начал бурную деятельность, разослав повсюду своих «советников». Говорил, что борется так за реформы и, конечно же, с янтарной мафией. Не знаем, что там произошло, но не прошло и полгода, как депутаты областного совета, которые осенью неожиданно избрали председателем Ковальчука, вдруг все вместе передумали. Чего бы это? Говорят, что решили бороться против янтарной мафии. На сессии выразили недоверие своему председателю и сняли его с должности. На место главы выбрали Александра Корнейчука, который работал руководителем аппарата параллельной власти, то есть облгосадминистрации. Зачем это было сделано — никто так и не объяснил. Не иначе, как вмешалась янтарная мафия. В итоге получается, что в области теперь не две, а три власти. Две официальные, а одна неофициальная — янтарная мафия. И именно она власть, а не облгосадминистрация с их председателями. А может, это действительно одно и то же? Почему нет? Они же говорят!

Главный лесничий Прикарпатья поклялся своей должностью, что область не экспортирует древесину, передает «Курс» (Ивано-Франковск). На днях в Коломые зафиксировали 11 вагонов с древесиной из Беларуси, а также кругляк из Житомира, Ровно и Тернополя. Об этом на коллегии Госэкоинспекции в Ивано-Франковской области сообщил начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Алексей Голубчак. Фото вагонов с древесиной в соцсетях вызвали немало критических комментариев в адрес лесного хозяйства. «Мы не экспортируем древесину. Если мои слова не соответствуют действительности, я уйду с должности», — сказал Голубчак. По его словам, в этом месяце лесоводы Прикарпатья отправили один вагон сосны с Делятина по старой задолженности и шесть вагонов топливных дров из Коломыи. «Остальные — это не вагоны из Ивано-Франковской области. Мы прекратили с 1 ноября 2015 экспорт древесины», — подчеркнул главный лесничий. Напомним, с 1 ноября 2015 действует запрет на вывоз за пределы Украины необработанной древесины, за исключением сосны.

«Сіверщина» (Чернигов) опубликовала открытое обращение к местным властям от таких общественных организаций, как «Самооборона Майдана», «Первая Черниговская сотня», «Правый Сектор», «Самоооборона Черниговщины», «Третья Позиция», «Единый волонтерский центр», «Черниговской центр поддержки добровольцев», «Свободные люди». В документе говорится: «Исходя из сложной ситуации на Украине и событий, связанных с незаконным содержанием Надежды Савченко, Николая Карпюка, Олега Сенцова, Александра Кольченко и других патриотов Украины в российских застенках, несмотря на негативное отношение украинцев к российскому бизнесу, который до сегодняшнего дня зарабатывает деньги в нашей стране и способствует дальнейшему финансированию российской армии, которая убивает наших военных на востоке Украины, требуем от Черниговской областной государственной администрации, Черниговского областного совета и Черниговского городского совета: 1. Выступить с публичными обращениями в адрес президента, Верховной рады и кабинета министров Украины в поддержку проекта закона «О национализации имущества на Украине государства-агрессора и ее резидентов» № 2497 от 31.03.2015 . 2. Выступить с публичными обращениями к председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой с требованием исключить из валютных торгов на межбанке банков с российским капиталом. 3. Немедленно принять меры по скорейшему выдворению российского бизнеса с территории Черниговщины, разорвать все соглашения с представителями российских компаний в области. В воскресенье, 13.03.2016 года, мы провели предупредительную акцию в Чернигове. Наш автопробег был мирным и не нанес ущерб российским компаниям. Однако хотим вам напомнить, что хоть украинцы и отличаются своей толерантностью, в случае невыполнения указанных нами требований, сдержать проявление народного гнева будет невозможно. Даем органам государственной власти неделю на размышления. С воскресенья, 20.03.2016 года, мы снимаем с себя всякую ответственность по сдерживанию справедливого народного гнева. 14.03.2016 года Божьего, на втором году войны с Российской Федерацией».

Уголь Днепропетровщины уже не нужен, выработку сокращают, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). План по добыче угля на 2016 год для шахт ДТЭК существенно снижен — на миллионы тонн. Причины — переизбыток добычи газового угля в стране вследствие снижения выработки электроэнергии украинскими ТЭС почти на 30%. Шахтеры всегда сильно зависели от экономики и промышленности в стране. А состояние дел на сегодня такое: промышленное производство упало, а значит, упали и объемы потребления электричества. Причем, сократить выработку электроэнергии пришлось в основном теплоэлектростанциям — на 28%, а они — практически основной рынок сбыта угля. В итоге шахты Днепропетровщины (Павлоградуголь) и Донецкой области (Добропольеуголь) не смогут реализовать весь уголь, который получилось бы им добыть. Хранить его на складах нельзя — теряет в цене и есть большой риск самовозгорания. В прошлом году невостребованным осталось полмиллиона тонн. Прогноз на текущий год: роста промышленного производства на Украине не предвидится. Выход один — сокращать добычу, чтобы не преумножать и без того большие денежные потери.

