



wikimedia.org Латвийский легион СС

16 марта по-латвийски…

В Риге сегодня, 16 марта, прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти латвийского легиона Waffen SS.

Во время этого мероприятия Государственная полиция Латвии задержала в центре Риги британского журналиста Грэма Филлипса.

По версии полиции, Филлипс пытался спровоцировать почитателей нацизма тем, что задавал им вопрос на русском языке: «Зачем вы прославляете фашизм?»

Учитывая, что вчера, 15 марта, в Латвию не пустили представителей антифашистских организаций из Германии, и что Латвия периодически объявляет персонами нон грата всех, кто не разделяет официальную точку зрения на историю и настоящее страны, то можно даже не подбирать эпитеты к нынешнему режиму в республиках Прибалтики. И так все ясно: «фашизм обыкновенный».

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16 марта по-российски…

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам перед началом празднования второй годовщины референдума в Крыму и Севастополе, что жители полуострова могли бы подтвердить свой выбор в пользу воссоединения с Россией еще сто раз.

Если это было бы нужно, «все крымчане еще сто раз так бы проголосовали». Аксёнов отметил, что этого, к счастью не потребуется, поскольку «референдум был законный, один раз и навсегда, Крым вернулся, и обратно пути не будет».

В Республике Крым и городе Севастополе 16 марта будет отмечаться вторая годовщина референдума, по итогам которого в состав России вошли новые субъекты. 16 марта 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Крымнаш!

Примерно треть жителей США и Европы считает Крым частью России. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен по заказу агентства Sputnik исследовательской компанией Populus в США, Британии и Нидерландах и крупнейшей французской компанией Ifop во Франции, Италии и Германии.

А русские все не нападали и не нападали…

Обязательная военная служба в Литве должна быть возвращена навсегда, а не на 5 лет — так решил Государственный совет обороны, однако окончательное решение о возвращении обязательной военной службы должен будет принять Сейм. Спикер Сейма Лорета Граужинене считает, что парламентарии одобрят такое предложение единогласно.

Книга афоризмов Улюкаева

«Низшую точку кризиса мы прошли в июне 2015 года. Начиная с июля, восемь месяцев у нас происходит балансирование около нуля со сглаженной сезонностью — от минус 0,1% до плюс 0,1%. Это очень неустойчивое равновесие, но мы уже девятый месяц живем в этих условиях», — об этом заявил глава МЭР Алексей Улюкаев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе «правительственного часа».

В общем, пора издавать книгу афоризмов главы МЭРа. Интересно, какие еще образы будут им использованы для объяснения своей не очень удачной работы.

Неугомонный Греф

Команда президента Сбербанка Германа Грефа совместно с чиновниками и открытым правительством разработала реформу системы государственного управления, согласно которой предлагается перейти от «ручного управления» к работе через центр реформ.