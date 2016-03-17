



fishki.net Президент Украины Пётр Порошенко

Пересказать эту концепцию можно двумя фразами: главная и единственная для Украины угроза исходит от России, а главным и единственным методом противостояния этой угрозе будут инструменты НАТО и ЕС.

Способность майданной власти переворачивать вещи с ног на голову и называть черное белым, а белое черным общеизвестна, но этот документ даже превзошел ожидания.

Экономика

Итак, «наиболее актуальными (угрозами — прим. ИА REGNUM в среднесрочной перспективе будут оставаться, в частности, угроза агрессивных действий России для истощения украинской экономики».

До начала 2014 года Россия была ведущим экономическим партнером Украины и главным, чтобы не сказать единственным, ее иностранным инвестором. Это были десятки миллиардов долларов, сотни совместных проектов и весьма открытый для украинских товаров российский рынок.

Потом решением майданных властей Украина подписывает экономическую ассоциацию с ЕС. Бонусов страна от этого не получила — товарооборот с ЕС не вырос, а упал. ЕС получил право заходить на украинский рынок, но Украина такого права в отношении рынка ЕС не получила.

Следствием этой ассоциации стала утрата российского рынка. Отчасти по формальным причинам — повернувшись к ЕС, Украина автоматически утратила «зеленый коридор» в Россию. Отчасти — по причинам волюнтаристским: украинское государство в ряде случаев запрещает своим компаниям и гражданам работать с Россией, ничего не предлагая взамен.

В итоге на Украине продолжается падение промышленного производства, ВВП, курса национальной валюты и уровня жизни. Растет только уровень долговой нагрузки, цены и стоимость услуг ЖКХ. Ответственным за украинскую экономическую катастрофу является не ЕС и уж конечно не Россия. Ответственность лежит на майданной власти.

Общество

Второй в списке названа угроза «подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения Украины». И тут тоже «виновата» Россия.

Украинское государство в его нынешних границах было создано искусственным путем в первой половине ХХ века. Основой его социально-политической стабильности было взаимоуважительное общежитие представителей разных культур и национальностей. Русские жители большей части страны, от Киева до Харькова и от Донецка до Одессы, не имели почти ничего общего с «собственно Украиной» из Львова и Тернополя. В советское время стабильность сохранялась по умолчанию, во время постсоветское лодку уже раскачивали, но до конца 2013 года это не носило необратимого характера.

Во время второго майдана возникает необходимость одновременно 1) найти врага и 2) использовать пассионариев-националистов как единственную силу, с помощью которой можно сменить власть. Логичным следствием становится пиршество русофобии, которая оскорбляет не только граждан РФ, но и русское большинство на самой Украине.

Часть этого большинства под воздействием украинской пропаганды и московского молчания становится «новыми украинцами». Все остальные пребывают в здравом уме и к майдану относятся отрицательно. Подавляющее большинство граждан Украины, особенно в ее русской части, политически пассивны, именно это позволяет агрессивно-послушному националистическому меньшинству побеждать.

Далее можно просто перечислить общеизвестные эпизоды: «хто не скаче», «на гиляку», «поезд дружбы», запрет книг и фильмов, агрессивная антирусская пропаганда, переименования, добровольческие батальоны, Одесса, Донбасс и так далее и тому подобное.

Украина может сохранить свои нынешние границы только при двух сценариях: либо окончательное подавление всякой воли русского большинства страны (а значит, движение по пути жесткого национализма), либо возвращение в состояние взаимоуважительного общежития. Так что угроза «подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения Украины» действительно существует, только отвечает за это не Россия, а майдан.

Заграница нам поможет

Концепция ответа на эти и другие «угрозы» может быть пересказана знаменитой фразой Остапа Бендера. В частности, в документе сказано о необходимости «внедрения принципов и стандартов, принятых в государствах — членах ЕС и НАТО». Также требуется «укрепление взаимодействия с партнерскими спецслужбами государств — членов НАТО».

Поскольку с момента свержения власти прошло уже больше двух лет, то о реальной «помощи» Запада можно судить не по обещаниям, а по делам. Беспроцентных денег дали так мало, что, можно сказать, вообще не дали. Зато под проценты дали очень много, десятки миллиардов, и проценты там весьма привлекательны. Для того, кто эти кредиты давал.

Этим все ограничивается. Еще есть обещания о безвизовом режиме. Но процесс затягивается, да и не изменит это ничего — незаконно уехать работать в ЕС можно и сейчас, законно нельзя будет и потом, а денег на турпоездки у 95% населения страны нет. О вступлении в ЕС нет и речи.

Что касается экономики, то ЕС, как уже было отмечено, пользуется открытыми украинскими границами, а вот в обратном направлении почти ничего не пускает. Украинский экспорт упал. Объем прямых инвестиций в Украину даже не упал, а рухнул. Никто не будет инвестировать в неуправляемое государство, тем более что оно падает, и скоро можно будет все взять бесплатно. Правительство Украины ждет минимума цен на свои активы и земли и именно в этот момент начнет их распродажу. И, конечно, только западным клиентам.

В общем, заграница помогает. Политические решения принимают то послы G7, то отдельно посол США. Майданные власти уже и не спорят с этим. Углубление кредитной удавки на условиях внешнего управления в сочетании с обнищанием граждан и продажей госактивов на минимуме цен — вот такая поддержка.

Вишенки на торте

Есть в документе и еще несколько занимательных мыслей. Так, говорится о «временной оккупации РФ территории Крыма». Как все могли узнать из стенограммы заседаний СНБО за февраль 2014 года, майданные власти прекрасно знают, что пророссийские настроения в Крыму очевидны и несомненны. Новая формулировка — подтверждение того, что ни реальность, ни мнения крымчан майдановцев не интересуют.

Далее в пересказе стратегии читаем о «дальнейших действия (России — прим. ИА REGNUM) по дестабилизации обстановки в Балто-Черноморско-Каспийском регионе». Это новая геополитическая формулировка подтверждает то, о чем говорили уже давно: события в странах Прибалтики, на Украине, в Грузии и некоторых других странах — звенья одной цепи с целью создания «балто-черноморско-каспийского» пояса анти-России.

Можно также упомянуть о «разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности … и действиях, направленных на разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти». Видимо, блокаду Крыма осуществляет Россия. Из другого пассажа («деятельность на территории Украины экстремистских преступных вооруженных группировок, направленная на дестабилизацию внутренней социально-политической ситуации на Украине») выясняем, что и «добровольческие батальоны» созданы и поддерживаются Москвой.

В общем, заниматься реальными проблемами страны в Киеве не собираются. Ни экономическими, ни общественно-политическими, ни финансовыми. Там не собираются договариваться ни со здравым смыслом, ни с согражданами. План другой: продолжать быстрое заимствование и освоение средств, на все вопросы отвечая тезисом об агрессии России.

И, конечно, вовремя убежать.