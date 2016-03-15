Озвученное вчера президентом России Владимиром Путиным нестандартное и неожиданное решение (несмотря на просочившиеся еще 12 марта в сеть слухи о выводе войск) о начале вывода группировки российских войск из Сирии в связи с тем, что поставленные перед ней в сентябре 2015 года задачи выполнены, в очередной и который раз за последние годы показало, что Россия играет в высшей геополитической лиге. И не просто играет, а красиво побеждает. Не унижая при этом своих идеологических оппонентов, а позволяя и им при этом решать свои имиджевые, внутриполитические и внешнеполитические задачи в той мере, в которой они не противоречат российским национально-государственным интересам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Подробности читайте здесь: Итоги операции ВКС РФ в Сирии

«Считаю, что задача, поставленная перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнена, поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики», — сказал Владимир Путин на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. При этом пункты базирования российских вооруженных сил в Тартусе (морской) и Хмеймиме (авиационный) остаются и будут функционировать в прежнем режиме. То есть выводится не вся российская группировка, а только избыточная ее часть. Оставшихся сил и средств, по оценкам высшего российского политического руководства, должно вполне хватить для поддержания политической стабильности в Сирии и продолжения диалога между различными политическими силами страны. Данное решение согласовано с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, всего за время операции с 30 сентября 2015 года российская авиация совершила более 9 тысяч вылетов, а также были нанесены удары высокоточным оружием на дальность более полутора тысяч километров. За время проведения операции уничтожены более 2 тыс. бандитов, в том числе 17 полевых командиров. Был перекрыт основной путь доставки углеводородов в Турцию из Сирии, авиация ВКС уничтожила 209 объектов нефтедобычи и переработки, более 2 тыс. средств доставки нефтепродуктов.

Также удалось остановить или полностью прекратить ресурсное обеспечение террористов. Всего при поддержке российской авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и более 10 тысяч квадратных километров территории. Кстати, только за последних три дня перемирия в Сирии к прекращению боевых действий присоединились жители более 100 населенных пунктов, более 30 группировок сирийской оппозиции заявили о прекращении огня. Российская армия блестяще показала некоторые свои тактические и технические возможности, за пять месяцев фактически уничтожив инфраструктуру боевиков и их основные силы.

Несомненно, что все большие внешнеполитические и военные достижения России были бы невозможны без мужества, чести и отваги российского солдата. Как отмечает в этой связи Андрей Сорокин: «Русский солдат боевую задачу по привычке решил — остановил войну то есть. «Бери шинель — пошли домой». Теперь пускай политики сами разбираются. В том числе и с внутрисирийской проблемой. Ведь Россия изначально не подписывалась разруливать за Башара Асада его отношения с политическими конкурентами и даже не навязывала там никому своих представлений об оптимальном государственном устройстве. Это, теперь уже можно утверждать, такова современная доктрина России в мировой политике — доктрина политических (вплоть до силовых) гарантий многообразия легитимных суверенитетов».

Напомню, что российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Как показало время, для выполнения поставленных целей понадобилось ровно пять с половиной месяцев. О том, что сроки российской кампании не должны превышать года, мы написали сразу после принятия российским руководством решения об оказании Сирии военной помощи в материале «Сирия: как противодействовать грязной игре США» от 4 октября 2015 года:

«Москве нельзя затягивать со своим военным присутствием в Сирии. Чем длительней оно будет, тем хуже будет складываться информационная среда. Поэтому, можно предположить, что есть некие оптимальные сроки проведения ВКС России операции поддержки наступления сирийской армии на позиции ИГИЛ. Думаю, что этот оптимальный срок находится в районе года плюс-минус два месяца. Вот тот временной промежуток, в течение которого необходимо решить проблему ИГИЛ в Сирии, выдавить этот гнойник либо на территорию Турции, либо на территорию Ирака или Саудовской Аравии».

