На прошедшей неделе в таджикских и зарубежных СМИ наиболее обсуждаемыми событиями стали: перестрелки на границе с Афганистаном, закрытые судебные процессы по политическим делам, а также несвобода слова

legalizeclub.org Таджикистан. Граница

Приграничное оживление

На прошедшей неделе таджикские пограничники сообщили о двух вооруженных столкновениях на таджикско-афганской границе.

Первая операция по ликвидации прорыва заняла несколько дней. Девять вооруженных нарушителей 5 марта прорвались на территорию Таджикистана, в результате перестрелки погиб таджикский пограничник и один из нарушителей. До сих пор достоверно неизвестно, кем были эти люди — наркоконтрабандистами, как их обозначили таджикские силовики, или боевиками «Талибана», как утверждают местные афганские власти.

По мнению авторов Азаттыка, правы могут быть обе стороны, потому как «наркоторговцы всегда сопровождаются талибами, они отвечают за безопасность, и наркоторговцы заходят на территорию».

Спустя несколько дней, а именно в ночь на 10 марта, на другом участке таджикско-афганской границы снова произошла перестрелка. На этот раз, по официальной информации таджикской стороны, на месте инцидента после перестрелки кроме тела убитого нарушителя осталось еще и порядка 50 кг гашиша.

Эксперты к версии о попытке прорыва границы талибами отнеслись скептически.

«У талибов слишком много своих внутренних проблем, чтобы пытаться лезть в другие страны. А вот другие экстремистские силы, находящиеся в Афганистане, вполне могут быть заинтересованы в соседних государствах», — цитирует «Азия-Плюс» слова таджикского политолога Рашида Гани Абдулло.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Абдугани Мамадазимов, который считает, что «вряд ли талибы сейчас пошли бы на нарушение госграницы между нашими странами. Это были другие группировки, возможно, боевики, которые отпочковались от «Талибана», примкнув к тому же движению ИГИЛ».

Тем временем, пишет издание, нарушение границы вооруженными людьми обеспокоило жителей таджикских приграничных районов.

«В Кулябе этот инцидент обсуждают на каждом углу, тем более что погиб наш земляк. Чувствуется напряжение, военнослужащие находятся «на казарме». Нашим милиционерам даже запретили пользоваться сенсорными телефонами. Все это нам не нравится», — рассказывает житель города.

Посторонним вход воспрещен

На минувшей неделе Таджикистан посетил специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Девид Кей, который по итогам своего визита помимо прочего выразил серьезную озабоченность действиями властей относительно деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и обвинениями в адрес ее руководства.

По его мнению, секретность не является оправданием закрытого разбирательства. Представитель ООН призвал освободить всех политзаключенных и обеспечить справедливое судебное разбирательство.

«Радикальные меры, принимаемые против Партии исламского возрождения Таджикистана, являются серьезным откатом назад в усилиях по проведению политических преобразований в стране. Правительство обвиняет ПИВТ и ее членов в серьезных преступлениях, но при этом отказалось предоставить общественности доступ к судебному процессу и к доказательствам», — подчеркнул спецдокладчик, который и сам, по его словам, несмотря на просьбу к уполномоченным органам, не получил доступа к заключенным членам ПИВТ.

Однако 4 марта стало известно о том, что родственникам членов ПИВТ позволили присутствовать на судебном процессе и встретиться с обвиняемыми.

«Азия-Плюс» приводит слова сестры одной из заключенных, которой позволили встретиться с родственницей и привести на встречу двух ее сыновей. «Так как встреча с сестрой была долгой, нас даже угостили сладостями, фруктами и чаем. Мне показалось, что отношение к нашим родным хорошее. По крайней мере, настроение у моей сестры было неплохим», — говорит сестра единственной из тринадцати обвиняемых женщины — заключенной.

Руководитель ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, живущая во Франции, в интервью «Немецкой волне» представила совершенно иную картину происходящего.

«Мы даже не знаем пока, кто на этом суде свидетельствует. Мы располагаем достоверной информацией о том, что встреча подсудимых с родными проходила под тотальным контролем. Заключенные в болезненном состоянии, в жуткой депрессии и в ощущении абсолютной безысходности. Это состояние говорит о том, что, скорее всего, им ясно — судебный вердикт будет очень жестким. Мы наблюдаем не суд, а судилище, поскольку в нем не соблюдается равенство сторон обвинения и защиты», — заявила правозащитница.

Кроме того, допуск родственников она снижением давления не считает. «Я связываю допуск родственников к подсудимым с присутствием в Таджикистане специального докладчика ООН по защите права на свободу мнений от Совета по правам человека ООН Дэвида Кея, который до 9 марта находится в республике», — заявляет Атаева.

Каким аршином мерить?

11 марта в Таджикистане отметили День таджикской печати. В связи с этим в местных СМИ не мог не встать вопрос о свободе выражения мнения в республике.

Специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Девид Кей, о визите в Таджикистан которого говорилось выше, приветствовал отказ таджикских властей от принятия закона, который бы позволил приостанавливать работу СМИ на три месяца без решения суда.

Это единственное решение властей Таджикистана, одобренное зарубежным гостем. Возможно, скудностью похвал в адрес властей объясняется тот факт, что в официальных СМИ отсутствуют какие-либо упоминания о его визите в страну.

По словам Кея, он получил большое количество сообщений от журналистов о давлении, которое на них оказывается. Кроме того, эксперт назвал «несовместимым с международными стандартами» блокирование веб-сайтов и сетей.

«Вмешательство правительства в сферу коммуникаций и предполагаемые планы расширения возможностей слежки наносят вред всему обществу. Ограничение доступа к информации подрывает не только публичные обсуждения, но и инновации, необходимые для построения свободной и динамичной экономики», — передает слова эксперта Центр новостей ООН.

О давлении говорила и правозащитница Надежда Атаева. По ее мнению, таджикские журналисты, так же как и юристы, и правозащитники «оказались под угрозой репрессий». Вокруг них, по ее словам, создают такую атмосферу, что они не могут продолжать свою деятельность. «Фактически, таким образом человека выталкивают из страны», — заключила Атаева.

О том, что общественно-политическая ситуация в Таджикистане негативно сказывается на ситуации со свободой слова, говорил и председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибаев.

«Ситуация в независимых СМИ очень тревожная, и, если не будет разработана конкретная программы поддержки всех СМИ независимо от форм собственности, трудности независимых СМИ невозможно будет решить. Правительство Таджикистана должно осознать, что существование независимых СМИ идет на пользу власти, а не наоборот», — поделился он своим мнением с информационным агентством «Озодагон».

Впрочем, с таджикскими реалиями по части свободы выражения мнения столкнулся и сам эксперт по вопросам свободы слова Дэвид Кей. На его рекомендацию не проводить в мае референдум по принятию поправок в Конституцию из-за отсутствия необходимой дискуссии и обсуждения помощник президента Таджикистана по правовым вопросам Махмадали Ватанзода ответил довольно резким заявлением о том, что представитель ООН «прежде чем говорить такие слова, должен был подумать».