В Виннице 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, которого Интерпол подозревает в терроризме, информирует «Реал» (Винница). Как член международной террористической организации «Фронт ан-Нусра» он якобы на стороне террористов воевал в Сирии в 2012−14 годах. В областной центр он приехал в конце 2015-го. Его гражданство не уточняется, однако, известно, что задержанный не имеет сирийского подданства. В Виннице он скрывался менее полугода. Почему выбрал этот город, пока не известно. По решению суда иностранец задержан на 40 суток. Куда и как он будет экстрадирован, станет известно в ближайшее время.

Переселенцы не торопятся регистрироваться в центрах занятости и становиться на учет. Согласно правительственному отчету, обратились за помощью в трудоустройстве всего 62,7 тысячи внутренне перемещенных лиц, что составляет 3,7% всех официально зарегистрированных переселенцев. Из этого следует, что большинству из них приходится самостоятельно решать проблемы с трудоустройством, не рассчитывая на помощь от государства. Вместе с этим уже почти полгода на Украине действует программа, которая стимулирует работодателей нанимать переселенцев. «ОстроВ» (Донбасс) разобрался, как она работает на практике. Работодатель, который нанял Ирину С. из Луганска, был готов платить ей 6000 гривен в месяц, однако в центре занятости согласились компенсировать чуть больше половины, поэтому остальную часть она получает «в конверте». По ее словам, работодателя в целом устраивали такие условия, и он даже собирался нанимать других переселенцев в компанию. Однако, все оказалось не так просто. Трудоустроив Ирину в начале октября 2015 года, начальник получил первую компенсацию только в конце декабря. Ноябрьские деньги, соответственно, пришли в конце января. А за декабрь до сих пор выплат не было. По словам председателя правления общественной организации «Правозащитный совет Украины» Натальи Чуйко, данная программа не пользуется популярностью среди работодателей. Их отпугивает возможность того, что на предприятиях будут проводиться различные проверки, ведь компенсации выплачиваются из бюджетных средств. Вместе с этим, региональный координатор Центра занятости свободных людей в Харькове Анна Лебедева утверждает, что с появлением этой программы многие работодатели стали искать для трудоустройства именно переселенцев. Эта программа является тем редким случаем, когда правительство разработало четкий алгоритм помощи и даже выделило на это деньги. Другое дело, что механизм является несовершенным и финансирование происходит с перебоями. С одной стороны, бюрократические вопросы и некоторые обязательства могу отпугнуть работодателей нанимать переселенцев. С другой — это шанс для внутренне перемещенных лиц найти работу и быть востребованными на украинском рынке труда.

Полтавчане скептически оценивают сегодняшнее свое положение, хотят внеочередных выборов, скучают по Кучме и готовы дружить с Евросоюзом, пишет «Полтавщина» (Полтава). 28 февраля 2016 года Всеукраинская общественная организация «Передовые правовые инициативы» (ППИ) провела социологическое исследование общественного мнения на Украине. Что касается жителей Полтавской области, то 58,65% опрошенных видят в стране после Майдана» изменения в худшую сторону. Изменения отсутствуют — 26,30%; видны изменения к лучшему — 7,8%. К внеочередным выборам президента Украины точно положительно относятся 33,06%; скорее положительно — 25,21%; точно отрицательно — 15,36%; скорее отрицательно — 14,19%. К внеочередным парламентским выборам точно положительно — 34,62%; скорее положительно — 29,08%; скорее отрицательно — 15,97%; точно отрицательно — 10,08%. Лучше полтавчанам жилось при президенте Леониде Кучма — 30,07%; Викторе Ющенко — 25,35%; затруднились ответить — 20,45%; Викторе Януковиче — 18,71%; Петре Порошенко — 5,42%. Украине необходимо развивать отношения с Европейским союзом — 44,15%; США — 25,03%; Российской Федерацией — 17,96%.

