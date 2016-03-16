



Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

Следом за Сашком Белым и прочими артистами-аферистами из массовки угроза отлучения нависла над прима-балеринами майданного театра. Первым уход почвы из-под ног ощутил А. Яценюк. Американцы его спасли, но вряд ли надолго. Могла ли отставка премьера стать предвестником конца «революции достоинства»? Или не могла? Ще не вмерла? Или уже?

Ставка всезнающего С. Пайфера не сыграла. Его прогноз о том, что Н. Яресько может возглавить правительство Украины вместо А. Яценюка уже, «возможно», на этой неделе — той, что завершилась, — не осуществился. Правда, еще не вечер, очередной тур киевской премьериады не закончен. Вероятность ухода пана Арсения сохраняется. Не хотелось бы повторять ляпов бывшего посла, да и не по чину это автору, язык, однако, так и чешется ввернуть предложенную им формулировку: отставка возможна на этой неделе — той, что как раз идет, — или в крайнем случае на той, что начнется после нее. Возможна, но не неизбежна. Глава правительства продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Однако, наиболее опасную для него стадию вся эта история, судя по всему, миновала. В пользу А. Яценюка сыграли два фактора: неспособность Банковой подыскать ему «сменщика» и поддержка США. Вопрос о кандидатуре следующего премьера, вызвав бурю событий и эмоций, так и остался открытым. Праздник дележа портфелей протекал в лучших традициях киевской пародии на демократию. Торги шли такие, каких не было со времен бегства В. Януковича и сразу после него. Тогда всех удалось рассадить по местам после окрика из-за океана. Теперь в Америке включили режим «паузы», предпочтя не давать сразу однозначных распоряжений. «Детям майдана» пришлось искать решение самим.

Они взялись за дело с энтузиазмом. Дорешались до того, что лозунг: «Яценюк — капут!», — не просто укоренился в общественном мнении, но сотворил маленькое чудо, объединив вокруг себя едва ли не все «прогрессивное майданное человечество». Консенсус, правда, сложился и нарисовался в публичной плоскости только тогда, когда поезд ушел, и после известных событий в Раде 16 февраля отставка правительства законным путем стала невозможна. Тучи над ушастой лысиной Кролика сгустились. С подачи Банковой все вдруг поняли, что «не может фраер над ворами стоять». Даже если тому удалось многих из них прижать к ногтю, вынудив к сотрудничеству, и заткнуть за пояс, насобирав свой первый «ярд» в рекордно сжатые сроки. В воздухе запахло новым «майданом». Только уже не площадно-театральным, технология которого требует эффектного видеоряда и креатива, как в 2014-м, а тихим, подковерным. «Уйти» Сеню без оглядки на всякие там законы да регламенты элите захотелось не меньше, чем хотелось убрать Януковича. Те, кто присвоили право говорить от имени «майдана», дали «добро». Да вот незадача: американцы его не оценили.

В Вашингтоне быстро убедились, что без их помощи из тупика в Киеве не выйти. Тогда слово взяла В. Нуланд. На посвященных украинскому вопросу слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам 15 марта она призвала киевские власти отказаться, наконец, от «нечестивого союза грязных денег и грязной политики». Понять из этих слов, кто же из хозяев Печерска, по мнению американцев, сегодня более матери Америке ценен, было непросто. Каждая из сторон могла бы интерпретировать их в свою пользу, обвинив в «нечестивом союзе» противника. К счастью для одних и к несчастью для других, от В. Нуланд последовали разъяснения, не менее витиеватые и пафосные, но более понятные и практические: меньше дергаться, ничего не менять, продолжать изображать «единство», генпрокурора В. Шокина — гнать, премьера А. Яценюка — не трогать.

Таким образом, подошел к концу очередной этап «революции», был преодолен еще один кризис государственно-политической системы «новой» Украины. Благодаря мудрости и дальновидности Госдепа все в Киеве остались при своих интересах, сохранив портфели, позиции, преференции. Прежней осталась и модель государственного устройства, разделения властей и взаимоотношений между ними в целом. Прогнившей насквозь «майданной» Украине позволили гнить дальше.

Отвлекаясь от вопроса о том, почему и для чего одни гнали А. Яценюка с должности, другие не дали ему уйти, стоило бы сказать, что отставку — досрочную, бесславную — премьер заслужил. Его нынешнее положение — это не только собственно управленческий, технологический результат «майданной» власти в Киеве, но и моральный итог проекта «майдан», по сути дела, приговор ему. Смертный приговор. «Украина без Януковича» еще не умерла, но она больна, очень сильно больна. Видимо, неизлечимо. В доверенной ему роли одного из главных украинских реформаторов Сеня выглядел скорее забавно, чем убедительно. Потешный паренек с врожденной астенией, ранней лысиной и оттопыренными ушами стал выглядеть еще потешнее и смешнее после того, как в поисках оптимального имиджа, запустив трехдневную щетину, принялся с завидным упорством и настойчивостью косить под жесткого мужика. Такого себе «мачо», готового и пулю в лоб принять, и в морду оппоненту врезать, и реформы произвести.

Откровенно неудачный внешний вид гармонично отражал внутреннее содержание как Яценюка-политика, так и Яценюка-премьера. Чем он запомнился за время пребывания на одной из вершин властной пирамиды? Он первый из новой власти, кто дал на-гора первый миллиард денег. Не в бюджет, естественно, а в свой карман. Львиную долю в этом потоке составили доходы от главного премьерского бизнеса — коррупции, что-то капнуло и из кошельков бедных и нищих украинцев, сбросившихся Сене на бедность не по своей воле. Он — глава правительства, утратившего остатки контроля над происходящим в стране. Он — главный «кровосися». Именно он вытолкнул значительную часть населения страны за грань физического выживания, на которой ей удавалось балансировать. Кроме всего прочего, он — последний из славной тройки лидеров оппозиции, подписывавших 18 февраля 2014 г. известный договор с Януковичем. Двоих его подельников жизнь подкосила раньше. Тягнибока «революция» съела почти сразу после победы. Кличко вроде уцелел, но был отправлен на без преувеличения каторжные для него работы по произнесению умных мыслей в прямых эфирах да по латанию дыр в киевском асфальте и бюджете.

История с «недоотставкой» премьера примечательна не только тем, что подтвердила факт пребывания Киева под жестким внешним управлением. Показательно, что государственно-политическую элиту, политический класс, включая формальную оппозицию, волновали отнюдь не те темы и вопросы, какие должны были бы волновать, исходя из национальных интересов. Все думали о том, придется ли идти на досрочные выборы Рады или не придется? На какую должность в системе государственного управления уйдет премьер? Кто будет назначен вместо него? Как после отставки изменится баланс во власти? Даст ли МВФ денег под нового премьера? Главнейшая же дилемма момента иная: стал ли бы конец премьера окончанием «майданной» руины или, наоборот, законсервировал бы ее? Способна ли была его отставка приостановить движение Украины в губительном для нее направлении, по нисходящей траектории, по которой она движется сейчас? Или она ознаменовала бы собой пролонгацию «майданного» периода украинской истории, только с расчетом уже не на два-три года, как предыдущий, а на два-три десятилетия вперед?

Увы, вопрос: «камо грядеши, Украина?», — остается в настоящий момент сугубо риторическим и для государственной власти, и для политической элиты, и для гражданского общества. Это обстоятельство представляет серьезнейшую угрозу для национальной государственности.