Реальность в очередной раз превзошла ожидания и прогнозы — российские ВКС управились с поставленной задачей за вдвое более короткий срок. Что говорит только об одном — о том, что реальные возможности российской армии намного превосходят экспертные оценки, что тоже хорошо. И это, несомненно, дает лишний повод задуматься нашим «партнерам» о нужности любых военных столкновений с Россией. Кстати, определенные уроки из действий российских ВКС они уже сделали.

Блогер Юрий из Сум отмечает: «Вчера CNN объявило о том, что в Сирии ВВС США используют для ударов по ИГИЛ два самолета OV-10A «Бронко». Они успели совершить около 120 самолетовылетов. Использование данных самолетов является экспериментом. Примечательным экспериментом и важным маркером того, что в американском «оборонпроме» задумались над ошибочностью своей концепции, которой они следовали последние 20 лет. Данный самолет разработан в 1965 году. Он неплохо себя проявил в войне во Вьетнаме и уступил место американским хваленым ударным беспилотникам.

В конечном итоге это закончилось … как и всегда. Стоимость американских ударных БПЛА быстро росла, точность и управляемость оставляла желать лучшего. Появление OV-10A «Бронко» в небе Сирии и Ирака, очевидно, является попыткой найти приемлемый и недорогой выход из «беспилотного» тупика. Полеты OV-10A «Бронко», есть не что иное, как тихая попытка скопировать русский опыт. Первый этап, так сказать, возрождения легкой штурмовой авиации США. Полеты OV-10A «Бронко» являются немым подтверждением того, что американские стратеги никогда не рискнут произнести вслух: что русские опять переиграли американцев в воздухе». На дорогие, но неэффективные военные игрушки после провала проекта F-35 и у американцев больше нет денег.

Возвращаясь к Сирии, отметим, что, кроме непосредственно самого театра военных действий, решение Кремля имеет и серьезные геополитические последствия. В очередной раз за последние годы Москва неожиданно ломает всю систему антироссийской пропагандистской работы мировых СМИ, контролируемых «черным миропроектом», которые изо всех сил тащат на должность президента США Хиллари Клинтон. Трудно говорить отечественным «горе-патриотам» о сливе Сирии, когда мы там фиксируем убедительную победу — прекращаем войну, а Асад начинает заниматься политическим диалогом с оппозицией. Трудно американской пропагандистской машине в Европе продолжать говорить о том, что, мол, к проблеме мигрантов привели действия России — пожалуйста, возвращайтесь домой.

Опять попал впросак Эрдоган, который уже неоднократно видел сладкие сны о том, как 30 млрд евро падают в его карман. Теперь не видать ему этих денег. Трудно будет укрохунте что-то там верещать о том, как она сейчас будет диктовать свои условия России — и последнему идиоту в Киеве и окрестностях теперь должно быть понятно, что после совместного решения сирийского вопроса Москва и Вашингтон решат и украинский, и никто и не пикнет. А если пикнет — клюва лишится.

Трудно теперь будет Хиллари Клинтон угрожать американскому избирателю «агрессивной Россией» — решение Путина по выводу войск из Сирии дает Сандерсу и Трампу сейчас столько дополнительных очков, что они просто обязаны добить главную ведьму американской политики Бастинду в ее логове.

В этой связи рекомендовал бы читателям с позиции дня сегодняшнего прочитать то, о чем мы писали в материале «Договоренности России — США: Украина и Сирия в одном пакете» от 11 октября 2015 года. По сути, уже в этом материале были предсказаны основные конфигурации той расстановки мировых сил, которую мы получили 15 марта после объявления президентом России решения о прекращении военной операции в Сирии:

«Итоги двенадцати дней операции ВКС и ВМФ России в Сирии, а также события на Украине в связи с прошедшими в Париже переговорами «нормандской четверки» позволяют еще раз вернуться к вопросу единства сирийско-украинской проблематики в контексте мировой геополитики.

Сегодня можно утверждать со всей очевидностью, что ход текущих событий на мировой геополитической арене, как в целом, так и в частностях (Сирия и Украина), определяется российско-американскими договоренностями. Надо отметить, что сами договоренности достигнуты благодаря тому, что Россия стала не просто более жестко и четко артикулировать свои интересы, но и демонстрировать военно-политический механизм их реализации и защиты. На этом фоне США вынуждены договариваться.