В рамках Школы международной журналистики, организованной Украинским католическим университетом, украинский социолог Виктория Середа объяснила, какие мировоззренческие изменения произошли в обществе со времен «Майдана» по сей день, почему нельзя разграничивать украинцев и русских и отчего украинская нация — политическая, рассказывает «Zaxid.net» (Львов). В рамках исследования проводилось два больших опроса и около 600 интервью в пределах Украины — в 2013 и 2015 годах. У респондентов спрашивали о национальной идентичности. До Майдана жители всех регионов Украины, включая Донбасс, но за исключением Крыма, идентифицировали себя с украинцами. Доля таковых была больше 70%. Российская идентичность немного упала на Востоке и Юге. Хотя это может свидетельствовать и о том, что люди не хотят говорить в момент, когда это социально непрестижно, отмечает социолог. Во всех регионах, согласно результатам опроса, самыми сильными остаются три идентичности: локальная, региональная и украинская. Восточнославянская и европейская значительно слабее. Что касается русской идентичности, то все гораздо запутаннее. Традиционно в медиа и научных публикациях говорится о двух отдельных группах: русских и украинцев. Но если смотреть на мировоззрение людей — это не взаимоисключающие идентичности. Они имеют глубокую связь. Для украинцев важна и русская идентичность. Прежде всего это актуально для тех регионов, где русская идентичность преобладала в 2013 году. Кроме того, восприятие себя русским на Украине иное — проводится достаточно четкая граница между собой и русскими в России. Так, исследование показало, что речь может идти о формировании украинской нации — для людей значительно важнее такие позиции, как «чувствовать украинцем», «уважать украинские традиции и институты». По сравнению с 2013 годом сегодня значение этого только растет. Зато этнический компонент теряет свою важность. То есть такие понятия, как «жить всю свою жизнь на Украине», «говорить на украинском», «иметь украинское происхождение», «родиться на Украине» становятся менее важными в 2015 году.

Социологическое исследование не подтвердило еще один популярный стереотип — разделение Украины на два региона. «Мы проверили этот тезис. На самом деле нет разделения на Восток и Запад. Политический и этнический национализм присутствует во всех регионах», — говорит Середа. Такая же ситуация происходит с восприятием Запада и Центра как проевропейских, а Востока и Юга — как восточнославянских идентичностей. Во всех регионах, кроме Галичины и Донбасса, эти характеристики примерно равны. Образование, опыт работы или учебы за границей не влияют на отождествление себя с частью восточнославянского сообщества. Зато влияет возраст (чем старше респондент, тем сильнее это отождествление), национальность (украинцы меньше причисляют себя к этому сообществу, чем русские). Важным фактором является язык: русскоязычные или двуязычные. Преимущественно это пенсионеры, те, кто не работает, наемные государственные служащие, имеющие средний/высокий доход и живут в городах с населением 50−500 тысяч человек. На европейскую идентификацию не влияют национальность и, традиционно, опыт учебы или работы за пределами своей страны. Влияет возраст — это преимущественно молодежь: русскоязычная, с высшим образованием или студенты. Кроме того, часто люди, которые имеют собственный бизнес и живут в городах-миллионниках. Поэтому европейская идентичность — это, прежде всего, городская идентичность. Важно не забывать и о знании истории — понимание процессов прошлого часто влияет на формирование мировоззренческой позиции «здесь и сейчас». На Украине с этим есть некоторые проблемы. «Только 15% населения считает, что наше прошлое было общим с европейской историей, — объясняет социолог. — Половина населения считала, что мы имеем общую историю с восточнославянской общностью, а треть — что наша история уникальна. Если спросить у школьников, что было в 1930-х годах на Украине и в Европе, они не смогут связать эти процессы. Это одно из объяснений, почему у нас так плохо с европейской идентичностью».

В 2013 году наибольший уровень сепаратистских настроений демонстрировала Черновицкая область. 14% респондентов ответили, что Украина распадется на несколько государств. В Крыму и на Донбассе поддержка этой позиции не превышала 1,5%. То есть, еще три года назад не было речи о том, что какая-то территория отойдет другому государству или Украина распадется. Интересно, что наиболее сепаратистской оказалась Центральная Украина, которой, в принципе, некуда идти. Ситуация кардинально изменилась уже к 2015 году — 17% опрошенных на Донбассе поддерживают эту сепаратистскую позицию. Союз с Россией поддерживают города с населением 200−500 тысяч человек. Это русские и русскоязычные пенсионеры, безработные, наемные госслужащие, люди с низким материальным состоянием. Существенного сдвига в сторону формирования европейской идентичности не произошло. Социологи считают, что следствием такой инертности общества могут быть осложнения в проведении реформ. Хотя существенные шаги в направлении ЕС уже сделаны: можно констатировать создание украинской политической нации: «После евромайдана на базе городского образованного класса формируется новая прокреативная прослойка — люди, которые присоединяются к различным формам общественной активности и имеют проевропейскую ориентацию».