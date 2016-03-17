Пять парламентских партий Нагорного Карабаха вместе с тремя партиями, которые не представлены в Национальном собрании, обратились к президенту Карабаха Бако Саакяну с просьбой о создании специальной комиссии по конституционным изменениям.

Nankr.am Здание парламента Карабаха

Разговоры о возможном изменении Конституции республики появились после того, как в Армении был проведен конституционный референдум. Проекта или концепции изменений в Карабахе пока нет, но известно, что планируется переход на парламентскую форму правления. Но если в Армении принятие новой Конституции имело вполне конкретную цель — оставить у власти президента Сержа Саргсяна, то в Карабахе реальные цели пока просматриваются крайне неотчетливо.

Известно, что действующий президент Бако Саакян собирается покинуть свой пост после истечения полномочий летом будущего года. Кроме того, реформы инициировала партия премьер-министра Карабаха «Свободная Родина», с которой Бако Саакян формально никак не связан.

Единственным логическим объяснением перехода на парламентскую форму является то обстоятельство, что у Бако Саакяна нет ярко выраженного преемника и благодаря парламентской коалиции все ведущие политические силы республики смогут быть представлены во власти.

Однако, у конституционных реформ есть и противники. Депутат от присоединившейся к обращению к президенту оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян говорит, они против конституционных изменений, потому что считает, что «раз в 10 лет Конституцию менять нельзя, что это может негативно повлиять на международный имидж Арцаха и может создать прецедент для любой власти», — приводит слов Ханумяна радио «Азатутюн».

По словам Ханумяна, тем не менее, они присоединились к обращению, чтобы следить за процессом изменений, а также чтобы в дальнейшем иметь своего члена в специальной комиссии, однако не видят необходимости в изменении Основного закона. «По нашему мнению, есть ряд рисков, в том числе снятие запрета на избрание президента более двух раз подряд. Фактически, по ныне действующей Конституции первым лицом власти является президент, который не может избираться более двух раз подряд, следовательно, как минимум раз в 10 лет власть может меняться», — сказал он.

Оппозиционный депутат считает парламентскую модель правления неприемлемой особенно для такой страны, как Карабах, находящейся в состоянии войны.

«Сильная президентская система более готова отвечать на вызовы, стоящие перед воюющей страной», — считает Айк Ханумян.

По словам представителя другой парламентской партии Карабаха, «Дашнакцутюн», Ваграма Балаяна, они всегда выступали за переход к парламентской системе правления. Депутат от «Дашнакцутюн» подчеркивает, что после изменений управление в Карабахе станет более эффективным, кроме того, Армения и Карабах будут иметь одинаковую систему правления.

«Мне кажется, что это даст возможность иметь более гладкие отношения между властями двух стран», — сказал депутат. Кроме того, представитель «Дашнакцутюн» утверждает, что в случае перехода к парламентской системе правления повысится роль партий в Карабахе.