Многие эксперты обратили внимание на то, что операция России в Сирии была начата после визита Владимира Путина в Нью-Йорк. Правда, некоторые ошибочно стали полагать, что операция в Сирии стала возможна только после обсуждения ее с Обамой. На мой взгляд, это ошибка. Решение о проведении операции, судя по этапам планирования, было принято как минимум еще весной этого года. Встреча с Обамой Путину была необходима для того, чтобы в очередной раз позволить Обаме сохранить свое лицо на фоне его очень слабого положения во внутриполитической конфигурации и расстановке сил и упрочить его позиции, так как голос Обамы Путину еще нужен.

В результате были достигнуты договоренности, которые и России развязывают руки, как на Украине, так и в Сирии, так и позволяют США утверждать, что у них все под контролем. О том, что между Россией и США были достигнуты серьезные договоренности, свидетельствует весь ход дальнейших событий. Россия в Сирии начала выполнять те задачи глобального развития, которые не смогли выполнить США. Соответственно, роль мирового центра военной силы, вполне возможно, частью мировых элит готова быть закреплена за Россией, так как те принципы мирового устройства, которые предлагает Москва (выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН), гораздо адекватнее происходящим в мире процессам, чем ничем не подкрепленное шапкозакидательство Обамы».

Особо хотел бы отметить, что при этом ни о каком размене Сирии на Украину не идет и речи — мы последовательно добиваемся целей и на Украине, и в Сирии, играя на том поле мировой шахматной доски, где нам выгоднее. Начали с Украины, поддержали мирное население ЛНР и ДНР в их требованиях федерализации и суверенитета, добились там прекращения боевых действий и переместили свои усилия на Сирию. Концентрировались там почти полгода, добились решения поставленных задач и сейчас снова вернемся на Украину с уже гораздо более серьезным политическим и военным капиталом. По этому вопросу, если кто забыл, и Барак Обама высказался на днях вполне определенно — что, мол, если кто-то думает, что США будут воевать с Россией из-за русской окраины, тот глубоко ошибается.

То, что сейчас происходит в избирательной кампании в США, а именно тот беспредел, который развернула против Трампа Клинтон, по сути, ради личных амбиций поставив страну перед угрозой раскола на белое и цветное население (подробнее об этом здесь), говорит об исключительной важности договоренностей Путина и Обамы перед лицом «черного миропроекта». Судя по принятому вчера решению, Владимир Путин свою часть договоренностей выполнил. Теперь очередь Барака Обамы решить свою часть стоящей перед глобальной «партией мира» общей проблемы.

У современного мира масса проблем — плохая экология, слишком бурный рост народонаселения, ограниченность природных ресурсов, болезни, низкий уровень жизни, культуры и образования подавляющей части человечества и так далее. Все эти проблемы можно решить только на основе принципов мирного сосуществования различных цивилизационно-культурных систем, переходом на новый технологический уровень развития, а главное — при переходе на новый уровень духовного развития человечества. Народы к этому давно готовы, заминка осталась за мировыми политическими элитами.

ПС. Как стало известно вчера вечером, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу и главе ФСБ Александру Бортникову найти и уничтожить террористов, ответственных за взрыв российского самолета над Синайским полуостровом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поручение, данное президентом, является бессрочным и не ограничено территориальными рамками: «Поручение, которое дал президент и министру обороны, и руководителю ФСБ. Он ведь дал бессрочное поручение: где бы ни были те, кто стоял за этим чудовищным терактом, — найти и уничтожить. Не нужно ограничивать его по географии и по времени. Это действующее решение главнокомандующего России».

Как показывает анализ правил появления подобного рода новостей от пресс-службы российского президента, данная новость говорит больше не о том, о чем в ней сказано, а о том, что эти террористы уже идентифицированы, то есть российские структуры уже знают, кого искать и, возможно, где. Возможно, это — последний привет убийцам, чтобы спалось «спокойней».