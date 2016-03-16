



Иван Шилов ИА REGNUM Покер

Нефть. Ценовые уровни в районе $40 за баррель были достигнуты за 8 недель с минимальной цены, зафиксированной 20 января на отметке $27,88. Чем может быть вызван 50%-ный рост на нефтяном рынке? Падение стоимости нефти, начавшееся в 2014 году, большинством экономистов объясняется её перепроизводством, однако, следуя той же логике, чтобы товар вдруг резко вырос на 50%, на рынке должен образоваться его дефицит. Но поступление на рынок нефти до сих пор превышает спрос.

Отсутствие логики в ценовых движениях нефти, когда участники рынка то игнорируют объективные данные по добыче и спросу, то реагируют на малозначительную новость, уже никого не удивляет. Однако там, где задействованы сотни миллиардов долларов, а от биржевых котировок зависит стабильность финансовой системы крупнейшей экономики мира, отсутствия логики быть не может.

Последние три года нефтяные котировки начинают расти во второй половине января. Снова, казалось бы, отсутствие логики, так как пик отопительного сезона заканчивается и спрос на нефть должен уменьшаться, тем более что осенью биржевая аналитика пестрит зимними температурными прогнозами, и биржи на эти прогнозы реагируют. И всё же цена на нефть растёт весной, после зимы. Что же такого происходит весной?

Американская сланцевая революция финансировалась через так называемые мусорные облигации — ценные бумаги с низким кредитным рейтингом. По некоторым оценкам, объём рынка мусорных облигаций составляет $1,3 трлн, суммарный же объём долга нефтегазовой отрасли США превышает $2,5 трлн. Пока цены на нефть были высокие, американским нефтяникам легко удавалось перекредитовываться, но с падением цен сланцевая нефтедобыча стала нерентабельной и обслуживать долги стало сложно. В то же время обвал рынка мусорных облигаций может привести к цепной реакции и к обвалу всех финансовых рынков США.

В апреле крупнейшие сланцевые компании отчитываются по годовым результатам и перезанимают деньги на рынке. Если в этот момент стоимость нефти будет ниже точки, после которой сланцевые компании не смогут через год расплатиться по долгам, они не получат новое финансирование. Тогда не будут покрыты убытки предыдущего года и произойдёт массовое банкротство, следствием которого будет обвал финансового рынка США и стагнация в экономике.

Поэтому каждый год нефть под тем или иным предлогом начинает расти в конце зимы. В этом году основным предлогом стали возможные, причём очень призрачные, договорённости о замораживании добычи нефти на уровне января 2016 года. Интересно, что нефти в таких условиях всё равно будет добываться больше спроса, и по логике вещей эта новость не должна влиять на рост стоимости нефти. Но динамика котировок на бирже говорит нам об обратном.

Россия, Саудовская Аравия, за ними все оставшиеся члены ОПЕК, ведя разговоры о замораживании нефтедобычи, спасают финансовый рынок США. Только Иран, используя недавно снятые санкции как предлог для законного права увеличить добычу до 4 млн баррелей в сутки, сопротивляется давлению. Но, кажется, это не сильно волнует тех, кто контролирует рынок. Главное — сохранить нужный информационный фон и продержать до мая нефтяные котировки на нужном уровне.

США играют с миром в покер краплеными картами. Каждый раз, когда американцам нужны необходимые ценовые уровни на сырьевой бирже, в эфире появляется новость, блеф, который резко меняет ценовой тренд. Кажется никто, кроме Ирана, не осмеливается перестать играть по правилам США.

Сколько бы в России ни говорили о США как о партнёре или сопернике, оба утверждения не верны. Соединённые Штаты контролируют мир, Россия в их глобальной игре остаётся зависимым от них государством. Нашим чиновникам очень выгодно провоцировать бычий тренд на нефтяных рынках. Правительство честно признаётся, что не может изыскать необходимые суммы для антикризисной программы, а тут пусть и небольшой, но рост нефтяных доходов. И поэтому российское правительство ведёт усердные, но бессмысленные, на фоне желания Ирана увеличить добычу нефти, переговоры о сокращении нефтедобычи, спасая тем самым американский финансовый рынок.